Megalázó interjúk, alacsony fizetések, összetört lelkek − A Playboy-álom kulisszái mögötti szánalmas valóságról vall egy modell

Csillogás, luxuspartik és hírnév – kívülről sokan így képzelték el a Playboy-nyuszik életét a 2000-es évek elején. Jessica Barton glammodell szerint azonban a valóság jóval keményebb volt: hosszú meghallgatások, folyamatos versenyhelyzet és meglepően alacsony fizetés várta azokat, akik megpróbáltak Hugh Hefner világába bekerülni.

Jessica Barton sosem lett Playboy-nyuszi.

Forrás: Jessica Barton/Facebook

Sokaknak a Playboy-címlap jelenthette a kitörési lehetőséget

A 42 éves Jessica Barton a Playboy-korszak kulisszatitkairól beszélt, és arról, milyen nehéz volt bekerülni Hugh Hefner legendás kastélyának világába. A modell szerint sokan azt gondolták, hogy a Playboy-nyuszik vagyonokat kerestek, de az igazságtól ez nagyon távol áll.

„A csillogó felszín mögött mindenki keményen dolgozott, ráadásul bagóért” – fogalmazott Barton, aki a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején volt modell.

Hozzátette, ő is mindent megtett, hogy ehhez a világhoz tartozzon. „Ha szőke bombázó voltál a 2000-es évek elején, akkor az volt az álmod, hogy Playboy-nyuszi vagy playmate legyél. Lányok ezrei próbáltak a következő nagy felfedezettek lenni. Folyamatosan tökéletesen kellett kinézned, mert mindig volt egy másik, egy még szebb lány” – nyilatkozta Jessica. „Az összes barátomat kiválasztották, és én folyton arra gondoltam: »Válassz engem legközelebb«” – idézte fel Barton.

Öt perces meghallgatások, folyamatos visszautasítás

Jessica arról is beszélt, hogy óráig álltak sorba annak reményében, hogy Hugh Hefner emberei egyszer csak azt mondják, „igen, te kellesz nekünk”. Barton arról is beszélt, hogy a meghallgatások öt percig tartottak, csináltak egy fotót, és ennyi volt.

A modell szerint sok nő számára mentálisan is megterhelő volt a folyamatos visszautasítás, és hozzátette, az emberek többnyire csak a kastély fényűző oldalát látták.

„Aki a Playboyra gondolt, annak a luxuspartik jutottak eszébe, de nem látták az elutasítást, a meghallgatásokat, vagy a lányokat, akik sírtak, mert nem őket választották ki” – szögezte le. Hozzátette: „A bulik tényleg jók voltak. Fizettek érte, hogy pezsgőt igyál és jól nézz ki.”