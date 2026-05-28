Sydney Sweeney édesapja ledobta a láncot: megnézte lányát az Eufóriában

Sydney Sweeney édesapja egyáltalán nem volt felkészülve arra, amit az Eufória egyik epizódjában látott. A színésznő elárulta, hogy apja és nagyapja előzetes figyelmeztetés nélkül kezdtek bele a sorozatba.

Sydney Sweeney édesanyja tudta mire számíthat, az apja nem

Sydney Sweeney karaktere, Cassie az Eufória egyik legellentmondásosabb és legmegosztóbb szereplője. A sorozat újabb epizódjai után ismét sok nézőt megdöbbentettek a jelenetei, különösen a harmadik évadban, ahol Cassie egy ponton teljesen félmeztelenül is látható. A 28 éves színésznő korábban a Sunday Today című műsorban beszélt arról, hogyan reagált a családja a sorozatra. Elmondása szerint édesanyja, Lisa már korábban meglátogatta őt az Eufória forgatásán, így tisztában volt a történettel és a jelenetek természetével. Édesapja, Steven azonban nem tudta, miben és hogyan szerepel a lánya.

„Anyukám jó néhányszor meglátogatott a forgatáson, szóval ismerte a történetet. Amikor apámmal beszélgetek, általában nem a munkáról esik szó” – mondta Sweeney és hozzátette, apja éppen ezért döntött úgy, hogy megnézi a sorozatot. „Apám és a nagyapám kikapcsolták és kimentek” – mondta. „De a nagymamám – ő nagy támogatóm. Nagy rajongóm” – nyilatkozta Sweeney.