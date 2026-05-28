23 év után újra együtt Noszály Sándor és a Nagy Ő-ben megismert randipartnerei

Talán kevesen emlékeznek már rá, de hajdanán Noszály Sándor volt az első szerelmet kereső Nagy Ő. A teniszező főszereplésével indult a műsor, amely azóta már számtalan évadot megélt és továbbra is sikeres. Az egykori profi sportoló nemrég egy interjúban kikotyogta, hogy hamarosan újra láthatja a Nagy Ő egykori szereplőitl, ugyanis a hölgyek elkezdték megszervezni az első évad találkozóját.

Noszály Sándor a Nagy Ő-ben 2003-ban.

Noszály Sándor szerint a Nagy Ő győztese, Melinda kezdte el szervezni a találkozót

Az első évadot Nagy Ő Melinda, azaz Balogh Melinda nyerte, őt választotta a sármos sportoló társául a végső rózsaceremónián. A szerelmesek a műsort követően a való életben is egy párt alkottak, azonban rövid időn belül szakítottak. Ennek ellenére a mai napig jóban vannak, ezért nem érte váratlanul Sándort, amikor néhány nappal ezelőtt Melinda bevette őt egy Messenger-csoportba. „Ez egy nagyon jó dolog lesz, mert a lányok találták ki, azt hiszem, pont Melinda. Csinált egy Messenger-csoportot... Nagyon-nagyon érdekes, hogy kivel mi történt, kinek lett gyereke. Ez olyan lesz, mint egy érettségi találkozó, szerintem óriási lesz” – mesélte Noszály Sándor a Mokkában.

