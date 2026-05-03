Kivégezték a férfit, aki megmérgezte A 3-test-probléma producerét

A 3-test-probléma világa tele van összeesküvésekkel és fenyegetésekkel, de a sorozat valódi háttere is tartogatott tragikus fordulatokat. Az adaptáció producerét egy korábbi kollégája mérgezte meg, ami valósággal sokkolta a sorozat rajongóit. A kínai hatóságok most hivatalosan is végrehajtották az ítéletet az elkövetőn.

Kivégezték A 3-test-probléma producerének gyilkosát

A Netflixen hatalmas sikert aratott A 3-test-probléma körül nemcsak a képernyőn zajlottak drámai események, hanem a valóságban is. Kínában ugyanis nemrég kivégezték azt a férfit, akit a hatóságok a sorozathoz kapcsolódó producer meggyilkolásáért ítéltek el. Az ügy évekkel ezelőtt sokkolta az országot, most pedig újra reflektorfénybe került. Az áldozat Lin Qi üzletember volt, aki a Yoozoo Games alapítójaként megszerezte Liu Cixin világhírű sci-fi regénysorozatának adaptációs jogait. A producer fontos szerepet játszott abban, hogy a történetből végül nemzetközi streaming-produkció készülhessen.

A vállalkozó 2020 végén került kórházba, miután megmérgezett italt fogyasztott, néhány nappal később pedig életét vesztette.

A nyomozás során a hatóságok Xu Yaót, a vállalat egyik korábbi vezetőjét tették felelőssé a támadásért. A vád szerint a férfinak hosszabb ideje konfliktusai voltak a cégen belül, különösen azután, hogy háttérbe szorították a vállalat fontos projektjeiben. A rendőrségi jelentések alapján különböző mérgező anyagokat, többek között higanyt szerzett be, melyet italokba és más fogyasztási cikkekbe rejtett. Nemcsak Lin Qi betegedett meg, több munkatárs is kórházi kezelésre szorult, de ők végül túlélték az esetet. Az ügy azért vált nemzetközileg is ismertté, mert időközben elkészült a Netflix adaptációja, amely világszerte nagy népszerűségnek örvend.

A történet alapjául szolgáló trilógia a modern sci-fi egyik legismertebb alkotása lett, a sorozat pedig új közönséget is megszólított.

Lin Qi már nem élhette meg a premier sikerét, de a produkció készítői posztumusz produceri kredittel tisztelegtek előtte. A kínai hatóságok végül halálbüntetésre ítélték Xu Yaót, az ítéletet pedig a napokban hajtották végre. Az eset továbbra is az egyik legismertebb vállalati bűncselekményként él a kínai közvéleményben, miközben sokan a modern szórakoztatóipar egyik legsötétebb háttértörténeteként emlegetik.

