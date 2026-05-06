„Azt hittem, ő az igazi – Egy apróság mutatta meg, hogy teljesen rosszul látom”

A Redditen bukkantunk egy durva sztorira, amiben egy Tina nevű nő leírta, hogyan jött rá egyetlen apróságból, hogy a pasija, akit addig ő az igazinak hitt, valójában nem az volt, akinek gondolta. Annyira nem is különleges eset, sajnos bárkivel megtörténhet, sőt sokakkal hasonló már meg is esett.

Szörnyű felismerés, amikor rájössz, hogy akiről azt hitted, ő az igazi, valójában csak pótléknak tartott téged.

Azt hittem, ő az igazi

Tina így kezdte a történetét:

Én amúgy sose hittem ebben a nagy Ő dologban. Mindig azt gondoltam, hogy ez csak ilyen romantikus túlzás, meg filmekben kitalált sztori, hogy majd jön valaki és mindent elsöpör. Aztán megismertem Alexet.

Elmondása szerint a férfi nem volt feltűnő jelenség, mégis volt benne valami különleges.

Nem volt nagy arc, nem tolta túl magát, de volt benne valami nagyon nyugis vibe. Az első randin simán elvoltunk órákig, nem voltak kínos csendek, csak ment a beszélgetés magától. Ugyanazokon nevettünk, ugyanazok idegesítettek, olyan volt, mintha már régóta ismernénk egymást.



Pár hét után már biztos volt benne: ő más, mint a többiek. Egyik korábbi pasijával sem érezte még ennyire jól magát. Kezdte azt hinni mégis van igazi, és ő most megtalálta.

Minden túl szép volt

A kapcsolat gyorsan komolyra fordult. Alex bemutatta a barátainak, együtt tervezték a jövőt, sőt még egy közös utazás is szóba került.

Volt azonban egy apróság, amit a nő eleinte nem vett komolyan.



Soha nem hagyta, hogy a telefonja a közelemben legyen. Nem úgy, hogy titkolta, csak mindig „véletlenül” magával vitte. Fürdőbe, konyhába, mindenhova.



Egy alkalommal még rá is kérdezett: – Mi van rajta, államtitok? Alex nevetett, és csak annyit mondott: munka. Unalmas dolgok.

Tina elhitte, el akarta hinni, hogy nincs semmi probléma.

Az az egy apróság

A fordulópont egy egészen hétköznapi helyzetben jött el.

Egy este nálam aludt Alex. Éjfél körül felébredtem, nem bírtam visszaaludni. Akkor vettem észre, hogy a telefonja ott van, és nyitva maradt a híváslista.

Ami ott visszaköszönt, az döbbenetes volt, sőt kimondottan hátborzongató.

Minden nap hívta az exét, és mindig ugyanabban az időben: 21:12-kor.

Tina nem csinált jelenetet. Inkább figyelni kezdte Alexet, és azt, ami addig teljesen elkerülte a figyelmét.

Mindig 21:12 előtt pár perccel eltűnt a fürdőben, vagy azt mondta, ki kell mennie „kiszellőztetni a fejét”. Néha ezek a zuhanyzások vagy séták feltűnően hosszúra nyúltak.

Minden este pontosan 21:12-kor hívta. Nem 21:15, nem 21:20. Mindig 21:12 a rituális hívás időpontja.



Valahogy olyan spirituálisnak tűnt az egész, mintha mélyebb üzenete lenne ennek az apró részletnek, ennek a furcsán állandó, már-már misztikus időpontnak. Olyan örök kapocsnak, valami titkos összetartozásnak hatott.

Nagyon elszomorította Tinát, hogy Alexnek a volt barátnő még mindig ennyire fontos, és ettől teljesen el is ment a kedve az egész kapcsolattól.