Tudtad, hogy a „chill guy” a legrosszabb pasitípus, akivel randizhatsz?

párkapcsolat red flag Chill Guys
Hajdu Viktória
2026.04.22.
Nem veszekedik, mindenben egyetért, és mindig rád bízza a döntést? Lehet, hogy nem álompasi , hanem csak egy „plastic bag” vagyis „chill guy”.

Ha megkérdeznél bárkit, milyen partnerre vágyik, a válaszok között szinte biztosan szerepelne a klasszikus: „valakire, aki laza, könnyed és nem drámázik”, tehát egy chill guyra. De ki az a chill guy? Az a pasi, aki soha nem veszekedik, nem reagál túl semmit, és mindig megy az árral – papíron tökéletesnek tűnik. Ki ne akarna egy nyugodt, konfliktuskerülő kapcsolatot? Csakhogy az interneten mostanában egyre többen hívják fel a figyelmet arra, hogy a túl laza férfi nem mindig azt jelenti, amit elsőre gondolnánk. Néha a „chill” valójában nem kiegyensúlyozottság, hanem egyszerűen kevés erőfeszítés.

A chill guy az egyik legveszélyesebb randitípus manapság.
Chill guy vagy „plastic bag” pasi? Ezért lehet ő a legfárasztóbb randipartner

  • A „chill guy” sokszor nem könnyed, hanem egyszerűen kevés energiát tesz a kapcsolatba.
  • A „plastic bag theory” szerint az ilyen partner passzívan sodródik, miközben a másik fél viszi a kapcsolat terheit.
  • Az egészséges lazaság nem passzivitás: egy jó partner kezdeményez, véleménye van és felelősséget vállal.

Ezt a chilles jelenséget egyre többen a „plastic bag theory”, vagyis a műanyag zacskó-elmélet néven emlegetik. Ez a kifejezés egy videóból indult el, amelyben Alessandro Frosali párkapcsolati coach hasonlította az ilyen partnereket egy sodródó műanyag zacskóhoz.

Az analógia egyszerre vicces és kicsit fájdalmasan pontos. A „plastic bag” pasi ugyanis nem irányít, nem dönt, és ritkán kezdeményez. Inkább sodródik a kapcsolatban – pontosabban sodródik a másik ember döntései mögött.

Honnan ismerheted fel? 

  • Nem szervez randit.
  • Nem kezd komoly beszélgetéseket.
  • Nem hoz döntéseket.

Egyszerűen csak jelen van, és várja, hogy a másik fél irányítsa a dolgokat.

Miért tűnik mégis vonzónak?

Sok nő számára a „chill guy” kifejezetten vonzó lehet az elején. Különösen akkor, ha korábban impulzív vagy drámai, toxikus partnerrel volt dolguk. Egy nyugodt, konfliktusmentes férfi biztonságosnak tűnik. A kezdeti súrlódások hiánya könnyen stabilitásnak tűnhet.

A probléma csak később kezd kirajzolódni.

Mert amikor valaki mindenben rugalmas, mindenhez alkalmazkodik, és semmiről nincs határozott véleménye, az gyakran azt jelenti, hogy a kapcsolat mentális terhe teljesen a másik félre kerül.

Az első red flag: nem kezdeményez

Az egészséges kapcsolat egyik alapja az egyensúly. Egy partnernek nem kell dominánsnak lennie, de fontos, hogy néha ő is lépjen egyet előre: megszervezzen egy programot, először írjon, vagy felhozzon egy fontos témát. A „plastic bag” típus azonban szinte mindig passzív.

A klasszikus mondata: „Neked mihez lenne kedved?”

Ez elsőre udvarias kérdésnek tűnik. De ha mindig ez történik, akkor valójában te döntesz mindenről.

A második red flag: nincs saját véleménye

Egy egészségesen laza embernek is vannak preferenciái. Lehet, hogy nem akar minden vitát megnyerni, de van elképzelése arról, mit szeret.

Egy ilyen partner például:

  • tudja, melyik éttermet szereti,
  • lojális a kedvenc csapatához,
  • van véleménye a jövőjéről.

A „plastic bag” viszont gyakran mindenhez alkalmazkodik.

  • Ha te szereted a sushit, ő is.
  • Ha más városba költöznél, neki az is jó.
  • Ha változik a véleményed, az övé is változik.

Elsőre ez kompromisszumnak tűnik. Valójában viszont sokszor az irány és identitás hiánya.

A harmadik red flag: mindenre igent mond – de mégsem történik semmi

Talán ez a legfrusztrálóbb jelenség. 

A „plastic bag” pasi könnyen mond igent bármire:

  • „Persze, menjünk hétvégén kirándulni.”
  • „Beszéljünk majd az összeköltözésről.”

Csakhogy ezeket a mondatokat gyakran nem követik tettek.

  • A kirándulás nincs lefoglalva.
  • A beszélgetés sosem történik meg.
  • A döntések mindig másik időpontra tolódnak.

A kapcsolat pedig lassan egy olyan helyzetté válik, ahol te vagy a projektmenedzser.

Akkor milyen az egészséges „chill” partner?

A szakértők szerint a valódi lazaság nem passzivitás. Egy jó partner nem azért nyugodt, mert nem törődik semmivel, hanem mert nem esik pánikba, amikor a dolgok nem tökéletesek. Képes rugalmas lenni, humorral kezelni a helyzeteket, de közben aktívan jelen van a kapcsolatban.

  • Kezdeményez.
  • Döntéseket hoz.
  • És vállalja a felelősséget a közös dolgokban.

Mert egy kapcsolat akkor igazán könnyed, ha két ember viszi, nem csak az egyik.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
