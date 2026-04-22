Tudtad, hogy a „chill guy” a legrosszabb pasitípus, akivel randizhatsz?

Ha megkérdeznél bárkit, milyen partnerre vágyik, a válaszok között szinte biztosan szerepelne a klasszikus: „valakire, aki laza, könnyed és nem drámázik”, tehát egy chill guyra. De ki az a chill guy? Az a pasi, aki soha nem veszekedik, nem reagál túl semmit, és mindig megy az árral – papíron tökéletesnek tűnik. Ki ne akarna egy nyugodt, konfliktuskerülő kapcsolatot? Csakhogy az interneten mostanában egyre többen hívják fel a figyelmet arra, hogy a túl laza férfi nem mindig azt jelenti, amit elsőre gondolnánk. Néha a „chill” valójában nem kiegyensúlyozottság, hanem egyszerűen kevés erőfeszítés.

A chill guy az egyik legveszélyesebb randitípus manapság.

Chill guy vagy „plastic bag” pasi? Ezért lehet ő a legfárasztóbb randipartner A „chill guy” sokszor nem könnyed, hanem egyszerűen kevés energiát tesz a kapcsolatba.

A „plastic bag theory” szerint az ilyen partner passzívan sodródik, miközben a másik fél viszi a kapcsolat terheit.

Az egészséges lazaság nem passzivitás: egy jó partner kezdeményez, véleménye van és felelősséget vállal.

Ezt a chilles jelenséget egyre többen a „plastic bag theory”, vagyis a műanyag zacskó-elmélet néven emlegetik. Ez a kifejezés egy videóból indult el, amelyben Alessandro Frosali párkapcsolati coach hasonlította az ilyen partnereket egy sodródó műanyag zacskóhoz.

Az analógia egyszerre vicces és kicsit fájdalmasan pontos. A „plastic bag” pasi ugyanis nem irányít, nem dönt, és ritkán kezdeményez. Inkább sodródik a kapcsolatban – pontosabban sodródik a másik ember döntései mögött.

Honnan ismerheted fel?

Nem szervez randit.

Nem kezd komoly beszélgetéseket.

Nem hoz döntéseket.

Egyszerűen csak jelen van, és várja, hogy a másik fél irányítsa a dolgokat.

Miért tűnik mégis vonzónak?

Sok nő számára a „chill guy” kifejezetten vonzó lehet az elején. Különösen akkor, ha korábban impulzív vagy drámai, toxikus partnerrel volt dolguk. Egy nyugodt, konfliktusmentes férfi biztonságosnak tűnik. A kezdeti súrlódások hiánya könnyen stabilitásnak tűnhet.

A probléma csak később kezd kirajzolódni.

Mert amikor valaki mindenben rugalmas, mindenhez alkalmazkodik, és semmiről nincs határozott véleménye, az gyakran azt jelenti, hogy a kapcsolat mentális terhe teljesen a másik félre kerül.