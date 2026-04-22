Tudtad, hogy a „chill guy” a legrosszabb pasitípus, akivel randizhatsz?

Ha megkérdeznél bárkit, milyen partnerre vágyik, a válaszok között szinte biztosan szerepelne a klasszikus: „valakire, aki laza, könnyed és nem drámázik”, tehát egy chill guyra. De ki az a chill guy? Az a pasi, aki soha nem veszekedik, nem reagál túl semmit, és mindig megy az árral – papíron tökéletesnek tűnik. Ki ne akarna egy nyugodt, konfliktuskerülő kapcsolatot? Csakhogy az interneten mostanában egyre többen hívják fel a figyelmet arra, hogy a túl laza férfi nem mindig azt jelenti, amit elsőre gondolnánk. Néha a „chill” valójában nem kiegyensúlyozottság, hanem egyszerűen kevés erőfeszítés.
Chill guy vagy „plastic bag” pasi? Ezért lehet ő a legfárasztóbb randipartner
- A „chill guy” sokszor nem könnyed, hanem egyszerűen kevés energiát tesz a kapcsolatba.
- A „plastic bag theory” szerint az ilyen partner passzívan sodródik, miközben a másik fél viszi a kapcsolat terheit.
- Az egészséges lazaság nem passzivitás: egy jó partner kezdeményez, véleménye van és felelősséget vállal.
Ezt a chilles jelenséget egyre többen a „plastic bag theory”, vagyis a műanyag zacskó-elmélet néven emlegetik. Ez a kifejezés egy videóból indult el, amelyben Alessandro Frosali párkapcsolati coach hasonlította az ilyen partnereket egy sodródó műanyag zacskóhoz.
Az analógia egyszerre vicces és kicsit fájdalmasan pontos. A „plastic bag” pasi ugyanis nem irányít, nem dönt, és ritkán kezdeményez. Inkább sodródik a kapcsolatban – pontosabban sodródik a másik ember döntései mögött.
Honnan ismerheted fel?
- Nem szervez randit.
- Nem kezd komoly beszélgetéseket.
- Nem hoz döntéseket.
Egyszerűen csak jelen van, és várja, hogy a másik fél irányítsa a dolgokat.
Miért tűnik mégis vonzónak?
Sok nő számára a „chill guy” kifejezetten vonzó lehet az elején. Különösen akkor, ha korábban impulzív vagy drámai, toxikus partnerrel volt dolguk. Egy nyugodt, konfliktusmentes férfi biztonságosnak tűnik. A kezdeti súrlódások hiánya könnyen stabilitásnak tűnhet.
A probléma csak később kezd kirajzolódni.
Mert amikor valaki mindenben rugalmas, mindenhez alkalmazkodik, és semmiről nincs határozott véleménye, az gyakran azt jelenti, hogy a kapcsolat mentális terhe teljesen a másik félre kerül.
Az első red flag: nem kezdeményez
Az egészséges kapcsolat egyik alapja az egyensúly. Egy partnernek nem kell dominánsnak lennie, de fontos, hogy néha ő is lépjen egyet előre: megszervezzen egy programot, először írjon, vagy felhozzon egy fontos témát. A „plastic bag” típus azonban szinte mindig passzív.
A klasszikus mondata: „Neked mihez lenne kedved?”
Ez elsőre udvarias kérdésnek tűnik. De ha mindig ez történik, akkor valójában te döntesz mindenről.
A második red flag: nincs saját véleménye
Egy egészségesen laza embernek is vannak preferenciái. Lehet, hogy nem akar minden vitát megnyerni, de van elképzelése arról, mit szeret.
Egy ilyen partner például:
- tudja, melyik éttermet szereti,
- lojális a kedvenc csapatához,
- van véleménye a jövőjéről.
A „plastic bag” viszont gyakran mindenhez alkalmazkodik.
- Ha te szereted a sushit, ő is.
- Ha más városba költöznél, neki az is jó.
- Ha változik a véleményed, az övé is változik.
Elsőre ez kompromisszumnak tűnik. Valójában viszont sokszor az irány és identitás hiánya.
A harmadik red flag: mindenre igent mond – de mégsem történik semmi
Talán ez a legfrusztrálóbb jelenség.
A „plastic bag” pasi könnyen mond igent bármire:
- „Persze, menjünk hétvégén kirándulni.”
- „Beszéljünk majd az összeköltözésről.”
Csakhogy ezeket a mondatokat gyakran nem követik tettek.
- A kirándulás nincs lefoglalva.
- A beszélgetés sosem történik meg.
- A döntések mindig másik időpontra tolódnak.
A kapcsolat pedig lassan egy olyan helyzetté válik, ahol te vagy a projektmenedzser.
Akkor milyen az egészséges „chill” partner?
A szakértők szerint a valódi lazaság nem passzivitás. Egy jó partner nem azért nyugodt, mert nem törődik semmivel, hanem mert nem esik pánikba, amikor a dolgok nem tökéletesek. Képes rugalmas lenni, humorral kezelni a helyzeteket, de közben aktívan jelen van a kapcsolatban.
- Kezdeményez.
- Döntéseket hoz.
- És vállalja a felelősséget a közös dolgokban.
Mert egy kapcsolat akkor igazán könnyed, ha két ember viszi, nem csak az egyik.
