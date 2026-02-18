Megcsalás, fekete mágia és boszorkányság – Ismerd meg XIV. Lajos botrányos szeretőjét

Pompadour márkiné, du Barry grófnő – Se szeri se száma a Versailles-i udvarban lévő királyi szeretőknek. Mindegyikük kiemelkedő volt a maga nemében, ám Madame de Montespan még ebben a mezőnyben is képes volt újat mutatni. Története olyan, mintha valami elborult Trónok harca epizód forgatókönyvéből szalasztották volna: intrika, megcsalás, fekete mágia és boszorkányság keveredik benne. Ismerd meg XIV. Lajos botrányos királyi szeretőjét!
Montespan Márkiné, XIV. Lajos megosztó szeretője
- Françoise Athénaïs de Rochechouart 1640-ben született egy befolyásos főúri családba.
- 23 évesen házassága révén Montespan márkiné lett.
- Madame de Montespan fekete mágia révén XIV. Lajos szeretője lett 1667 és 1680 között.
- Egy hírhedt mérgezési ügy miatt elvesztette a király kegyeit: a vádak szerint fekete miséken vett részt.
- 1691-ben távozott az udvarból, a világtól elvonulva halt meg.
Madame de Montespan: egy királyi szerető felemelkedése
Az egyik legősibb francia nemesi ház sarjaként született 1640. október 5-én az a Françoise Athénaïs de Rochechouart, aki már igen fiatalon megismerkedett az udvari élettel. A természetes szellemességgel megáldott lány alapos oktatásban részesült, a későbbi események ismeretében pedig meglepő adalék, hogy lánykorában igen vallásos volt. 1663-ban feleségül ment Montespan márkijához.
A házaspárnak két gyermeke is született, korai éveik kiegyensúlyozottak voltak. Később az Orléansi hercegné udvarhölgye lett, majd a Louvre közelében béreltek házat, 1666-tól pedig a francia királyi udvar részeivé váltak. Athénaïs egyszerre megbotránkoztatott és megbabonázott mindenkit azzal, hogy nyíltan kifejezte politikai véleményét. Számos udvarlója akadt a gyönyörű márkinénak, ám az asszony szeme a Napkirályon nyugodott, őt akarta megszerezni magának. Sikerült is.
A férj iszákossága és szerencsejáték függősége miatt a házasság teljesen megromlott, számos ékszere a zálogházban végezte.
Nem volt egyszerű dolga Madame de Montespannak, mivel amikor megérkezett az udvarba, XIV. Lajosnak akkor éppen Louise de la Vallière volt a szeretője. Éppen ezért a királyi ágyas kegyeibe férkőzött, aki bár tisztában volt a márkiné szándékaival, súlyosan alábecsülte ellenlábasa elszántságát. Végül a márkiné nevetett a végén, mivel élénk természetével, szépségével és éles eszével meghódította a visszafogott szeretőjére addigra ráunó királyt. 1667-től hivatalosan is királyi szerető lett, aminek férje nem örült ugyan, de egy börtönbüntetés, majd vidéki birtokaira való száműzés megoldotta a problémát.
Franciaország igaz királynéja
Miután Madame de Montespan XIV. Lajos szeretője lett, a hatalmat nemcsak a királyi ágyban, de az udvarban is átvette. Nyíltan megkérdőjelezte Mária Terézia királyné pozícióját, aki szinte teljesen háttérbe szorult mögötte. Féktelen költekezése és ellentmondást nem tűrő természete miatt érdemelte ki a „Franciaország igaz királynéja” megnevezést, mely legalább akkora sértés volt, mint dicséret.
Pozícióját hét házasságon kívüli gyerekkel is bebiztosította, akikből később a három legidősebbet legitimálta a Napkirály.
Gyors felemelkedése már ekkor szemet szúrt sokaknak, ám a bukásához vezető út egy 1677-es mérgezési botrány miatt következett be, amit az utókor csak a méregügy néven emleget.
Fekete mise, méregkeverés, gyilkosság: Madame de Montespan botránya
A 17. századi Franciaországban virágzott a méregkeverés, jóslás és boszorkányság. Ennek nemcsak az akkoriban az alkímiától különváló vegyészet volt az alapja, de az arisztokrácia is versenyt űzött abból, hogy ki tudja agyamentebb hobbival elütni szabadidejét. Ebben a környezetben pattant ki az a méregügy, ami egy XIV. Lajos elleni összeesküvést leplezett le, a szálak pedig gyorsan az egyik leghírhedtebb párizsi javasasszonyhoz, La Voisin-hoz vezettek.
Amikor meg kellett neveznie klienseit, egy igen előkelő kuncsaft is feltűnt a díszes listán, mégpedig Montespan márkiné. A jósnő bevallása szerint a királyi szerető fekete mágiával, afrodiziákumokkal, illetve változatos bájitalokkal tartotta markában XIV. Lajost.
La Voisin vallomásainak legmeredekebb része kétség kívül azok a fekete misék voltak, amiken állítólag maga a márkiné szolgált oltárként, és amiken az egyik legfontosabb eszköz a csecsemők vére volt.
Egyik másik szertartáson állítólag magát a sátánt is megidézték, Montespan márkiné pedig csecsemővérrel megkeresztelkedve küldött szerelmi varázslatot a királyra, amiket Guibourg abbé vezetett. Ezekre az igencsak elrugaszkodott vádakra azt hozták fel bizonyítékul, hogy a nő a király szeretője lett. Az előkelő ágyas helyzetén az sem segített, hogy a házasságtörésben játszott szerepe miatt az egyház ellenségének tekintette.
Amikor XIV. Lajos Fontanges hercegnőjét tette meg fő ágyasául és egy év után elhunyt, újfent a márkinéra terelődött a gyilkosság gyanúja. Azzal is megvádolták, hogy a király ellen szőtt összeesküvést. (Bőven elképzelhető, hogy féltette pozícióját, azonban végül nem a hercegnő, hanem Madame de Maintenon volt az, aki végleg letaszította „trónjáról”, de ez már egy másik történet.)
Montespan márkiné bukása és utolsó évei
Noha igen súlyosak voltak az ellene felhozott vádak, a méregügyből végül jobbára sértetlenül került ki a Napkirály szeretője. 1680 körül szűnt meg a király hivatalos kegyeltje lenni, de komolyabb büntetést nem kapott, valószínűleg a királynak szült hét gyerek miatt. Sőt, ő maga és rokonai további kiváltságokat kaptak, amikor pedig 1691-ben visszavonult a királyi udvarból, évi félmillió frank „nyugdíjat” kapott, ami mai árfolyamon csillagászati összegnek számít.
Ellentétben azzal a hivalkodó életmóddal, melyet királyi szeretőként folytatott, utolsó éveit bűnbánatban töltötte egy kolostorban. 1700 körül szert tett ugyan egy impozáns kastélyra, de ezután is rendszeresen adományozott, böjtölt. Amikor 1707-ben váratlanul elhunyt, a király megtiltotta közös gyerekeiknek, hogy gyászruhát viseljenek.
Madame de Montespan szerelmi mágiája
A történelem egyik leghírhedtebb asszonya lett Montespant márkiné, azonban az ellene felhozott vádakat érdemes kritikusan fogadni. Ugyanis La Voisin kegyetlen kínvallatás hatására hozta fel elrugaszkodott történeteit, amik erősen felnagyították a tényeket. Valószínűleg nem fekete mágia, hanem az ügyes intrika és manőverezés volt az, amivel a márkiné befészkelte magát XIV. Lajos ágyába.
Ismerd meg a történelem legnagyobb intrikusait: