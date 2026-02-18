Megcsalás, fekete mágia és boszorkányság – Ismerd meg XIV. Lajos botrányos szeretőjét

Pompadour márkiné, du Barry grófnő – Se szeri se száma a Versailles-i udvarban lévő királyi szeretőknek. Mindegyikük kiemelkedő volt a maga nemében, ám Madame de Montespan még ebben a mezőnyben is képes volt újat mutatni. Története olyan, mintha valami elborult Trónok harca epizód forgatókönyvéből szalasztották volna: intrika, megcsalás, fekete mágia és boszorkányság keveredik benne. Ismerd meg XIV. Lajos botrányos királyi szeretőjét!

Madame de Montespan, XIV. Lajos botrányos szeretője.

Forrás: Getty Images

Montespan Márkiné, XIV. Lajos megosztó szeretője Françoise Athénaïs de Rochechouart 1640-ben született egy befolyásos főúri családba.

23 évesen házassága révén Montespan márkiné lett.

Madame de Montespan fekete mágia révén XIV. Lajos szeretője lett 1667 és 1680 között.

Egy hírhedt mérgezési ügy miatt elvesztette a király kegyeit: a vádak szerint fekete miséken vett részt.

1691-ben távozott az udvarból, a világtól elvonulva halt meg.

Madame de Montespan: egy királyi szerető felemelkedése

Az egyik legősibb francia nemesi ház sarjaként született 1640. október 5-én az a Françoise Athénaïs de Rochechouart, aki már igen fiatalon megismerkedett az udvari élettel. A természetes szellemességgel megáldott lány alapos oktatásban részesült, a későbbi események ismeretében pedig meglepő adalék, hogy lánykorában igen vallásos volt. 1663-ban feleségül ment Montespan márkijához.

A házaspárnak két gyermeke is született, korai éveik kiegyensúlyozottak voltak. Később az Orléansi hercegné udvarhölgye lett, majd a Louvre közelében béreltek házat, 1666-tól pedig a francia királyi udvar részeivé váltak. Athénaïs egyszerre megbotránkoztatott és megbabonázott mindenkit azzal, hogy nyíltan kifejezte politikai véleményét. Számos udvarlója akadt a gyönyörű márkinénak, ám az asszony szeme a Napkirályon nyugodott, őt akarta megszerezni magának. Sikerült is.

Madame de Montespan és XIV. Lajos Versaillesban.

Forrás: Getty Images

A férj iszákossága és szerencsejáték függősége miatt a házasság teljesen megromlott, számos ékszere a zálogházban végezte.

Nem volt egyszerű dolga Madame de Montespannak, mivel amikor megérkezett az udvarba, XIV. Lajosnak akkor éppen Louise de la Vallière volt a szeretője. Éppen ezért a királyi ágyas kegyeibe férkőzött, aki bár tisztában volt a márkiné szándékaival, súlyosan alábecsülte ellenlábasa elszántságát. Végül a márkiné nevetett a végén, mivel élénk természetével, szépségével és éles eszével meghódította a visszafogott szeretőjére addigra ráunó királyt. 1667-től hivatalosan is királyi szerető lett, aminek férje nem örült ugyan, de egy börtönbüntetés, majd vidéki birtokaira való száműzés megoldotta a problémát.