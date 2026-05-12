Már a születésünkkor eldől a személyiségünk? A tudomány meglepő válasza

A kutatók évtizedek óta próbálják megfejteni, hogy a személyiségünk inkább örökölt vagy tanult tulajdonságokból áll-e össze. Az új genetikai kutatások szerint a válasz sokkal összetettebb, mint gondolnánk.

Tényleg a gének döntik el a személyiséget?

A személyiség tényleg eleve elrendeltetett?

Milyen tényezők alakítják?

Változhat az évek alatt?

Nevelés vagy eleve eldöntött személyiség?

A természetes személyiség kontra nevelés vita évtizedek óta zajlik a pszichológiában. Egyes kutatások szerint bizonyos alapvonásaink már nagyon korán, genetikai úton is megjelennek, például a temperamentum vagy az érzelmi reakciók. 2009-ben például Olaszországban nagy port kavart egy bírósági ügy, amikor egy férfi ügyvédje azzal próbálta enyhíteni védence büntetését, hogy a DNS-ében megtalálható az úgynevezett „harcos gén”. A MAOA nevű gén egyik változatát korábban összefüggésbe hozták az agresszív viselkedéssel, ezért az ügyvéd szerint a védence kevésbé volt képes kontrollálni az indulatait.

A bíróság végül egy évvel csökkentette a büntetést, azóta azonban a tudomány sokkal árnyaltabban látja a kérdést. A szakértők szerint ma már egyértelmű, hogy nincs egyetlen gén, amely meghatározza a személyiségünket vagy a viselkedésünket.

Több ezer apró genetikai hatás formál minket

A kutatók ma már úgy gondolják, hogy a személyiség úgynevezett „poligénes” eredetű. Ez azt jelenti, hogy nem egyetlen gén irányít minket, hanem több ezer apró genetikai hatás együtt alakítja a tulajdonságainkat. Ikervizsgálatok alapján a személyiség körülbelül 40-50 százalékban lehet örökletes, míg a fennmaradó 50 százalékot a neveltetés, gyerekkori élmények és azt követő traumák, valamint egyéb élettapasztalatok alakítják. Az egypetéjű ikrek például gyakran jobban hasonlítanak egymásra, mint a kétpetéjűek, de még náluk sem teljesen egyforma a személyiség.

A tudósok szerint az emberi személyiséget öt nagy dimenzió mentén lehet leírni:

introvertáltság,

lelkiismeretesség,

extrovertáltság,

barátságosság,

érzelmi stabilitás.

Ezek mind részben genetikai alapúak, de a környezet is fontos szerepet játszik.