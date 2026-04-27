Eldőlt, mi lesz a sorsuk a kokain-vízilovaknak: ez Pablo Escobar hagyatéka

Több mint 30 éve küzdenek Kolumbiában a leghíresebb drogbáró házi kedvenceivel. Már 2022-ben biológiai fenyegetésnek nyilvánították őket, a környéket azonban nagyon sokan csak miattuk látogatják. A hatóságok végre döntöttek arról, hogy mi legyen Pablo Escobar vízilovainak sorsa.

Állítólag kokacserjével etette őket: ez lesz a sorsuk Pablo Escobar vízilovainak.

Pablo Escobar még az 1980-as években döntött úgy, hogy a megszámlálhatatlan mennyiségű pénzéből magánállatkertet hoz létre, tele egzotikus fajokkal. Hamarosan meg is érkezett a Hacienda Napoles birtokára egy hím és három nőstény víziló egyenesen Afrikából, természetesen illegálisan. Az állatok olyan jól érezték magukat újdonsült hazájukban, Kolumbiában, hogy szaporodásba fogtak, ennek köszönhetően pedig számuk látványosan megnőtt.

Az elképzelhetetlen luxusban élő Pablo Escobar 1993-as halálát követően a hatóságok felszámolták a magánállatkertet, de a vízilovak elszállítása annyira körülményes lett volna, hogy inkább otthagyták őket. Ez azonban nem bizonyult jó ötletnek, ugyanis az állatoknak nincs természetes ellenségük Kolumbiában, ellenben a körülmények nagyon is kedveznek nekik. Ennek köszönhetően, több mint 30 év alatt körülbelül 80 példányra duzzadt a számuk.

A problémát nemcsak az jelenti, hogy pusztítják a helyi élővilágot, de gyakran akadályozzák az autóutak és autópályák forgalmát, arról nem is beszélve, hogy kedves kinézetük ellenére, a vízilovak az emberre is veszélyt jelentenek. Nemrég szóba került, hogy a hatóságok kilőnék Pablo Escobar vízilovait, de ez igen nagy felháborodást keltett.

Az ügyben most friss döntés született. A kolumbiai Antioquia-i bíróság jogerősen is felfüggesztette a Környezetvédelmi Minisztérium tervét, mely szerint az év második felében elkezdenék kiirtani a Magdalena folyó vízgyűjtő területén élő víziló populációt. A bíróság döntését az állatok jogainak védelmével magyarázta, és azt szorgalmazza, hogy alternatív módszerekkel kezeljék a kialakult helyzetet. Nagy eséllyel tehát Pablo Escobar vízilovait nem kilövik, csupán sterilizálják, ami egy jóval humánusabb módja kolumbiai ökoszisztéma megvédésének.