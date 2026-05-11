Gigászi féreglyukat nyithatott a sötét anyag a galaxisunkban: meggörbíthette a teret

A sci-fi irodalom és űrkutatás legnagyobb rejtélye a féreglyuk. Ez a jelenség az idő és tér meghajlításával hoz létre átjárókat, amik új távlatokat nyithatnak az űr és időutazásnak. Azonban a tudomány jelenlegi állása szerint ezek a képződmények csak igen rövid ideig képesek megmaradni, mielőtt magukba roskadnak. Friss számítások szerint azonban a Tejútrendszer közepén nem csak tartósan megmaradt egy féreglyuk, mérete csak fényévekben mérhető.

Mi az a féreglyuk?

Mielőtt belevágnánk a téma kifejtésbe, érdemes néhány fogalmat tisztázni. Féreglyuk jelentése szerint a tér-idő két távoli pontját összekötő „alagutat” jelöl. Ezt Einstein relativitáselmélete teszi lehetővé, mely szerint a tér és idő nem sík, hanem egy göröngyös felület, amit a gravitáció, kvantumfizika kedvére görbíthet, csavarhat. Féreglyuk keletkezése akkor lehetséges, amikor a tér-idő extrém módon görbül úgy, hogy egy alagút nyílik a két végpontja között.

A féreglyuk egyik vége a fekete lyuk, ami elnyeli a tárgyakat, a másik vége pedig a fehér lyuk, ahol szinte azonnal megjelennek. Igen ám, csakhogy a tudomány jelenlegi állása szerint ez csak pár másodpercre jöhet létre, mivel egy rendkívül instabil jelenségről van szó.

Féreglyuk a tejútrendszerben? Egy meglepő tanulmány története

Az indiai GLA Egyetem nemrég olyan tanulmányt jelentetett meg, mely szerint elképzelhető, hogy az univerzum közepén egy stabil, hatalmas féreglyuk tátong, melyet az Univerzum 27%-át kitevő sötét anyag hozott létre.

Dejan Stojkovic, a Buffaloi egyetem űrkutatója, - aki nem vett részt az említett kutatásban - szerint azonban lehetséges stabilizálni a féreglyukat. „Ehhez vagy nagy mennyiségű egzotikus anyagra (negatív energiájú anyagra) van szükségünk, vagy valamilyen azzal egyenértékű szerkezetre, ami kellő ellenálló erőt biztosít, hogy stabilizálja a féreglyukat.”