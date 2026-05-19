Dante Isteni színjátékának pokolleírása már a 14. században tartalmazhatta egy aszteroida-becsapódás fizikájának modelljét – állítja Timothy Burbery, a Nyugat-Virginia állambeli Marshall Egyetem kutatója.

Dante Isteni színjátéka tényleg egy aszteroida becsapódását írja le?

Lehet, hogy Dante Alighieri sokkal többet írt le az Isteni színjátékban, mint vallási allegóriát. Egy friss, megdöbbentő elmélet szerint a középkori költő akár egy gigantikus aszteroida-becsapódást is „megálmodhatott” jóval azelőtt, hogy a modern tudomány egyáltalán megértette volna az ilyen apokaliptikus katasztrófák működését. Timothy Burbery szerint Dante Pokla nem pusztán a bűnök szimbolikus térképe lehetett: a leírások meglepően emlékeztetnek arra, ahogyan ma egy bolygóméretű aszteroida-becsapódás következményeit képzeljük el.

Dante Isteni színjátékának bizonyos sorai meglepően pontosan illeszkednek a modern kráterképződési elméletekhez. Burbery szerint a 14. századi remekműben egy ütközés ereje a felszínre tolta a földkérget, ami létrehozta a Pokol tölcsérszerű mélyedését – miközben a kiszóródó anyag a bolygó ellentétes oldalán felhalmozódott, és megformálta a Purgatórium hegyét. A kutató a katasztrófát egyenesen a dinoszauruszokat kipusztító Chicxulub-becsapódáshoz hasonlította.

Burbery szerint a Pokol kilenc köre sem csupán szimbolikus jelentést hordoz Dante főművében: a kutató úgy gondolja, hogy ezek feltűnően hasonlítanak a Hold, a Vénusz és más égitestek felszínén megfigyelhető, többgyűrűs becsapódási kráterekhez. Az amerikai tudós szerint Dante olyan elképzelésekhez is meglepően közel kerülhetett, mint az extrém sebességű objektumok földkéregbe hatolása vagy a becsapódások során kialakuló geológiai deformációk – azaz olyan fogalmakhoz, amelyeket a tudomány csak évszázadokkal később kezdett felfedezni.