2026. máj. 14., csütörtök Bonifác

Naprendszer

Egy légkörrel rendelkező égitestet fedeztek fel a kutatók az űr legrejtélyesebb csücskében

Naprendszer égitest felfedezés
Komáromi Bence
2026.05.14.
A tudósokat is megdöbbentette a legújabb felfedezés. Japán kutatók egy csoportja ugyanis egy eddig nem ismert égitestet találtak a Naprendszer peremén, amely még légkörrel is rendelkezik. Mutatjuk a részleteket!

Átírhatja az űrkutatás eddig ismert szabályait a japán tudósok legújabb felfedezése. A kutatók nemrég egy olyan égitestet találtak a Naprendszer legrejtélyesebb részén, amely bebizonyította, hogy vajmi keveset tudunk valójában a galaxisunkról. A 2002 XV93 nevű égitest ugyanis páratlan tulajdonságokkal rendelkezik, például légkör veszi körül, ami megdöbbentette a tudósokat, mivel a Naprendszer ezen részén eddig csak sötétséget és hideg, passzív planétákat találtak.

Új égitestek fedeztek fel a Naprendszer peremén
Forrás: Science Photo Library RF

Az új égitest bebizonyította, hogy a galaxisunk tele van rejtélyes meglepetésekkel

A légkörrel rendelkező új égitest a Kuiper-övben található, amely mondanunk sem kell, hogy a Naprendszer egyik legtávolabbi és legkietlenebb vidéke. Ez a jeges és sötét terület azonban rengeteg titkot rejt magában. A LiveScience tájékoztatása szerint nemrég egy japán tudóscsapat itt fedezte fel a 2002 XV93 nevű égitestet, amely jelenleg az egyetlen olyan planéta a Plutó pályáján túl, amely légkörrel rendelkezik. Az eddigi ismereteik alapján a kutatók azt gondolták, hogy ez az 500 kilométer átmérőjű égitest túl kicsi ahhoz, hogy saját légköre legyen, ennek ellenére van neki. Mivel ez az információ alapjaiban változtathatja meg a Naprendszer szabályairól alkotott képüket, ezért a James Webb űrteleszkóppal további vizsgálatokat végeznek az égitesten. 

Mielőtt azonban azt gondolnád, hogy ez azt jelenti, hogy élet is lehet a planétán, el kell hogy keserítsünk. Az XV93 légköre ugyanis rendkívül ritka, mintegy 5-10 milliószor ritkább a Földinél. Még a Plúton is vastagabb a légkör. A most felfedezett égitest légkörének összetételét valószínűleg metán, nitrogén vagy szén-monoxid alkothatja. Az XV93 pedig vízjégből, kőzetből és némi szerves anyagokból áll össze és nagyjából 247 év alatt kerüli meg a Napot.

Titokzatos dologra bukkantak a Naprendszerben - Megvan a gigantikus 9. bolygó?

Megdöbbentő felfedezést tettek a kutatók.

A bolygó, ahol egy év 10,5 óra alatt elrepül − Hogyan lehetséges ez?

Ha azt gondolod, most egy felgyorsult világban élsz, akkor biztosíthatunk: van ennél durvább tempó is, méghozzá a TOI-561 b nevű bolygón, amiről döbbenetes felfedezéseket tettek a kutatók.

Élet nyomaira bukkant a NASA a Marson

A NASA Curiosity marsjárója olyan szerves molekulákat azonosított, amelyek az élet kialakulásának alapjaihoz kapcsolódhatnak. A felfedezés új megvilágításba helyezi a Mars múltját.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
