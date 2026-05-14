Egy légkörrel rendelkező égitestet fedeztek fel a kutatók az űr legrejtélyesebb csücskében

Átírhatja az űrkutatás eddig ismert szabályait a japán tudósok legújabb felfedezése. A kutatók nemrég egy olyan égitestet találtak a Naprendszer legrejtélyesebb részén, amely bebizonyította, hogy vajmi keveset tudunk valójában a galaxisunkról. A 2002 XV93 nevű égitest ugyanis páratlan tulajdonságokkal rendelkezik, például légkör veszi körül, ami megdöbbentette a tudósokat, mivel a Naprendszer ezen részén eddig csak sötétséget és hideg, passzív planétákat találtak.

Új égitestek fedeztek fel a Naprendszer peremén

Forrás: Science Photo Library RF

Az új égitest bebizonyította, hogy a galaxisunk tele van rejtélyes meglepetésekkel

A légkörrel rendelkező új égitest a Kuiper-övben található, amely mondanunk sem kell, hogy a Naprendszer egyik legtávolabbi és legkietlenebb vidéke. Ez a jeges és sötét terület azonban rengeteg titkot rejt magában. A LiveScience tájékoztatása szerint nemrég egy japán tudóscsapat itt fedezte fel a 2002 XV93 nevű égitestet, amely jelenleg az egyetlen olyan planéta a Plutó pályáján túl, amely légkörrel rendelkezik. Az eddigi ismereteik alapján a kutatók azt gondolták, hogy ez az 500 kilométer átmérőjű égitest túl kicsi ahhoz, hogy saját légköre legyen, ennek ellenére van neki. Mivel ez az információ alapjaiban változtathatja meg a Naprendszer szabályairól alkotott képüket, ezért a James Webb űrteleszkóppal további vizsgálatokat végeznek az égitesten.

Mielőtt azonban azt gondolnád, hogy ez azt jelenti, hogy élet is lehet a planétán, el kell hogy keserítsünk. Az XV93 légköre ugyanis rendkívül ritka, mintegy 5-10 milliószor ritkább a Földinél. Még a Plúton is vastagabb a légkör. A most felfedezett égitest légkörének összetételét valószínűleg metán, nitrogén vagy szén-monoxid alkothatja. Az XV93 pedig vízjégből, kőzetből és némi szerves anyagokból áll össze és nagyjából 247 év alatt kerüli meg a Napot.

