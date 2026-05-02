Ezért hagyta el felesége a világ legmagasabb emberét - Intim részleteket árult el házasságáról

Sultan Kösenről, vagyis a világ legmagasabb emberéről új dokumentumfilm készült. A férfi megdöbbentő részleteket árult el a házasságáról.

Sultan Kösen, a világ legmagasabb embere a 2013-ban vette feleségül Merve Dibót.

A világ legmagasabb emberének magánélete Sultan Kösen a világ legmagasabb élő embere.

2013-ban összeházasodott egy nála jóval alacsonyabb nővel, viszont 2021-ben elváltak.

Egy új dokumentumfilmben elárulta, hogy szerinte miért hagyta el a felesége.

Egy házasság, ami kudarcot vallott

Sultan Kösen, a 43 éves török férfi 17 éve tartja a Guinness-rekordot: a 2,51 méteres magasságával ő a világ legmagasabb élő embere. Az új Channel 4-es dokumentumfilmjében a magánéletéről vallott. A férfi ugyanis pár évig boldog házasságban élt, csakhogy a felesége nem bírta a nagy nyomást.

Sultan 2013-ban vette feleségül a nála jóval alacsonyabb (167 cm-es) szíriai Merve Dibót. A boldog lagzin 1500 vendég ünnepelt velük, Sultan pedig így emlékszik vissza erre a csodás napra, hogy „amikor a szemébe néztem, tudtam, hogy szeretem”.

Az esküvőn még mindketten boldogok voltak.

Sultan Kösen válása

A gigantizmussal és akromegáliával élő Sultan házassága viszont nem tartott sokáig: a kapcsolat 2021-ben véget ért.

Nagyon szomorú vagyok, mert nagyon szerettem őt

– mondta a férfi a dokumentumfilmben, miközben a könnyeivel küszködött.

Állítása szerint azért ért véget a házasságuk, mert Merve a saját családját választotta. Sultan ugyanis rengeteg figyelmet igényel. 25 éves kora óta tolószékre és mankóra szorul, a térde pedig egyáltalán nem bírja a nagy terhelést, így folyamatos fájdalmat érez, és rengeteg műtéten esett már át.

Szerinte az egészségügyi problémái, a családi nyomás és a nyilvánosság együttesen tépték szét a kapcsolatukat.

A testvére, Hasan Kösen szerint Sultan nagyon elveszett, a szabadidejét mindig a számítógép előtt tölti, de egy új párkapcsolatban reménykedik.

