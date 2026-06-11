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fizetési határidő gépjárműadó autósok autó pótdíj
Simon Benedek
2026.06.11.
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A NAV közlése szerint több mint 170 ezren még tartoznak az államnak. Komoly következményekkel kell szembenézniük azoknak az autósoknak, akik június 30-ig nem rendezik a tartozásukat!

Több mint 170 ezer üzembentartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót. A NAV arra hívta fel a figyelmet, hogy részletfizetést is kérhetnek az autósok. Azonban, aki június 30-ig nem fizeti be a pótdíjat, vagy nem intézi a részletfizetést, annak komoly következményekkel kell számolnia. 

Autósok: egy nő vezet.
Autósok figyelem: közeleg egy fontos határidő. Ez az utolsó esély!
Forrás:  123rf

 

  • Több mint 170 ezer autós még mindig nem rendezte a 2026-os gépjárműadót, pedig már közeleg a végső határidő.
  • A NAV figyelmeztetett: aki nem intézkedik időben, annak később kellemetlen következményekkel kell számolnia. 
  • Mutatjuk, meddig lehet még pótlékmentesen rendezni a tartozást, és hogyan kérhető egyszerűen részletfizetés.

Autósok figyelem: ez a fizetési határidő a gépjárműadóra

Idén a gépjárműadó befizetését április 15-ig kellett teljesíteni, azonban a NAV lehetőséget ad, hogy akik még nem fizettek, azok június 30-ig kérhetnek legfeljebb öthavi pótlékmentes részletfizetést. A kérelem néhány koppintással elintézhető a NAV-Mobil alkalmazásban. Az elbírálás automatikus, vagyis nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV sem vizsgálja a fizetési nehézség okát. Ha valaki csak elfelejtette befizetni az adót, akkor pótolja mielőbb: a NAV-Mobil applikációban bankkártyával befizethető az adó, de banki átutalással is teljesíthető az adókötelezettség. Utóbbi esetében fontos, hogy átutaláskor a közleményben az adószámot vagy az adóazonosító jelet kell feltüntetni, nem a rendszámot.

Ne halogasd a befizetést, mert kivonhatják a forgalomból az autódat

Aki a gépjárműadót nem fizeti meg, és részletfizetést sem kér, az késedelmi pótlékkal számolhat. Amennyiben továbbra sem rendezed az adósságot, akkor a járművedet akár a forgalomból is kivonhatják. Nem érdemes tehát kockáztatni, a befizetéshez és a részletfizetéshez is minden információ megtalálható a NAV honlapján.

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