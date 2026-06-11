Óriási fordulat a Balatonnál, de kellemetlen meglepetésekre is készülni kell – Szakértők figyelmeztetnek

A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet közlése szerint a tó üledékében jelenleg fejlődő árvaszúnyoglárvák össztömege a teljes vízfelületet tekintve mindössze mintegy 40 százaléka a tavaly mért értéknek. A kutatók hangsúlyozták, hogy ez önmagában is arra utal, hogy az idei rajzás intenzitása a Balatonon elmaradhat a 2025-ben tapasztalt, sokak számára kellemetlenséget okozó óriási mértékű árvaszúnyog-rajzástól.

Balaton és árvaszúnyog-helyzet: mi várható 2026 nyarán?

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A kutatók szerint az idei lárvaállomány csak mintegy 40 százaléka a tavalyinak.

A Balaton középső és keleti medencéjében továbbra is az átlagosnál erősebb rajzás várható, de a tavalyi mennyiségnek csupán körülbelül a harmada.

A májusi és júniusi időjárás döntően befolyásolja, meddig tart, és milyen intenzitású lesz az árvaszúnyog rajzás.

Árvaszúnyog-rajzás a Balatonon: ilyen az idei helyzet

A szakemberek egy másik fontos különbségre is felhívták a figyelmet: míg korábban a lárvák eloszlása területenként jelentősebb eltéréseket mutatott, idén szokatlanul egyenletesen találhatók meg a tó különböző részein. Ez a jelenség szintén befolyásolhatja a rajzás alakulását az egyes térségekben. A júniusi időszakban a Keszthelyi- és a Szigligeti-medencében az árvaszúnyogok megjelenése várhatóan az évtizedes átlagoknak megfelelően alakul majd. A Balaton középső és keleti medencéiben ugyanakkor továbbra is az átlagosnál erősebb rajzásra lehet számítani.

Fontos tudni, hogy az árvaszúnyog-rajzás végső lefutását nagyban meghatározzák a következő hetek időjárási viszonyai. Ha a víz és a levegő hőmérséklete fokozatosan, tartósan emelkedik júniusban, akkor a rajzás akár már a nyári turistaszezon kezdetére jelentősen mérséklődhet, vagy teljesen le is csenghet.

A téma azért is kap kiemelt figyelmet, mert tavaly több hullámban is jelentős árvaszúnyog-invázió sújtotta a Balaton térségét. A rovarok augusztusban tömegesen jelentek meg, a rajzás pedig szeptemberben is folytatódott.

Az eddigi adatok alapján tehát az idei szezon várhatóan kedvezőbben alakul a tóparton pihenők számára. Bár az árvaszúnyogok teljes eltűnésére nem lehet számítani, a tavalyinál lényegesen kisebb egyedszám jelentősen csökkentheti a kellemetlenségeket a nyári hónapokban.

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