Annyira kevés a víz a Balatonban, hogy előbukkant egy rejtélyes sziget - Ritka fotón a képződmény

Az aszályos idő hazánk legnagyobb tavát sem kíméli. Az esőzések hiánya miatt riasztó mértékűre apadt a Balaton vízszintje, ami átlagosan az egy métert sem éri el. Ennek a szokatlanul alacsony vízállásnak köszönhető az, hogy Balatonfenyves közelében egy sziget bukkant ki a habokból. Ez azonban nem csak a Balaton ökoszisztémája, hanem a helyi mezőgazdaság miatt is nagy gond.

Egy titokzatos sziget jelent meg a Balaton déli partján.

Forrás: Getty Images

Az esőzések hiánya miatt a tó átlag vízszintje 83 cm.

A Balaton déli partjának kedvelt üdülővárosa mellett új sziget alakult ki.

A Balaton rejtélyes szigete – Mit kell tudni róla?

Mivel hetek óta alig esett csapadék, a Balaton vízszintje napról-napra centiméterekkel alacsonyabb. Ez odáig vezetett, hogy jelenleg 83 cm körül van Közép-Európa legnagyobb tavának vízszintje, melynek révén újra megjelent egy ritkán látott vendég Balatonfenyves partjainál.

Kibukkant a vízből a helyiek által csak „Majomsziget” néven emlegetett homokpad, ami a déli vízgyűjtőből érkező, szokatlanul kevés vízhozam miatt mutatta meg magát.

Azonban nem ez az első alkalom, hogy a titokzatos sziget megjelent a fenyvesi partokon, amikor aszály sújtotta a térséget. Tóth István mezőgazdasági szakember elmagyarázta a jelenség okát: „Bár az utóbbi napokban esett némi csapadék, Toponáron és Kaposfüreden nagyjából 18 millimétert mértem, a talaj mélyebb rétegei is annyira porszárazak, hogy a föld azonnal elnyeli a nedvességet. Nincs csörgedezés, a kis vízfolyások, mint például az Aranyos-patak, egyszerűen elszivárognak a talajban, még mielőtt elérnék a Balaton befolyóját.”

A Balaton elsőszámú táplálója a Zala folyó, ám a gyér esőzések miatt a szakember szerint ez is csak minimális vízhozammal bír. Jelenleg 100-150 mm csapadék hiányzik ahhoz, hogy a Balaton vízszintje stabilizálódjon, ami nem csak a turizmus, hanem a mezőgazdaság miatt is fontos. Ha ugyanis elmarad az esőzés, akkor nem csak iszapos, sekély fürdőzésre, de rossz minőségű, alacsony terméshozammal is számolni kell.

Ha nem jön egy kiadósabb esőzés, a nyaralók könnyen úgy járhatnak, mint 2011-ben Fonyódligeten, amikor 40-50 m séta után lehetett elérni a vizet. Amennyiben a Balaton időjárása továbbra is ilyen aszályos marad, akkor a Majomsziget is tartósan látható lesz.

A Majomsziget nem állandó része a Balaton földrajzának, csak kivételesen alacsony vízállás esetén tűnik föl. Ha viszont nem nő érdemben a tó vízszintje, a parti látkép állandó részévé válhat.

Szemezgess további cikkeinkből: