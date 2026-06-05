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Ezért tegyél citromot az ablakba: furcsa, de extra hatásos házi trükk terjed a neten

Shutterstock - Aleksey Demin
praktika rovarirtó citrom pók tippek-tanácsok
Jónás Ágnes
2026.06.05.
Eleged van abból, hogy a nyári szellővel együtt pókok és repkedő rovarok is beköltöznek a lakásba? A citrom most nemcsak a limonádé sztárja lehet, hanem az otthonod legjobb természetes rovarriasztója is.
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Ha előszeretettel tárod szélesre az ablakot nyáron, akkor biztosan szembesültél már azzal a problémával, hogy szúnyogok, poloskák és pókok is bejutnak a lakásba. Villámgyorsan terjed a neten az új módszer, amelyhez nem kell más, csak egy citrom, és amellyel pillanatok alatt pók- és rovarmentes övezetté teheted az otthonodat. Próbáld ki bátran!

Citrom az ablakban
Az alma az orvost, a citrom a pókokat tartja távol.
Forrás: Shutterstock
  • Citrom rovarok ellen: a pókok és a rovarok iszonyodnak a citrom illatanyagaitól.
  • Ha nem tűröd meg otthonodban ezeket a lényeket, csak egyetlen citromra lesz szükséged.
  • Mutatjuk a legnépszerűbb, citromos pókijesztő házi praktikát.

Ne szerezz rossz karmát: ne taposd el szegény kis pókokat és rovarokat, ha épp összefutsz velük a lakásban, inkább szerezz be egy szép, telt citromot. A pókoknak rendkívül érzékeny a szaglásuk, a citromot is messziről megérzik, és bizony irtóznak tőle. A szagláshoz és ízleléshez szükséges receptoraik a lábaikon találhatók. Amikor a pók megérzi a citrom illatanyagait, a savasság azonnal irritálni kezdi, így ösztönösen elkerüli a területet. Nézd csak!

A legjobb természetes pók- és rovarriasztó a citrom

A citromos tisztítószerek is segítségedre lehetnek, de a leghatékonyabb, ha friss citrom levét vagy héját használod. A kifacsart citromlevet keverd el egy liter vízben, majd töröld át vele az ablakpárkányt, és az ablak sarkait is. Ha rettegsz a hálószövő betolakodóktól, egy félbe vágott citromot vagy citromhéjat is elhelyezhetsz az ablakpárkányon – a pókok garantáltan menekülőre fogják majd. 

Mivel az illatanyagok idővel elpárolognak, a folyamatos távoltartó hatás érdekében a citromos tisztítást javasolt néhány hetente megismételni. Az is remek megoldás, ha mindig hagysz néhány szem citromot az ablakpárkányodon.

Mi mindenre jó még a citrom? 

Nem csak ijesztgetésre. A citrom a konyhában és a fürdőszobában is rendkívül sokoldalú csodaszerként viselkedik, mert magas savtartalma természetes módon fertőtlenít, oldja a vízkövet, a zsírt, és semlegesíti a kellemetlen szagokat.

  • Szórj durva szemű sót a fa vagy műanyag deszkára, majd egy fél citrommal alaposan dörzsöld át. Ez a módszer eltünteti a baktériumokat és a makacs ételszagokat. 
  • Forralj fel citromos vizet a vízforraló készülékben, majd hagyd állni egy órát. A vízkőnek és egyéb lerakódásoknak jó időre búcsút mondhatsz. 
  • Egy tál vízbe facsart citrom levét felmelegítve a keletkező gőz fellazítja a szennyeződéseket, amelyeket ezután könnyebb letörölni, például a konyhapultról.
  • Egy kevés sóval összekeverve a citromlé segíthet visszaadni a rézből készült tárgyak természetes fényét.

Ne hadakozz a hívatlan vendégekkel, ha nem muszáj. A citrom a pókok mumusa – vegyszermentesen érheted el, hogy jó messzire elkerüljék az otthonodat. 

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