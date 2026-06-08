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Teljesen eltorzult a nő arca a vírustól - Családja is alig ismert rá

Csókbetegség miatt kórházban a nő
Shutterstock - BearFotos
fertőzés betegség ödéma csókolózás
Jónás Ágnes
2026.06.08.
A fiatal hölgy meg volt róla győződve, hogy csupán influenzás. Hőemelkedésre, torokfájásra, hányásra panaszkodott, és úgy vélte, ha bevesz néhány fájdalomcsillapítót, a tünetek elmúlnak. Csakhogy, mint később kiderült, a csókbetegség sokkal komolyabb vírus, mint azt sejtette. Több hónapig tartott a felépülése, az arca gyakorlatilag felismerhetetlenné vált.

A vírus különösen a fiatalok körében terjed könnyen, és nemcsak lázzal vagy torokfájással, hanem extrém kimerültséggel, duzzanatokkal járhat. A csókbetegség bizonyos esetekben egészen súlyos tüneteket is okozhat, akárcsak Mollie-nál.

Csókbetegség, 2 ember csókolózik
A csókbetegség nyállal terjed. Van, akinél a tünetek enyhék, míg msoknál akár életveszélyesek is lehetnek.
Forrás: Shutterstock

Csókbetegség: veszélyes szövődményei is lehetnek

  • A csókbetegség nyállal terjedő vírus, ezt kapta el a 18 éves Mollie.
  • A lány kórházba került, teljes felépülése hónapokig tartott.
  • Az orvosok a betegség alatt tiltották neki a sportolást, nehogy megrepedjen a megnagyobbodott lépe.

A gyermekgondozóként dolgozó Mollie Lock egy ponton nem írta tovább: felfúvódott, mint egy gömbhal, és elképesztő hasi fájdalmakat élt át. Ezután ment orvoshoz, aki azt mondta, ez „csak” egy fertőzés, és antibiotikumokat írt fel neki. Csakhogy a lánynak ezt követően kiütései is keletkeztek testszerte. Kórházba ment, ahol kiderült: mirigylázban, azaz csókbetegségben szenved.  

„Nem tudom, hogy csókolózás okozta-e, vagy az, hogy valaki után ittam, de a kiütéseim egyre jobban viszkettek, az arcom feldagadt, mintha ödémás lett volna. A kórházban infúziót kaptam, hogy csökkentsék a duzzanatot és segítsenek a mirigyláz kezelésében, de a bőröm tovább dagadt és foltos lett. Úgy néztem ki, mint aki egyszerre allergiás és beesett volna egy csalánbokorba."

Mollie tünetei nem akartak csillapodni, és az arca olyan szinten felpüffedt, hogy a családja is alig ismert rá. 

Csókbetegség kiütéssel
Mollie arca feldagadt, és egész testét kiütések borították. 
Forrás: Shutterstock

Egyáltalán nem tudtam tükörbe nézni. Aki ismert és látott, azt mondta, nem hasonlítok magamra” – emlékezett vissza Mollie, akit az irritáló tünetek mellett krónikus fáradtság is gyötört, ami miatt három hétig az ágyból sem tudott kikelni. Öt napot töltött kórházban, szteroidokat és antihisztaminokat kapott, az orvosok pedig egy időre megtiltották neki az alkoholfogyasztást és a sportolást, mivel a betegség megduzzaszthatja a lépet, ami fizikai behatásra könnyen megrepedhet. Végül a hevesebb tünetek elmúltak, de Mollie még hetekkel később is küzdött a bénító fáradtsággal − a teljes felépülése hónapokig tartott. 

A csókbetegség megelőzésére nem létezik védőoltás

Tünete lehet az izomfájdalom, a gyengeség, a duzzadt nyirokcsomók, a torokfájás, arcödéma és az izomfájdalom is. Bizonyos higiéniai szabályok betartásával csökkenthető a csókbetegség kialakulásának kockázata. Mivel főként nyállal terjed, úgy segíthetünk megelőzni a vírus terjedését, ha nem osztozunk ételeken, edényeken, poharakon és evőeszközökön. Az emberek nagy része 35 éves koráig megfertőződik csókbetegséggel, viszont nem mindenkinél alakulnak ki tünetek. 

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