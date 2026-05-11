Milliókat kaszált Meryl Streep: brutális gázsit kaptak Az ördög Pradát visel 2 sztárjai

Rideg Léna
2026.05.11.
Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy két évtizeddel az első film után ismét Miranda Priestly uralja a divatvilágot, és úgy tűnik, Hollywood pénztárcáját is. Külföldi értesülések szerint Az ördög Pradát visel 2 főszereplői, köztük Meryl Streep is mesés összegeket kaptak a folytatásért, miközben a film már most az év egyik legnagyobb mozis sikerének számít.

Majdnem húsz év után tért vissza Miranda Priestly szerepéhez Meryl Streep, és úgy tűnik, a legendás főszerkesztő karaktere most is óriási üzletnek bizonyult Hollywoodban. Külföldi lapértesülések szerint Az ördög Pradát visel 2 főszereplői elképesztő gázsit kaptak a folytatásért. Mutatjuk a részleteket!

Meryl Streep csaknem húsz év után bújt újra Miranda Priestly bőrébe
  • Meryl Streep 20 év után tért vissza Miranda Priestly szerepében Az ördög Pradát visel 2-ben
  • A három főszereplő állítólag egyformán 12,5 millió dollárt kapott
  • A mozis siker után Anne Hathaway és Emily Blunt is extra bónuszokra számíthat
  • A film bevétele hamarosan átlépheti a 300 millió dollárt

Milliókat hozott Meryl Streepnek Az ördög Pradát visel 2

A Variety információi szerint a három színésznő (Anne Hathaway, Emily Blunt és Meryl Streep) úgynevezett „favoured nations” megállapodást kötött, ami azt jelenti, hogy mindannyian azonos fizetést kaptak a filmért, amely számszerűsítve 12,5 millió dollárt jelent. A lap szerint ebben maga Meryl Streep is fontos szerepet játszott, aki bár jóval magasabb összeget is elkérhetett volna a visszatérésért, inkább azt támogatta, hogy a vezető női szereplők egyenlő feltételekkel szerződjenek.

A folytatás már most az év egyik legnagyobb mozis sikere lehet: a film globális bevétele a hírek szerint hamarosan átlépi a 300 millió dollárt, így a sztárok további komoly bónuszokra is számíthatnak. 

Bennfentesek szerint a jegyeladások után járó extra kifizetésekkel mindhárom színésznő végső bevétele akár a 20 millió dollárt is meghaladhatja.

Az első rész is rekordokat döntött

A produkció mögött ismét az eredeti alkotógárda áll. A rendezői székbe újra David Frankel ült, a forgatókönyvet pedig Aline Brosh McKenna írta, aki annak idején Lauren Weisberger bestselleréből készítette az első film adaptációját. A 2006-os Az ördög Pradát visel nemcsak a korszak egyik legsikeresebb stúdióvígjátéka lett, hanem kultikus státuszba emelte Miranda Priestly karakterét is.

Az első rész több mint 326 millió dolláros bevételt termelt világszerte, miközben a gyártási költség állítólag „csak” 35 millió dollár volt. Meryl Streep jéghideg, mégis lehengerlően elegáns divatmagazin-főszerkesztője azóta is a színésznő egyik legismertebb alakításának számít, olyan filmek mellett, mint a Sophie választása, a Mamma Mia! vagy A Vaslady.

Az ördög Pradát visel folytatása nemcsak a mozikat hódította meg

A Variety szerint a második rész költségvetése már jóval magasabb, körülbelül 100 millió dollárra rúg, amelynek jelentős részét a sztárgázsik vitték el. Nem meglepő módon a stúdió és a színészek képviselői egyelőre nem kommentálták a kiszivárgott összegeket.

A folytatás körüli őrület jól mutatja, hogy Hollywood továbbra is hatalmas potenciált lát a nosztalgikus franchise-okban és a női főszereplős produkciókban. Az elmúlt években sorra élesztették újjá a régi közönségkedvenceket, de kevés film körül alakult ki akkora várakozás, mint Az ördög Pradát visel visszatérése kapcsán.

A forgatókönyvíró korábban arról beszélt, hogy Meryl Streep már két éve nyitottnak mutatkozott egy lehetséges folytatás ötletére. Úgy tűnik, a rajongók türelme végül bőven megtérült: a legendás divatvilág újra meghódította a mozikat, Miranda Priestly pedig két évtizeddel később is ugyanúgy uralja a vásznat, mint fénykorában.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
