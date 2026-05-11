Milliókat kaszált Meryl Streep: brutális gázsit kaptak Az ördög Pradát visel 2 sztárjai

Majdnem húsz év után tért vissza Miranda Priestly szerepéhez Meryl Streep, és úgy tűnik, a legendás főszerkesztő karaktere most is óriási üzletnek bizonyult Hollywoodban. Külföldi lapértesülések szerint Az ördög Pradát visel 2 főszereplői elképesztő gázsit kaptak a folytatásért. Mutatjuk a részleteket!

A Variety információi szerint a három színésznő (Anne Hathaway, Emily Blunt és Meryl Streep) úgynevezett „favoured nations” megállapodást kötött, ami azt jelenti, hogy mindannyian azonos fizetést kaptak a filmért, amely számszerűsítve 12,5 millió dollárt jelent. A lap szerint ebben maga Meryl Streep is fontos szerepet játszott, aki bár jóval magasabb összeget is elkérhetett volna a visszatérésért, inkább azt támogatta, hogy a vezető női szereplők egyenlő feltételekkel szerződjenek.

A folytatás már most az év egyik legnagyobb mozis sikere lehet: a film globális bevétele a hírek szerint hamarosan átlépi a 300 millió dollárt, így a sztárok további komoly bónuszokra is számíthatnak.

Bennfentesek szerint a jegyeladások után járó extra kifizetésekkel mindhárom színésznő végső bevétele akár a 20 millió dollárt is meghaladhatja.

A produkció mögött ismét az eredeti alkotógárda áll. A rendezői székbe újra David Frankel ült, a forgatókönyvet pedig Aline Brosh McKenna írta, aki annak idején Lauren Weisberger bestselleréből készítette az első film adaptációját. A 2006-os Az ördög Pradát visel nemcsak a korszak egyik legsikeresebb stúdióvígjátéka lett, hanem kultikus státuszba emelte Miranda Priestly karakterét is.

Az első rész több mint 326 millió dolláros bevételt termelt világszerte, miközben a gyártási költség állítólag „csak” 35 millió dollár volt. Meryl Streep jéghideg, mégis lehengerlően elegáns divatmagazin-főszerkesztője azóta is a színésznő egyik legismertebb alakításának számít, olyan filmek mellett, mint a Sophie választása, a Mamma Mia! vagy A Vaslady.