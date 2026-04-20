Egy név hangzása és jelentése már azelőtt meghatározza azt, hogy mit gondolunk valakiről, mielőtt még bármit is mondana. Tudat alatt ugyanis érzéseket és hangulatokat társítunk egy-egy szóhoz és nincs ez másként a nevekkel sem. Épp ezért nem mindegy, hogy melyik nevet választjuk a lánynevek közül. Ha olyat szeretnél, ami után garantáltan megfordulnak az utcán és szép jelentése is van, akkor jó helyen jársz. Íme 5+1 különleges hangzású és szép jelentésű lánynév.

Különleges lánynevek, gyönyörű jelentéssel

Ha különleges lánynevek után kutatsz, mert olyan nevet szeretnél a kislányodnak, amiből nincs 3 másik is az óvodában, akkor szemezgess listánkból.

1. Liora

A Liora héber eredetű név, jelentése „fényem”. Ez a név a ragyogást, a pozitivitást és az életörömöt testesíti meg. Különösen jó választás a más gyakori „L" betűs nevek – Lili, Lea, Lia, Linda – alternatívájaként.

2. Felícia

A Felícia latin eredetű név, jelentése „szerencsés”, „boldog”, „termékeny”. Nem minden vezetéknévhez áll jól, de ha valamilyen családnévhez passzol, akkor megérezhető ennek a gyönyörű lánynévnek az ereje.

3. Adelinda

Az Adelinda név jelentése „nemes szépség". Hangzásra olyan, mintha összevontuk volna az Adél és a Linda nevet, így éppen olyan hosszúságú szót kapva, aminek kiejtése kényelmes és dallamos.

4. Auróra

Az Aurora név jelentése „hajnal” vagy „hajnali fény”, a római mitológiában a hajnal istennőjére utal. Talán ismerős lehet a Csipkerózsika mese filmes feldolgozásából, ahol így hívják a hercegnőt. Különleges, meseszerű és gyönyörű jelentése van.

5. Donna

A madonna szóból is ismert Donna szó jelentése „úrnő". Hangzásra is nemes, elegáns név. Jó alternatíva lehet a Dóra, Dalma, Dia nevek helyett.

+1. Korina

A Korina név görög eredetű, jelentése „lány” vagy „szépség”, és a fiatalság, frissesség, valamint a megújulás szimbólumát hordozza. Viszonylag ritka a lánynevek között és mégis természetesnek hangzik a csengése.

Ha tehát még nincs meg a tökéletes lánynév és valamilyen különleges jelentésű, szép, elegáns nevet kerestek születendő kislányotoknak, szemezgess ebből a listából. Természetesen sok minden függ a személyes szimpátiától is, egyénenként teljesen más asszociációnk lehet egy-egy névről, így fontos, hogy megtaláljátok azt, ami mindkettőtöknek tetszik. Hidd el, érezni fogjátok melyik a tökéletes név.

