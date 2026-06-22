Óvakodj a deepfake-kapcsolatoktól! Ha ezeket tapasztalod, azonnal menekülj!

Egyre gyakrabban jelennek meg a randialkalmazásoknál mesterséges intelligenciával manipulált videók és hangok – a csalók ezeket használják, hogy hitelesnek tűnő személyeket mutassanak be. Nemrégiben még arról írtunk, hogy erotikus csalás terjed a közösségi oldalakon, máris itt a legújabb, profi szinten megkomponált deepfake átverés.

Te is lehetsz deepfake-áldozat.

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Deepfake-csalások videóval az online társkeresőn Becslések szerint 2025-ben világszerte 8 millió deepfake-et osztanak meg, melyek közel egyötöde kifejezetten romantikus csalásokhoz kapcsolódik.

Egy ilyen romantikus átverés során egy idős asszonyt is megtévesztettek, és körülbelül 7 millió forintnak megfelelő összeget veszített el, csak mert hitt a hamisított videóknak.

A hitelesnek látszó videók miatt egyre könnyebb átverni az embereket úgy érzelmileg, mint pénzügyileg.

A professzionálisan felépített csalás célpontjai főleg a magányos, idősebb hölgyek, de ez még nem jelenti azt, hogy a fiatalabbak biztonságban vannak.

Egy brit asszonytól a deepfake Brad Pitt milliókat csalt ki, és mire ráeszmélt, hogy átverték, gyakorlatilag már fedél sem volt a feje felett.

Sajnos az eset nem egyedi – az elmúlt fél évben ugyanennek a csalásnak további áldozataira derült fény az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban. Szakemberek szerint az ilyen történetek még csak a kezdet, a digitális technológia napról napra fejlődik, a mesterséges intelligencia egyre többet tanul, és meglehet, hogy hamarosan elérünk arra a pontra, amikor a szakértők sem tudják biztosan megmondani, vajon egy-egy videó, fotó valóságos vagy AI által generált-e. Erre egyébként 3 éve maga Keanu Reeves is felhívta az emberek figyelmét.

Tudd meg, hogyan dolgoznak a deepfake-csalók, és figyelj a jelekre!

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Hogyan dolgoznak a csalók?

Elegendő, ha a birtokukban van egy pár másodperces videó egy hírességről (vagy bárkiről).

Ennek segítségével tökéletesen le tudják utánozni az illető mimikáját és hangját, hogy olyan új videót készítsenek, ami abszolút hihetőnek tűnik. Ja, és a videóban semmi nyoma a tört magyarságnak vagy a hibás angoltudásnak – ez még jobban összezavarja azt, aki egy romantikus kapcsolatban reménykedve nézi meg a videókat.

Ha azt hiszed, a csalók véletlenszerűen választják ki deepfake-áldozataikat, akkor nagyot tévedsz. Mielőtt megkörnyékeznek, részletesen átvizsgálják a közösségi oldalaidat, képet kapnak a hobbijaidról, a tanulmányaidról, a kedvenc filmjeidről, és ha úgy ítélik meg, fogékony lehetsz a romantikára, már fel is veszik veled a kapcsolatot chaten vagy a társkeresőn, amelyre regisztráltál. Persze, pont olyan stílusban és szókinccsel, ami neked bejön.