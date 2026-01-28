Erotikus csalás terjed a magyar közösségi oldalakon – Így húznak csőbe

A technika fejlődésével az emberek korábban nem látott kihívásokkal szembesültek az online világban. A mesterséges intelligencia miatt már képeket, hangokat és videókat is képesek hamisítani a szélhámosok. Most pedig új szintre léptek a bűnözők: erotikus csalásokra adták a fejüket. Fiatal és kívánatos személyeknek adják ki magukat, a gyanútlan áldozataikkal pedig intim fotókat „cserélnek", amikkel később szívtelenül visszaélnek. Mutatjuk a részleteket.

Erotikus csalással támadnak a szélhámosok

Hogyan különböztethetünk meg egy hús-vér embert és egy hamis profilt?

Hogyan ismerhetjük fel, hogy átverés áldozatai vagyunk?

Mi alapján tudjuk eldönteni, hogy egy valós személlyel, vagy csak egy kamu fiókkal chatelünk?

Ezekre a kérdésekre kerestük a választ, miután az egyik olvasónk szembetalálta magát egy online csalóval.

Hogyan ismerheted fel, ha éppen egy romantikus csalásba csöppentél?

Kezdjük az alapoknál. A telefonos svindlereknek, az unokázós csalóknak, az online szélhámosoknak és az álprofiloknak is ugyanaz a célja: olyan személyes adatok megszerzése, amelyekkel visszaélhetnek és ezáltal pénzt tudjanak kicsikarni, vagy ellopni az áldozataiktól. Ezért a legfontosabb védőpajzsunk mindig is az lesz a csalókkal szemben, ha soha semmilyen körülmények között nem adunk ki személyes adatokat magunkról ismeretleneknek vagy olyan embernek, aki nem tudja minden kétséget kizáróan bizonyítani a személyazonosságát.

De mi van, ha a csaló nem az adatainkra, hanem testünk titkaira kíváncsi? Na akkor kezdődik a legújabb átverési forma, az erotikus csalás.

Az egyik olvasónkat, Krisztiánt nemrég bejelölte egy ismeretlen hölgy a közösségi oldalon, majd néhány üzenetváltás után rögtön a tárgyra tért. Állítása szerint imádja a testiséget és a köztük lévő távolság ellenére úgy érzi, hogy Krisztiánnal megvan köztük a kémia. Ezért felajánlotta, hogy szívesen küldd magáról meztelen fotókat, ha köztük marad a dolog. Ehhez semmi másra nincs Krisztiánnak szüksége, csak arra, hogy letöltsön egy nő által felajánlott applikációt, amelyen keresztül akár videókat is küldhetnek egymásnak. Az olvasónk számára gyanússá vált a hirtelen jött érdeklődés, ezért kérdezősködni kezdett a neten és villámgyorsan kiderült, hogy mi folyik körülötte. A könnyűvérű hölgy egy csaló profilja volt, aki mindössze néhány nappal korábban regisztrált a közösségi oldalra és a készítője valószínűleg nem is magyar, ugyanis a mesterséges intelligencia segítségével küldött üzeneteket Krisztiánnak, amely közt sok magyartalan kifejezést találhatunk.