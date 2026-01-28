Erotikus csalás terjed a magyar közösségi oldalakon – Így húznak csőbe

A technika fejlődésével az emberek korábban nem látott kihívásokkal szembesültek az online világban. A mesterséges intelligencia miatt már képeket, hangokat és videókat is képesek hamisítani a szélhámosok. Most pedig új szintre léptek a bűnözők: erotikus csalásokra adták a fejüket. Fiatal és kívánatos személyeknek adják ki magukat, a gyanútlan áldozataikkal pedig intim fotókat „cserélnek", amikkel később szívtelenül visszaélnek. Mutatjuk a részleteket.
- Hogyan különböztethetünk meg egy hús-vér embert és egy hamis profilt?
- Hogyan ismerhetjük fel, hogy átverés áldozatai vagyunk?
- Mi alapján tudjuk eldönteni, hogy egy valós személlyel, vagy csak egy kamu fiókkal chatelünk?
- Ezekre a kérdésekre kerestük a választ, miután az egyik olvasónk szembetalálta magát egy online csalóval.
Hogyan ismerheted fel, ha éppen egy romantikus csalásba csöppentél?
Kezdjük az alapoknál. A telefonos svindlereknek, az unokázós csalóknak, az online szélhámosoknak és az álprofiloknak is ugyanaz a célja: olyan személyes adatok megszerzése, amelyekkel visszaélhetnek és ezáltal pénzt tudjanak kicsikarni, vagy ellopni az áldozataiktól. Ezért a legfontosabb védőpajzsunk mindig is az lesz a csalókkal szemben, ha soha semmilyen körülmények között nem adunk ki személyes adatokat magunkról ismeretleneknek vagy olyan embernek, aki nem tudja minden kétséget kizáróan bizonyítani a személyazonosságát.
De mi van, ha a csaló nem az adatainkra, hanem testünk titkaira kíváncsi? Na akkor kezdődik a legújabb átverési forma, az erotikus csalás.
Az egyik olvasónkat, Krisztiánt nemrég bejelölte egy ismeretlen hölgy a közösségi oldalon, majd néhány üzenetváltás után rögtön a tárgyra tért. Állítása szerint imádja a testiséget és a köztük lévő távolság ellenére úgy érzi, hogy Krisztiánnal megvan köztük a kémia. Ezért felajánlotta, hogy szívesen küldd magáról meztelen fotókat, ha köztük marad a dolog. Ehhez semmi másra nincs Krisztiánnak szüksége, csak arra, hogy letöltsön egy nő által felajánlott applikációt, amelyen keresztül akár videókat is küldhetnek egymásnak. Az olvasónk számára gyanússá vált a hirtelen jött érdeklődés, ezért kérdezősködni kezdett a neten és villámgyorsan kiderült, hogy mi folyik körülötte. A könnyűvérű hölgy egy csaló profilja volt, aki mindössze néhány nappal korábban regisztrált a közösségi oldalra és a készítője valószínűleg nem is magyar, ugyanis a mesterséges intelligencia segítségével küldött üzeneteket Krisztiánnak, amely közt sok magyartalan kifejezést találhatunk.
Utánaolvasva számtalan hasonló történetet találhatunk, amelyeken korábbi áldozatok számoltak be a tapasztalataikról. Kiderült, hogy az átverés során a kamu profil manipulált videókat küldd magáról, majd addig nyaggatja a beszélgetőpartnerét, mire ő is küldd magáról kompromittáló felvételeket. Ezután a szélhámos zsarolni kezdi az áldozatát azzal, hogy elküldi az ismerőseinek a felvételeket, ha nem utal számára jelentős összegeket.
A megdöbbentő átverést azonban könnyen elkerülhetjük, ha nem küldünk magunkról ismeretleneknek bizalmas képeket vagy videókat és ha korán felismerjük, hogy egy álprofilról van szó. Ehhez nincs másra szükségünk, mint megnézzük, hogy mikor regisztrált a közösségi oldalra, mennyi ismerőse és fotója van, valamint a beszélgetések tartalma és formája is árulkodó lehet. Ha a beszélgetőpartnerünk magyartalanul fogalmaz, egyszerű kérdésekre nem tud egyértelmű választ adni, vagy egyértelműen azt próbálja elérni, hogy egy másik platformon folytassátok a beszélgetést, akkor szinte 100%, hogy egy kamuprofillal állunk szemben. A kevés ismerőssel és képpel rendelkező accountok is gyanúra adhatnak okot, főleg, ha élőben sosem találkoztunk még az illetővel és ködös indokot tud csak adni arra, hogy miért jelölt minket ismerősnek.