Esküvőszervezési kisokos: 10 dolog, amire mindenképp gondolnod kell

A helyszín, a zene, a menü, az ültetés és minden egyéb esküvőszervezéssel kapcsolatos választás fontos. Vannak azonban olyan, gyakran jelentéktelennek tűnő döntések, amelyek még ezeknél is jobban meghatározzák azt, ahogy menyasszonyként megéled az esküvődet. Sose felejtsd el, hogy ez a ti nagy napotok, aminek emlékét az egész további közös életetekben hordozni fogjátok.
Amit tényleg nem érdemes kihagynod az esküvő szervezése során
- Az élmények megőrzése fontosabb, mint hinnéd.
- A kettesben megélt pillanatok adják a nap igazi súlyát.
- Az apró gesztusok maradnak meg a leginkább.
- Ha nem engeded el magad, kimaradsz a saját esküvődből.
A házasságkötés az élet egyik legmeghatározóbb eseménye. Az esküvői készülődés hosszú hónapjai alatt azonban könnyű elveszni a részletekben. A tökéletes trendi menyasszonyi ruha és frizura kiválasztása mellett ott sorakoznak még a dekoráció, a torta, a lagzis programok, a köszönő ajándékok kérdéskörei is. Eközben pedig épp azok a pillanatok szorulnak háttérbe, amelyek igazán emlékezetessé teszik a nagy napot. Végső soron ugyanis nem az fog számítani, hogy minden tökéletes legyen, hanem az, ahogyan megéled, megélitek. Most összegyűjtöttük azokat a dolgokat, amikre kevesen gondolnak, pedig fontosabbak, mint az esküvői csokor színpalettája és az éjféli menü ízvilága.
Esküvőszervezés: 10 dolog, amiről nem szabad megfeledkezned!
1. Profi esküvői fotós/videós
A legnagyobb hiba, amit sok pár elkövet, hogy alábecsüli a profi dokumentálás jelentőségét. A telefonos képekből és egy jó barát szívességéből is születhetnek ugyan kedves emlékek, de csak egy esküvői fotós és videós képes minőségben is visszaadni a hangulatot. Ráadásul, mivel ő nem vendég, az olyan apró rezdüléseket és pillanatokat is meg tudja örökíteni, amiket más észre sem venne.
2. Együtt töltött idő
A nagy pörgésben és a vendégsereg forgatagában nagy az esély, hogy egyetlen percet sem tudtok majd egymásnak szentelni. Tervezz be a lagzin egy 10-15 perces elvonulást a férjeddel, ami segít tudatosítani, hogy ez bizony kettőtökről szól. Sok menyasszony utólag ezt hiányolja a legjobban: közben is megélni az intimitást és egy kis privát közös időt.
3. Személyesen megköszönni
A ceremónia után sorban fognak állni a vendégek, hogy egy gyors koccintás és puszi kíséretében gratuláljanak. Ez azonban elég személytelen tud lenni, főleg, ha már a harmincadik ember nyújtja a poharát felétek. Szánjatok időt a formalitást követően a hozzátok legközelebb állók személyes köszöntésére is a lakodalom vagy lagzi ideje alatt. Hidd el, egy ölelés a szülőknek, és pár kedves szó a közeli barátoknak azok a pillanatok, amelyek érzelmileg is keretet adnak a napnak.
4. Saját fogadalom
A saját szavaitokkal megfogalmazott fogadalom szintén olyan elem, amitől igazán egyedivé válik a ceremónia. Lehet, hogy elsőre ijesztőnek tűnik, de pont ettől lesz személyes és emlékezetes. Ráadásul ezeket később is elővehetitek, hogy újra könnyeket csaljanak a szemeitekbe.
5. Unplugged ceremónia
A vendégetikett nem ismeretlen, így nem is bűn bizonyos dolgokat elvárni tőlük. Már az esküvő szervezésekor, akár a meghívón is kikötheted, hogy a ceremónia alatt a vendégek tartsák a telefonjaikat a zsebükben, táskájukban. Így ők is jobban részeseivé válhatnak a házasságkötés pillanatának, rájuk pillantva pedig te is az arcukat, nem pedig a telefonjaikat fogod látni.
6. Ez a te esküvőd, éld meg
A lagzi része sokszor ott csúszik félre, hogy a pár nem meri elengedni a kontrollt. Pedig a legjobb emlékek akkor születnek, amikor felszabadultan táncolsz, nevetsz, és nem azon gondolkodsz, minden rendben megy-e. Ez legyen a tanúk vagy a vőfély dolga.
7. Nyitótánc
Amennyiben emellett döntötök, már az esküvőszervezés korai fázisában érdemes rákészülnötök. A cél nem a tökéletesen kivitelezett mozdulatsorozat, hanem a tánc magabiztos élvezete. Ahelyett, hogy stresszesen számolnátok a lépéseket, inkább csak élvezzétek a nyitótánccal járó figyelmet.
8. Emlék a vendégektől
A pénzes borítékokon túli nászajándékok könnyen eltörhetnek, elromolhatnak, elhasználódhatnak, de az írott jókívánságok végigkísérhetnek titeket házasságotok valamennyi évén. Legyen szó akár egy emlékdobozról, amiben beledobhatják az ott megírt kedves szavakat, vagy egy emlékkönyvről, ezt nem érdemes kihagyni.
9-10. Előtte és utána
Az esküvő előtti napon már ne görcsölj, inkább tarts egy pihentető wellnessnapot pár hozzád igazán közelálló személy társaságában. Ez segít kellően ellazulni és ráhangolódni a nagy napra.
Vannak ugyan, akik egyenesen a lagziról indulnak nászútra, de érdemes lehet utána tartani egy levezető napot. Ez egyfajta utóbuli, amikor a szűk családdal és barátokkal az esküvő másnapján megeszegetitek a maradékokat, pihentek, beszélgettek.
A nagy nap gyorsabban elrepül, mint gondolnád. Ám, ha ezekre az apróságokra is figyelsz, az esküvőd nemcsak szép, de valóban felejthetetlen is lesz.
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