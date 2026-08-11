Eszedbe se jusson felvenni a régi szemüveget a napfogyatkotáshoz: így nézd biztonságosan

Különösen emlékezetes volt a napfogyatkozás Magyarországon 1999. augusztus 11-én, akkor ugyanis az égitest teljesen eltűnt a Balaton–Szeged sávban 2 perc 23 másodpercre. Most, 27 évvel később ismét érdemes az eget figyelni, ám csak megfelelő védelem mellett: a napfogyatkozás szemüvegen keresztül figyelhető biztonságosan, bár itthon csak részlegesen lesz látható.

A napfogyatkozás szemüvegen keresztül tekinthető csak meg biztonságosan.

Forrás: 123rf.com

A napfogyatkozás szemüvegen keresztül biztonságos: a régi nem megfelelő

Dr. Greg Brown, a Royal Observatory Greenwich csillagásza arra figyelmeztet, hogy a régi szemüvegek speciális fóliája idővel károsodhat. Ezért azt javasolja, hogy csak az elmúlt tíz évben gyártott eszközt használjunk, vagyis az 1999-es napfogyatkozáskor elrakott szemüveget semmiképp ne vegyük elő.

A megfelelő napfogyatkozás-szemüveg az ISO 12312-2 biztonsági szabványnak megfelelő darab.

Használat előtt ezt is alaposan át kell vizsgálni, hiszen egy apró karcolás vagy sérülés is veszélyt jelenthet.

A hagyományos napszemüveg sem megoldás – még akkor sem, ha többet veszünk fel egyszerre. A Napba szabad szemmel pedig egyetlen pillanatra sem biztonságos belenézni. Mohamed Elalfy szemész szakorvos szerint különösen veszélyes, hogy a retina nem rendelkezik fájdalomreceptorokkal, ezért a károsodást nem érezzük azonnal.

A tünetek csak órákkal később jelentkezhetnek, és lehet köztük homályos látás, központi vak vagy sötét folt, torz látás, csökkent színérzékelés és fokozott fényérzékenység.

A látás hetekkel vagy hónapokkal később javulhat, de egyes esetekben maradandó károsodás is kialakulhat.

Mikor látható a napfogyatkozás Magyarországon?

Augusztus 12-én 19:21 és 19:23 között kezdi el a Hold eltakarni a Napot. A látvány nyugaton lesz a leglátványosabb: Sopron környékén a napkorong akár 80,9 százaléka is eltűnhet. Budapesten 56–64 százalékos, Debrecen térségében körülbelül 40 százalékos takarás várható.

Az időzítés miatt különösen fontos a helyszín: keleten nagyjából 19:50-kor lenyugszik a Nap, míg nyugaton akár 20:10-ig követhető a jelenség.

Magyarországról 2027. augusztus 2-án ismét mély részleges napfogyatkozást láthatunk. A következő teljes napfogyatkozásra, amelynek totalitási sávja hazánkon is áthalad, azonban egészen 2081. szeptember 3-ig kell várnunk.