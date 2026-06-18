Ez az eldugott európai falu százszor lekörözi Velencét: úgy néz ki, mint egy tündérmese

Velence nem véletlenül örvend hatalmas népszerűségnek a turisták körében, hisz a csatornákkal átszelt város különleges hangulatot áraszt. Kevésbé lehet azonban kiélvezni a hatalmas embertömeg miatt, de ugyanezt az életérzést máshol is megtalálhatjuk. Egy eldugott európai faluban hasonló élményben lehet részünk, de megkockáztatjuk, hogy még mesésebb is, mint az olasz Velence.
- Ha Velence hangulatához hasonlót keresünk, van Európában más alternatíva.
- Ez az európai falu az, amely szintén a csatornákkal átszelt utcáiról híres.
- Minden, amit tudnod kell a településről.
Az eldugott európai falu, ami felveszi a versenyt Velencével
Kézzel ásott csatornák, hidak és nádfedeles házak: ez mind megvan a Hollandia Velencéjének nevezett Giethoornban, ahol 2800-an sem laknak. Természetesen a falu a turistáknak köszönhetően megtelik élettel, de még így is kevesebben utaznak ide, mint az olasz Velencébe. A közlekedés itt vízen, esetleg gyalogosan és kerékpárral történhet, autók egyáltalán nincsenek, így a lelassulás és a tiszta levegő garantált.
Minden, amit a holland Giethoornról tudni érdemes
Az Észak-Hollandiában található települést a csatornák számos szigetre osztják, amit 176 híd köt össze egymással. A helyi lakosok is csónakokkal, gyalogosan és kerékpárral közlekednek, itt nincs rohanás, dugók, dudálás és szmog sem. A 2020-as adatok szerint összesen 2795 fő lakik a faluban, de apró mérete ellenére jelentős szerepe van a holland turizmusban, évente nagyjából 1 millióan látogatnak el ide.
Amszterdamból vonattal nagyjából két óra az út, és nem kell visszasietnünk a városba, ugyanis különböző típusú szálláshelyek – nyaralók, szállodai szobák – várják a pihenni és békére vágyókat. Természetesen ehhez nem csúcsidőben kell a faluba látogatni, mert nyáron megtelik turistákkal, bár az évi 1 milliós látogató még ígyis eltörpül Velence 25 milliós látogatószámához képest. Annyi azonban biztos, hogy egy nap alatt lehetetlen felfedezni Giethoorn minden szépségét.
A faluban a legnépszerűbb tevékenység természetesen a hajózás, amihez bérelhetünk egy kisebb csónakot, de vezetett hajótúrákon is részt vehetünk attól függően, hogy inkább magunk fedeznénk fel a falut, vagy szakértőkre bíznánk magunkat. Emellett természetesen érdemes gyalogosan is felfedezni a helyet, és biciklitúrára is befizethetünk.
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