Ez az eldugott európai falu százszor lekörözi Velencét: úgy néz ki, mint egy tündérmese

Velence nem véletlenül örvend hatalmas népszerűségnek a turisták körében, hisz a csatornákkal átszelt város különleges hangulatot áraszt. Kevésbé lehet azonban kiélvezni a hatalmas embertömeg miatt, de ugyanezt az életérzést máshol is megtalálhatjuk. Egy eldugott európai faluban hasonló élményben lehet részünk, de megkockáztatjuk, hogy még mesésebb is, mint az olasz Velence.

Az eldugott európai falu, ami vetekszik Velencével.

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Ha Velence hangulatához hasonlót keresünk, van Európában más alternatíva.

Ez az európai falu az, amely szintén a csatornákkal átszelt utcáiról híres.

Minden, amit tudnod kell a településről.

Az eldugott európai falu, ami felveszi a versenyt Velencével

Kézzel ásott csatornák, hidak és nádfedeles házak: ez mind megvan a Hollandia Velencéjének nevezett Giethoornban, ahol 2800-an sem laknak. Természetesen a falu a turistáknak köszönhetően megtelik élettel, de még így is kevesebben utaznak ide, mint az olasz Velencébe. A közlekedés itt vízen, esetleg gyalogosan és kerékpárral történhet, autók egyáltalán nincsenek, így a lelassulás és a tiszta levegő garantált.

Minden, amit a holland Giethoornról tudni érdemes

Az Észak-Hollandiában található települést a csatornák számos szigetre osztják, amit 176 híd köt össze egymással. A helyi lakosok is csónakokkal, gyalogosan és kerékpárral közlekednek, itt nincs rohanás, dugók, dudálás és szmog sem. A 2020-as adatok szerint összesen 2795 fő lakik a faluban, de apró mérete ellenére jelentős szerepe van a holland turizmusban, évente nagyjából 1 millióan látogatnak el ide.

Giethoorn Hollandia Velencéje.

Forrás: Shutterstock

Amszterdamból vonattal nagyjából két óra az út, és nem kell visszasietnünk a városba, ugyanis különböző típusú szálláshelyek – nyaralók, szállodai szobák – várják a pihenni és békére vágyókat. Természetesen ehhez nem csúcsidőben kell a faluba látogatni, mert nyáron megtelik turistákkal, bár az évi 1 milliós látogató még ígyis eltörpül Velence 25 milliós látogatószámához képest. Annyi azonban biztos, hogy egy nap alatt lehetetlen felfedezni Giethoorn minden szépségét.

A faluban a legnépszerűbb tevékenység természetesen a hajózás, amihez bérelhetünk egy kisebb csónakot, de vezetett hajótúrákon is részt vehetünk attól függően, hogy inkább magunk fedeznénk fel a falut, vagy szakértőkre bíznánk magunkat. Emellett természetesen érdemes gyalogosan is felfedezni a helyet, és biciklitúrára is befizethetünk.