Viktória brit királynő imádott európai üdülőhelye lehet a te kedvenced is idén: ezért olyan csodálatos

A Baden-Baden nem véletlenül tartozik az UNESCO „A legjobb európai spák” listájához: ide már a rómaiak is gyógyulni jártak. A legenda szerint a forró források 2000 éve ugyanúgy törnek fel, mint ma, csak közben elegáns fürdőpaloták és pezsgő kulturális élet épült köréjük. Mutatjuk hogy érdemes eltöltened egy napot ebben a csodás városban!

Baden-Baden a termálfürdők mellett, még megannyi látványosságot rejt.

Forrás: AFP

Ahol a történelem pezseg a termálvízzel együtt – Baden-Baden, a királyi wellnessváros UNESCO-világörökségi fürdőváros a Fekete-erdő és a francia határ között.

Királyi múlt: Viktória királynő és híres írók kedvenc wellnesscélpontja.

Termálfürdők, paloták, múzeumok és erdei panorámák egy helyen.

A város arca egyszerre történelmi és meglepően friss. A frissítő reggeli séta a macskaköves óvárosban olyan, mintha egy film díszletébe csöppennél. Egy kávé a hangulatos utcákon, majd irány a rózsaszín árnyalatú templomok és a dombtetőn álló Neues Schloss, ahonnan a Fekete-erdő sötét dombjai tárulnak eléd.

A város nem csak nézelődésre való

A római fürdőromok és a forró forrású Fettquelle azt a benyomást keltik, hogy itt tényleg minden korty és gőz szinte megfiatalít. Nem véletlen, hogy olyan hírességek is megfordultak már itt, mint Viktória brit királynő, Victor Hugo vagy Mark Twain. Ők is − csakúgy, mint mi − egy olyan frissítő és fiatalító „kúrát” kerestek, ami nemcsak, hogy hatásos, de még elegáns is.

Forrás: AFP/wikipédia

Éppen ezért, az egyik legnagyobb közönségkedvenc a Friedrichsbad már-már egy igazi időutazás. Márványos, gőzös, rituális wellnessélmény. De ha valami másra vágynánk, a Caracalla Therme ennek a modern verziója, ahol 38 fokos vízben lebegve könnyű elhinni, hogy az élet tényleg lehet ennyire nyugodt. Már akár egy-két óra is csodálatos megújulást hozhat a nyaralás során. Sőt, a mámorító melegben se hagyjuk ki a forró forrásokat, mert kiváló hatásuk akár a hőháztartásunkat is javíthatja.

Délutánra jöhet a klasszikus Baden-Baden életérzés

A Trinkhalle oszlopcsarnoka, a kaszinó Versailles-t idéző pompája és a Lichtentaler Allee virágos sétánya. Ha pedig modern élmény kell, a Frieder Burda Múzeum Picasso- és Pollock-kiállításai frissítik fel a napot.