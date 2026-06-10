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Viktória brit királynő imádott európai üdülőhelye lehet a te kedvenced is idén: ezért olyan csodálatos

Getty Images - Universal History Archive
utazás termálfürdő nyaralás Németország
Hajdu Viktória
2026.06.10.
Egy város, ahol királyok és írók is a termálvízbe merültek és ahol ma is ugyanaz a luxus vár. Baden-Baden nem csak egy spa: erdők, paloták és meglepően laza hangulat egyetlen elegáns csomagban.
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A Baden-Baden nem véletlenül tartozik az UNESCO „A legjobb európai spák” listájához: ide már a rómaiak is gyógyulni jártak. A legenda szerint a forró források 2000 éve ugyanúgy törnek fel, mint ma, csak közben elegáns fürdőpaloták és pezsgő kulturális élet épült köréjük. Mutatjuk hogy érdemes eltöltened egy napot ebben a csodás városban!

PRODUCTION - 01 March 2023, Baden-Württemberg, Baden-Baden: Exterior shot of the Friedrichsbad Baden-Baden. Spas in the country are slow to recover from the Corona dip. Depending on the spa, the loss of revenue can vary greatly. (to dpa "Chubby warm and yet emptier - spas recover only slowly") Photo: Uli Deck/dpa (Photo by ULI DECK / dpa Picture-Alliance via AFP)
Baden-Baden a termálfürdők mellett, még megannyi látványosságot rejt. 
Forrás: AFP

Ahol a történelem pezseg a termálvízzel együtt – Baden-Baden, a királyi wellnessváros

  • UNESCO-világörökségi fürdőváros a Fekete-erdő és a francia határ között.
  • Királyi múlt: Viktória királynő és híres írók kedvenc wellnesscélpontja.
  • Termálfürdők, paloták, múzeumok és erdei panorámák egy helyen.

A város arca egyszerre történelmi és meglepően friss. A frissítő reggeli séta a macskaköves óvárosban olyan, mintha egy film díszletébe csöppennél. Egy kávé a hangulatos utcákon, majd irány a rózsaszín árnyalatú templomok és a dombtetőn álló Neues Schloss, ahonnan a Fekete-erdő sötét dombjai tárulnak eléd.

A város nem csak nézelődésre való

A római fürdőromok és a forró forrású Fettquelle azt a benyomást keltik, hogy itt tényleg minden korty és gőz szinte megfiatalít. Nem véletlen, hogy olyan hírességek is megfordultak már itt, mint Viktória brit királynő, Victor Hugo vagy Mark Twain. Ők is − csakúgy, mint mi − egy olyan frissítő és fiatalító „kúrát” kerestek, ami nemcsak, hogy hatásos, de még elegáns is. 

Forrás: AFP/wikipédia

Éppen ezért, az egyik legnagyobb közönségkedvenc a Friedrichsbad már-már egy igazi időutazás. Márványos, gőzös, rituális wellnessélmény. De ha valami másra vágynánk, a Caracalla Therme ennek a modern verziója, ahol 38 fokos vízben lebegve könnyű elhinni, hogy az élet tényleg lehet ennyire nyugodt. Már akár egy-két óra is csodálatos megújulást hozhat a nyaralás során. Sőt, a mámorító melegben se hagyjuk ki a forró forrásokat, mert kiváló hatásuk akár a hőháztartásunkat is javíthatja.

Délutánra jöhet a klasszikus Baden-Baden életérzés

A Trinkhalle oszlopcsarnoka, a kaszinó Versailles-t idéző pompája és a Lichtentaler Allee virágos sétánya. Ha pedig modern élmény kell, a Frieder Burda Múzeum Picasso- és Pollock-kiállításai frissítik fel a napot.

09 July 2021, Baden-Wuerttemberg, Baden-Baden: View of the Friedrichsbad Baden-Baden (in the foreground), in the background the Stiftskirche can be seen. From 16.07.2021 the 44th session of the Unesco World Heritage Committee will take place, at which the inclusion of cultural and natural sites in the World Heritage List will be discussed. The decision on Baden-Baden/"Great Spas of Europe" - the most important spa towns in Europe - will also be discussed. A decision is expected on 24.07.2021. Photo: Uli Deck/dpa (Photo by ULI DECK / dpa Picture-Alliance via AFP)
Történelmi belváros.
Forrás: AFP

A nap végén a Fekete-erdő ízei jönnek

Tarte flambée egy borozóban vagy Michelin-csillagos vacsora, attól függ, mennyire akarod királynak érezni magad.

Baden-Baden nem csak egy úti cél. Inkább egy lassú, elegáns emlékeztető arra, hogy néha tényleg elég csak belemerülni a meleg vízbe és hagyni, hogy minden más eltűnjön.

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