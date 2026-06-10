Videón a világ legveszélyesebb hídja, ami sok halálos balesetet okozott – Te át mernél kelni rajta?

Számos vízi átkelőt kiáltottak már ki a világ legveszélyesebbikének, ám egyik sem olyan hírhedt, mint a Hussaini függőhíd. A hidat kézzel építették, eredetileg két falut, Hussaini és Zarabod községét kötötte össze, ám az internetnek hála a kirándulók kedvelt célpontja lett: valósággal megőrültek az egyik legveszélyesebb híd által kiváltott adrenalinlöketért. Azonban a számos haláleset arra int minket, hogy mindez nem gyerekjáték.

A legveszélyesebb híd a világon Pakisztán északi hegyei közt található.

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A Hussaini híd két falut köt össze a Hunza folyó felett.

206 m hosszú, 1968-ban kezdték építeni, több felújítás is végeztek rajta.

Több baleset, még haláleset is történt a legveszélyesebb hídon.

A legveszélyesebb híd története

Hussaini és Zarabod két eldugott falu Pakisztán hegyei között, melyeknek közös kereskedelmét évszázadokig megnehezítette a Hunza folyó. Ezt megelégelvén 1968-ban a helyiek egy függőhíd építésébe fogtak, amit végül a Hussaini függőhíd névre kereszteltek. A kötélből, acélkábelekből és fapallókból összetákolt szerkezet ugyan komolyan fellendítette a két település közti kereskedelmet, ám ez mit sem változtat azon, hogy a világ egyik legveszélyesebb hídjáról van szó.

A fapallók közötti nagy hézagok épp a stabilitást szolgálják, hisz az építmény így képes ellenállni a folyó fölött átsüvítő szélnek. Ennek ellenére amikor a helyiek átkeltek rajta, az felért egy extrém sporttal, hisz a függőhíd semmiféle biztonsági elellenőrzésen nem ment át.

A 206 m hosszú kötélhíd 2010-ben el is pusztult egy földcsuszamlás következtében, majd új, immár erősebb struktúrával építették újjá. Ez azonban közel sem jelenti azt, hogy az ember nem játszik életével, amikor átkel rajta – annál is inkább, mivel az elmúlt években az egyik legnépszerűbb utazási cél lett a kalandra éhes turisták körében.

2022-ben egy indiai turista életét vesztette, amikor a vízbe zuhanva belefulladt a folyóba. Balesete után több biztonsági intézkedést is végrehajtottak, kicserélték a korhadó pallókat, aki pedig napjainkban kelne át rajta, mentőmellényt köteles viselni.

Ugyanakkor nem tudni, pontosan hány baleset és haláleset köthető a Hussaini függőhídhoz, mivel szűk hat évtizedes „pályafutása” alatt nem készültek pontos statisztikák, de az internetes források sem egységesek. Valószínű, hogy a 2022-es tragédián felül is történtek balesetek. Az sem véletlen, hogy a Condé Nast Traveller 2013-ban a világ legveszélyesebb hídjának választotta a helyet, ami miatt csak még több látogatót vonzott.