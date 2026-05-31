50 éves lett Colin Farrell: a hollywoodi rosszfiún nem fog az idő – VIDEÓ

Ma ünnepli 50. születésnapját Colin Farrell, aki az elmúlt évtizedekben Hollywood egyik legizgalmasabb átalakulását vitte véghez. Az ír színész a kétezres évek elején még a filmipar lázadó rosszfiújaként szerepelt a címlapokon, mára azonban generációja egyik legelismertebb és legsokoldalúbb színészévé vált.

Így lett Colin Farrell Hollywood egyik legelismertebb színésze

Colin Farrell 1976. május 31-én született Dublinban. Karrierje a kilencvenes évek végén indult, a nemzetközi áttörést pedig olyan filmek hozták meg számára, mint a Tigrisek földjén, a Fülke, a Különvélemény vagy a S.W.A.T. – Különleges kommandó. Karizmatikus személyisége, vagány megjelenése és lázadó életstílusa hamar a bulvársajtó kedvencévé tette. A reflektorfény mögött azonban komoly küzdelmeket vívott. A hirtelen jött világhír és az azzal járó életmód komoly terhet jelentett számára, ezért 2005-ben elvonóra ment. Később nyíltan beszélt a józanság felé vezető útjáról, amely sorsfordító időszaknak bizonyult az életében.

A következő években tudatosan építette újjá karrierjét. Egyre összetettebb és merészebb szerepeket vállalt, amelyekben megmutathatta színészi képességeinek teljes tárházát. Az Erőszakik, A homár, Egy szent szarvas meggyilkolása, A sziget szellemei és a Pingvin című sorozat egyaránt komoly kritikai sikert hozott számára.

Különösen nagy visszhangot váltott ki Oz Cobb megformálása a Pingvinben: színészi alakítását Golden Globe-díjjal jutalmazták, tovább erősítve helyét Hollywood legtehetségesebb színészei között.

A közelmúltban a Sugar című krimisorozatban láthatták a nézők, amelyet több kritikus is az elmúlt évek egyik legjobb neo-noir thrillerének nevezett. A produkció második évada már készül, Farrell pedig korábban arról beszélt, hogy szívesen mélyítené tovább karaktere történetét.

„Nagyon szeretem ezt a karaktert, és úgy érzem, az első évad csak a jéghegy csúcsát mutatta meg belőle. A folytatásban jobban megismerhetjük, honnan jött és mi a valódi küldetése” – mondta egy interjúban.

Fia inspirálta arra, hogy másokért is felemelje a hangját

A filmsikerek mellett a család is központi szerepet játszik Colin Farrell életében. A színész két fiú, James és Henry édesapja, és többször is elmondta, hogy a gyerekei alapjaiban változtatták meg a gondolkodását, valamint az élethez való hozzáállását. Különösen meghatározó számára legidősebb fia, James, aki Angelman-szindrómával él. Farrell az elmúlt években aktív szószólója lett az értelmi fogyatékossággal élők és családjaik támogatásának, és ismertségét arra használja, hogy felhívja a figyelmet az érintettek mindennapi kihívásaira.