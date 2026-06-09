Egy vagyont örökölt a legendás divattervezőtől a macskája, mégis legatyásodhat - Már nem luxusban él

A divattervező 2019-ben bekövetkezett halála után mindenki azt hitte, hogy imádott négylábúja örökli a 13 millió dollárt, azaz a több milliárd forintot. De aztán Karl Lagerfeld macskája egyáltalán nem azt kapta, amire számított. Franciaországban ugyanis a törvény szerint egy állat nem örökölhet pénzt, mivel a jog szerint tárgynak – tulajdonnak – minősülnek, és nem rendelkezhetnek saját bankszámlával.

Karl Lagerfeld macskája, Choupette.

Forrás: AFP

Bár Karl Lagerfeld kedvenc macskáját, Choupette-et nevezte meg örökösének, a francia törvények szerint ez nem lehetséges.

A több mint 200 millió dolláros hagyaték körül jogi vita alakult ki.

A jelenleg 14 éves Choupette egy szerényebb párizsi lakásban él.

Lagerfeld valóban megnevezte őt az örököseként, és kikötötte, hogy kedvence semmiben sem szenvedhet majd hiányt. Ráadásul Choupette akkor már évek óta igazi sztár volt, milliós bevételeket hozott reklámokból és fotózásokból. A divattervező megtehette volna, hogy a vagyont egy alapítványra hagyja, hogy ellássák a cicát, de a folyamat jogi akadályokba ütközött. A hagyatékból mindeddig egyetlen cent sem érkezett meg a macskához, és ha ez így folytatódik, Choupette örökre búcsút inthet a mesés vagyonnak.

Megtámadták Lagerfeld hagyatékát

A divattervező halála óta a becslések szerint több mint 200 millió dolláros vagyon körül jogi és adóügyi káosz alakult ki. Egy meg nem nevezett felperes megtámadta a végrendelet érvényességét. Ha a bíróság hatályon kívül helyezi a dokumentumot, a vagyon a vér szerinti rokonokra – az Egyesült Államokban élő unokaöccsökre és unokahúgokra – szállhat.

A divattervező géniusz úgy tekintett Choupette-re, mint a legközelebbi élő hozzátartozójára, és múzsaként tisztelte. „Ő a világ közepe. Olyan, mint Greta Garbo. Van benne valami felejthetetlen, az eleganciájában és a tartásában" − nyilatkozta róla egy interjúban.

Hogy él most Karl Lagerfeld macskája?

A jelenleg 14 éves Choupette már nem a korábbi, fényűző párizsi palotákban, hanem egy szerényebb párizsi lakásban él Françoise Caçote-tal, a tervező egykori házvezetőnőjével és családjával. Gondozója saját ügyvédekkel küzd a neki szánt összeg megszerzéséért, és a cica mindennapjait a nő részmunkaidős állása, valamint a cicát már régóta alkalmazó My Pet Agency által szervezett modellmunkákból befolyó bevételek egészítik ki.

Choupette, a burmai fajtájú macska 2011-ben került Karl Lagerfeldhez. A kiscica eredetileg a tervező egyik barátjáé, Baptiste Giabiconi francia modellé volt. Giabiconi megkérte Lagerfeldet, hogy vigyázzon a négyhónapos bársonytalpúra, amíg ő elutazik. A divattervező kezdetben ódzkodott a feladattól, ám a kéthetes szitterkedés alatt teljesen beleszeretett az állatba. Amikor a modell hazatért, Lagerfeld kerek perec kijelentette, hogy nem adja vissza a cicát.

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