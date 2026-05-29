Életveszélyes barnulás: kórház lehet a vége a Barbie-drog injekcióknak

Mit szólnál, ha egész évben csodásan barna lehetnél napozás és szolárium nélkül? Nem, most nem az önbarnítókról lesz szó, hanem egy illegális, mégis népszerű barnító injekcióról. A melanotan 2-vel kapcsolatban számos orvos megkongatta már a vészharangot, hiszen komoly egészségügyi kockázatokkal jár.
Amit mindenképp tudnod kell a barnító injekció, vagyis a melanotan 2 használata előtt
- A Barbie-drog egy szintetikus peptid, amely becsapva a szervezetet idéz elő barnulást.
- A legtöbb országban ugyan nincs engedélyezve az általános használata, mégis be lehet szerezni.
- A melanotan 2 mellékhatásai az enyhe rosszulléttől egészen a bőrrákig terjedhetnek.
Hidd el, nem vagy egyedül azzal, hogy hosszas napozás nélkül is ragyogóan barna szeretnél lenni. A tökéletes bronzos bőr iránti vágy nem új keletű, a szolárium, az önbarnítók és a spraytanok után azonban most egy „újabb" módszer hódít: a veszélyes peptidinjekció, vagyis a melanotan 2. Sokan csak Barbie-drogként emlegetik ezt a szert, ami ugyan a 80-as évek óta létezik, de az utóbbi időben került ismét reflektorfénybe. Azoknak, akik félnek a tűtől, már orrspray formában is elérhető, bár egyre több a használata ellen felszólaló orvos.
Mi is ez a barnulást elősegítő injekció és orrspray pontosan?
A melanotan 2 egy szintetikusan előállított, hormonszerű peptid, amely a bőr pigmenttermelő sejtjeit, az úgynevezett melanocitákat serkenti. Mit jelent ez emberi nyelven? Ez a szer lényegében becsapja a szervezetet, hogy azt higgye, napoztunk, ennek hatására pedig sötétebb bőrtónust produkál. A melanotan 2 jellemzően injekció vagy orrspray formájában terjed.
Miért kongatnak vészharangot az orvosok? A probléma gyökere, hogy a melanotan 2-t soha nem tesztelték megfelelően sem biztonságosság, sem hatékonyság szempontjából, a felhasználóknak pedig sokszor fogalmuk sincs, pontosan mit juttatnak a szervezetükbe. „A szabályozott gyógyszerekkel ellentétben ezeket a termékeket nem vizsgálták meg alaposan" – hangsúlyozta Dr. Donald Grant, háziorvos és klinikai tanácsadó az Unilad magazinnak.
A melanotan 2 mellékhatásai
A Barbie-drogot használók körében gyakoriak a mérsékelt és súlyos panaszok. Tapasztalhatnak többek között émelygést, hányást, de hosszabb távú melanotan 2 használat következtében vese- vagy izomkárosodás is előfordulhat. Ráadásul a szer elsötétítheti a meglévő anyajegyeket, vagy újak megjelenését idézheti elő, ami növeli a melanóma, azaz a bőrrák kialakulásának kockázatát.
Mi a tanács? Bár a legtöbb országban be van tiltva, Dr. Grant határozottan azt javasolja, hogy kerüljük a melanotan 2 orrspray és injekció használatát, akármilyen csábító is a gondtalan barnulás ígérete. Azt, aki már kipróbálta, és tapasztalt bármilyen mellékhatást, arra kéri, hogy haladéktalanul forduljon orvoshoz. Az egyenletesen barna bőr ugyan valóban szép lehet, de semmi sem éri meg az egészséged kockáztatását.
