Életveszélyes barnulás: kórház lehet a vége a Barbie-drog injekcióknak

Mit szólnál, ha egész évben csodásan barna lehetnél napozás és szolárium nélkül? Nem, most nem az önbarnítókról lesz szó, hanem egy illegális, mégis népszerű barnító injekcióról. A melanotan 2-vel kapcsolatban számos orvos megkongatta már a vészharangot, hiszen komoly egészségügyi kockázatokkal jár.

Amit mindenképp tudnod kell a barnító injekció, vagyis a melanotan 2 használata előtt A Barbie-drog egy szintetikus peptid, amely becsapva a szervezetet idéz elő barnulást.

A legtöbb országban ugyan nincs engedélyezve az általános használata, mégis be lehet szerezni.

Hidd el, nem vagy egyedül azzal, hogy hosszas napozás nélkül is ragyogóan barna szeretnél lenni. A tökéletes bronzos bőr iránti vágy nem új keletű, a szolárium, az önbarnítók és a spraytanok után azonban most egy „újabb" módszer hódít: a veszélyes peptidinjekció, vagyis a melanotan 2. Sokan csak Barbie-drogként emlegetik ezt a szert, ami ugyan a 80-as évek óta létezik, de az utóbbi időben került ismét reflektorfénybe. Azoknak, akik félnek a tűtől, már orrspray formában is elérhető, bár egyre több a használata ellen felszólaló orvos.

Mi is ez a barnulást elősegítő injekció és orrspray pontosan?

A melanotan 2 egy szintetikusan előállított, hormonszerű peptid, amely a bőr pigmenttermelő sejtjeit, az úgynevezett melanocitákat serkenti. Mit jelent ez emberi nyelven? Ez a szer lényegében becsapja a szervezetet, hogy azt higgye, napoztunk, ennek hatására pedig sötétebb bőrtónust produkál. A melanotan 2 jellemzően injekció vagy orrspray formájában terjed.

Miért kongatnak vészharangot az orvosok? A probléma gyökere, hogy a melanotan 2-t soha nem tesztelték megfelelően sem biztonságosság, sem hatékonyság szempontjából, a felhasználóknak pedig sokszor fogalmuk sincs, pontosan mit juttatnak a szervezetükbe. „A szabályozott gyógyszerekkel ellentétben ezeket a termékeket nem vizsgálták meg alaposan" – hangsúlyozta Dr. Donald Grant, háziorvos és klinikai tanácsadó az Unilad magazinnak.