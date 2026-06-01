Ezt a 6 dolgot soha nem szabadna csinálnod a stroke-specialisták szerint

Becslések szerint a stroke-ok 80 százaléka megelőzhető lenne viszonylag egyszerű, életmódbeli változtatásokkal, például testmozgással, étrenddel és hasonló, mindennapi apróságokkal. Mutatjuk, melyek azok a szokások, amiket viszont mindenképpen kerülni kell!

A stroke kockázatát néhány rossz szokás kiiktatásával jelentősen lehet csökkenteni.

Forrás: Getty Images

Ezeket a rossz szokásokat kerüld el a stroke-szakértők szerint

A stroke (szélütés vagy gutaütés) egy olyan életveszélyes, azonnali sürgősségi ellátást igénylő állapot, ami akkor következik be, ha az agy egy részének vérellátása hirtelen megszakad, vagy jelentősen lecsökken. Ennek következtében az agysejtek perceken belül elhalnak, ami akár maradandó agykárosodást vagy súlyosabb esetben halált is okozhat. Világszerte az egyik leggyakoribb halálok, esélye viszont bizonyos életmódbeli változásokkal jelentősen csökkenthető. Mutatjuk, miket tilos csinálni, hogy csökkentsd a stroke lehetőségét!

Ülő életmód

A tartós ülés és a kevés mozgás jelentősen növeli a stroke kockázatát, mivel rontja a vérkeringést, és elősegíti az érfalakban a plakkok kialakulását. A szakértők szerint már heti 5×30 perc testmozgás is látványos védelmet adhat. Ide tartozik a gyaloglás, a kerékpározás vagy akár a kertészkedés is.

Magas vérnyomás figyelmen kívül hagyása

A magas vérnyomás a stroke legfontosabb, módosítható kockázati tényezője. Sokszor tünetmentes, ezért csendes gyilkosként is emlegetik. Rendszeres ellenőrzés nélkül könnyen rejtve marad. Kezelés nélkül hosszú távon drámaian növeli az agyi érkatasztrófa esélyét.

Kihagyni a rendszeres orvosi vizsgálatokat

A stroke-hoz vezető rizikófaktorok – például a magas koleszterin vagy a cukorbetegség – gyakran nem okoznak feltűnő tüneteket. Éppen ezért elengedhetetlenek a rutinvizsgálatok, amelyek időben kiszűrik ezeket az eltéréseket. A szakértők szerint a megelőzés kulcsa a rendszeres szűrés, amely jelentősen csökkenti a stroke és az agyvérzés kockázatát.

Dohányzás

A dohányzás jelentősen károsítja az ereket, szűkíti azokat, és elősegíti az elzáródásokat, amelyek stroke-hoz vezethetnek. Emellett a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát is drasztikusan növeli. A leszokás az egyik leghatékonyabb lépés a kockázat csökkentésére.