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16 éves vízimentő mentett meg egy 10 éves fiút a brutális hullámoktól: szívszorító videó készült a küzdelemről

hős kalifornia vízimentő
Horváth Angéla
2026.07.29.
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Egy 16 éves vízimentő az életét kockáztatva mentett ki egy gyereket a kaliforniai Santa Cruz partjainál tomboló hullámok közül. A szemtanúk szerint Ryder a hosszú küzdelem alatt egyetlen pillanatra sem engedte el a tízéves fiút.

A drámai mentést videóra vették. Több strandoló és egy másik vízimentő is megpróbált segíteni, ám a hatalmas hullámok sorra elsodorták őket.

Rydert, a 16 éves vízimentőt hősként tisztelik
Rydert, a 16 éves vízimentőt hősként tisztelik
Forrás: Youtube

Ryder, a 16 éves vízimentő gondolkodás nélkül vette magát a hullámok közé

A helyi NBC Bay Area beszámolója szerint Ryder, a vízimentő mindössze 16 éves, és még középiskolába jár. A kamasz beúszott a gyerekhez, majd a part felé próbálta húzni. A felvételen jól látszik, hogy minden újabb hullám előtt levegőt vesz, majd lebukik a víz alá, ám minden nehézség ellenére szorosan tartja a fiút.

Ryder végül sikeresen partra húzta a gyereket, akit a helyszínre érkező mentők megvizsgálták.

Nem kér pénzt a hősies mentésért

Ryder édesanyja köszönte meg rengeteg dicséretet és jókívánságot, amit a fiának küldzek a közösségi médiában.

„Lenyűgöz az a szeretet, kedvesség, hála és tisztelet, amellyel felé fordultok” – írta.

Többen felvetették, hogy adománygyűjtést indítanának Rydernek, édesanyja azonban azt mondta, erre nincs szükség.

„Ő egyszerűen csak azt a munkáját végezte, amelyet imád” – fogalmazott.

Arra kérte azokat, akik mégis szeretnének adakozni, hogy a Santa Cruz megyei parkfenntartó szervezet Junior Guards programjának adományozzanak. Ryder és sok más vízimentő ebben a programban tanult, mielőtt elég idősek lettek ahhoz, hogy szolgálatba álljanak.

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