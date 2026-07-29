Szétszedik a kommentelők Yamal barátnőjét: gyűlölethullám zúdul Inés Garciára

Lamine Yamal barátnőjén köszörülik a nyelvüket az internetezők, miután elterjedt egy állítólagos szerelmi háromszögről szóló történet.
Minden azután kezdődött, hogy a spanyol focista felvállalta a kapcsolatát Inés Garciával. Az interneten pillanatok alatt elterjedt egy pletyka, miszerint a lány egy ötéves kapcsolatot dobott csak azért, mert Yamal ráírt Instagramon.
Lamine Yamal barátnőjét csak a pénz érdekli?
A sztorit régi közös fotókkal és állítólagos képernyőképekkel is bizonyították a rajongók, így sokan azzal támadták Inést, hogy a hírnév és a pénz miatt hagyta el a korábbi párját. További részletek az alábbi videóban:
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