Szétszedik a kommentelők Yamal barátnőjét: gyűlölethullám zúdul Inés Garciára

Minden azután kezdődött, hogy a spanyol focista felvállalta a kapcsolatát Inés Garciával. Az interneten pillanatok alatt elterjedt egy pletyka, miszerint a lány egy ötéves kapcsolatot dobott csak azért, mert Yamal ráírt Instagramon.

Lamine Yamal és Ines Garcia

Forrás: Instagram

Lamine Yamal barátnőjét csak a pénz érdekli?

A sztorit régi közös fotókkal és állítólagos képernyőképekkel is bizonyították a rajongók, így sokan azzal támadták Inést, hogy a hírnév és a pénz miatt hagyta el a korábbi párját. További részletek az alábbi videóban:

Ezeket olvastad már?