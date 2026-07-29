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szerelmi háromszög

Szétszedik a kommentelők Yamal barátnőjét: gyűlölethullám zúdul Inés Garciára

szerelmi háromszög Lamine Yamal focista
Life.hu
2026.07.29.
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Lamine Yamal barátnőjén köszörülik a nyelvüket az internetezők, miután elterjedt egy állítólagos szerelmi háromszögről szóló történet.

Minden azután kezdődött, hogy a spanyol focista felvállalta a kapcsolatát Inés Garciával. Az interneten pillanatok alatt elterjedt egy pletyka, miszerint a lány egy ötéves kapcsolatot dobott csak azért, mert Yamal ráírt Instagramon.

Lamine Yamal és Ines Garcia
Lamine Yamal és Ines Garcia
Forrás: Instagram

Lamine Yamal barátnőjét csak a pénz érdekli?

A sztorit régi közös fotókkal és állítólagos képernyőképekkel is bizonyították a rajongók, így sokan azzal támadták Inést, hogy a hírnév és a pénz miatt hagyta el a korábbi párját. További részletek az alábbi videóban:

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