A szellemek és kísértetek történetei évszázadok óta foglalkoztatják az embereket. Szinte minden kultúrának megvannak a maga legendái a túlvilágról, és sokan hisznek abban, hogy bizonyos megmagyarázhatatlan jelenségek mögött természetfeletti erők állnak. A paranormális hiedelmek szerint vannak olyan jelek, amelyeket sokan egy ilyen jelenléttel hoznak összefüggésbe. Ezek közül többnek ugyanakkor teljesen hétköznapi, fizikai vagy pszichológiai oka is lehet.

Vannak jelei annak, ha valakit szellem kísért.

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Mutatjuk, mely jeleket kötik leggyakrabban a paranormális jelenségekhez.

Számos furcsa tapasztalást kötnek a szellemekhez.

Te is átéltél már hasonlót?

Jelek, hogy szellem kísért: ezekből veheted észre

Megmagyarázhatatlan zajok

Lépések a padláson, kopogás a falban, ajtónyikorgás vagy éjszakai neszek – a paranormális történetek visszatérő elemei. A hallható szellemi aktivitás mögött gyakran úgynevezett maradványkísértés áll. Ilyenkor nem az entitás van jelen, hanem a falak és a terek szívták magukba egy múltbéli esemény intenzív energiáját. Sok esetben azonban a ház természetes mozgása, a csövek tágulása, a szél vagy akár kisebb állatok is hasonló hangokat kelthetnek.

Úgy érzed, hogy valaki figyel

Sokan számolnak be arról az érzésről, hogy nincsenek egyedül, még akkor sem, amikor senki sincs a közelükben. A pszichológusok szerint ezt stressz, fáradtság, szorongás vagy az agy fokozott éberségi állapota is kiválthatja. Viszont ha nemcsak te, hanem a párod, a családtagjaid vagy a barátaid és észrevesznek hasonlót ugyanazon a helyen, az inkább kísértet jelenlétére utal.

Tárgyak eltűnnek vagy elmozdulnak

Ki ne keresett volna már kétségbeesetten egy kulcsot, telefont vagy ékszert, majd találta volna meg egy teljesen más helyen? Bár ez legtöbbször egyszerű figyelmetlenség, a paranormális történetekben az eltűnő tárgyak gyakran visszatérő motívumok. A hiedelmek szerint egyes szellemek képesek tárgyakat mozgatni vagy elrejteni azért, hogy felhívják magukra a figyelmet. Vannak, akik arról számolnak be, hogy egy elveszett tárgy napokkal később olyan helyen került elő, ahol korábban már keresték.