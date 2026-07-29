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Egy sokkoló hibát követett el Diana hercegné, amikor férjhez ment Károlyhoz: ez volt az

királyi család esküvő Diana hercegné III. Károly király
Nagy Anna
2026.07.29.
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45 éve, hogy az évszázad esküvőjén kimondták egymásnak az igent, de még mindig vannak eddig nem ismert részletek. Hiába követte emberek százmilliói Diana hercegné és Károly herceg szertartását, erre a hibára nem sokan figyeltek fel.

Diana hercegné és Károly herceg (2023. május 6-ától III. Károly király) 1981. július 29-én az évszázad esküvőjén mondták ki egymásnak az igent. Egyes források szerint 750 millió ember nézte a szertartás közvetítését, vagyis elég sok szempár előtt fogadtak egymásnak örök hűséget. Erre a hibára azonban nem sokan figyeltek fel, ám most lerántjuk róla a leplet.

Diana hercegné és Károly herceg elhagyják a Szent Pál-székesegyházat esküvőjük után.
Diana hercegné és Károly herceg elhagyják a Szent Pál-székesegyházat esküvőjük után.
Forrás: POOL / AFP

Diana hercegné esküvőjén sokkoló hibát vétett

45 évvel ezelőtt 750 millió ember kapcsolt egy tévés közvetítésre azért, hogy lássák, hogyan mondja ki egymásnak két szerelmes a boldogító igent. Azóta kiderült, hogy sajnos szerelmesek nem voltak, és az igen sem volt boldogító. Diana hercegné és III. Károly király esküvőjén azonban még mindenki elhitte a később darabjaira hulló tündérmesét. Diana természetesen – mint minden ara – rendkívül ideges volt a szertartás előtt, állítólag le is öntötte valamivel a ruháját a bevonulást megelőzően, ami miatt végig takargatnia kellett azt a részt. Ám nem ez volt a legnagyobb hiba, amit elkövetett, és nem is az, hogy egyáltalán kimondta az igent, hanem az, hogy az apja nevén szólította leendő férjét. 

Diana Károlyra Fülöp néven hivatkozott, ami egyébként a király második neve. Károly teljes neve ugyanis Károly Fülöp Artúr György, vagyis Diana összekeverte az első és a második nevét.

Kattints a képre, és nézd meg a galériát Diana hercegné és Károly eküvőjéről!

Az 1981. július 29-én Diana hercegné és Károly walesi herceg lesküvőjük alkalmából belépnek a londoni Szent Pál-székesegyházba.
Diana hercegnét édesapja, Edward Spencer kísérte az oltárhoz.
Károly herceg, Diana hercegné, és apja, Edward Spencer az oltárnál.
Diana hercegné és Károly herceg elhagyják a Szent Pál-székesegyházat esküvőjük után.
Diana hercegné és Károly herceg esküvőjük után hintón érkeznek a Buckingham-palotába.
Az európai királyi családtagok, akik részt vettek Károly herceg és Diana hercegné esküvőjén. Norvégia, Belgium, Dánia, Svédország, Hollandia, Luxemburg, Liechtenstein és Monaco uralkodói veszik körül a hercegi párt és a brit királyi családot.
Diana hercegné és Károly herceg esküvőjük után megjelentek a Buckingham-palota erkélyén.
Diana hercegné és Károly herceg nyilvános csókja a Buckingham-palota erkélyén a ceremónia után.
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Az 1981. július 29-én Diana hercegné és Károly walesi herceg lesküvőjük alkalmából belépnek a londoni Szent Pál-székesegyházba.
POOL / AFP

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