Egy sokkoló hibát követett el Diana hercegné, amikor férjhez ment Károlyhoz: ez volt az

Diana hercegné és Károly herceg (2023. május 6-ától III. Károly király) 1981. július 29-én az évszázad esküvőjén mondták ki egymásnak az igent. Egyes források szerint 750 millió ember nézte a szertartás közvetítését, vagyis elég sok szempár előtt fogadtak egymásnak örök hűséget. Erre a hibára azonban nem sokan figyeltek fel, ám most lerántjuk róla a leplet.

Diana hercegné és Károly herceg elhagyják a Szent Pál-székesegyházat esküvőjük után.

Forrás: POOL / AFP

Diana hercegné esküvőjén sokkoló hibát vétett

45 évvel ezelőtt 750 millió ember kapcsolt egy tévés közvetítésre azért, hogy lássák, hogyan mondja ki egymásnak két szerelmes a boldogító igent. Azóta kiderült, hogy sajnos szerelmesek nem voltak, és az igen sem volt boldogító. Diana hercegné és III. Károly király esküvőjén azonban még mindenki elhitte a később darabjaira hulló tündérmesét. Diana természetesen – mint minden ara – rendkívül ideges volt a szertartás előtt, állítólag le is öntötte valamivel a ruháját a bevonulást megelőzően, ami miatt végig takargatnia kellett azt a részt. Ám nem ez volt a legnagyobb hiba, amit elkövetett, és nem is az, hogy egyáltalán kimondta az igent, hanem az, hogy az apja nevén szólította leendő férjét.

Diana Károlyra Fülöp néven hivatkozott, ami egyébként a király második neve. Károly teljes neve ugyanis Károly Fülöp Artúr György, vagyis Diana összekeverte az első és a második nevét.

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