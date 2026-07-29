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Ma este tetőzik a Vízöntő telihold: 4 csillagjegy életében mindent átírhat ez az égi fordulópont

horoszkóp telihold Vízöntő telihold csillagjegy
Angyal Léna
2026.07.29.
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Július 29-én egy égi jelenség változásokat ígér. Este ragyog fel az utolsó előtti nyári telihold, amely a Vízöntő jegyében hoz erőteljes energiákat. Ez az időszak a felismerések, a szabadság és az elengedés jegyében telik, négy csillagjegy számára pedig különösen sorsfordító fordulatokat jelezhet.

A Vízöntő telihold mindig különleges energiákat mozgat meg. Míg a legtöbb telihold az érzelmeket erősíti fel, ez a mostani inkább a tisztánlátásról, a logikus felismerésekről és a jövő felé vezető új utak megtalálásáról szól. Könnyebbé válhat eldönteni, mi az, ami már nem szolgál bennünket, legyen szó kapcsolatokról, munkáról vagy régi beidegződésekről.

Vízöntő telihold
Vízöntő telihold 4 csillagjegy életére nagy hatással lesz.
Forrás: 123rf.com

A Vízöntő telihold most négy csillagjegy számára hozhat különösen nagy fordulatot

Ez a telihold a szabadságvágyat is felerősíti: sokan most érzik először, hogy készen állnak kilépni egy régóta kényelmetlenné vált helyzetből, és bátrabban követni a saját útjukat. Legfontosabb üzenete, hogy nem kell ragaszkodni ahhoz, ami már nem tesz boldoggá. Ez az időszak kedvez a tisztánlátásnak és az új célok kitűzésének.

Bika (04.21–05.21)

A Bikák számára a karrier és a hosszú távú célok kerülnek reflektorfénybe. Egy váratlan felismerés ráébresztheti őket arra, hogy ideje új irányba indulni, vagy végre megmutatni valódi képességeiket. Az is elképzelhető, hogy egy régóta húzódó munkahelyi helyzet lezárul, és ezzel megnyílik az út egy sokkal ígéretesebb lehetőség előtt.

Oroszlán (07.23–08.23)

Az Oroszlánok életében a kapcsolatok hozhatják a legnagyobb változást. A Vízöntő telihold segít tisztábban látni, kik azok, akik valóban támogatják őket, és kik azok, akik inkább visszahúzzák. Egy fontos beszélgetés vagy döntés akár egy új fejezet kezdetét is jelentheti a szerelemben vagy egy közeli kapcsolatban.

Skorpió (10.23–11.22)

A Skorpióknál az otthon, a család és a belső biztonság kerül előtérbe. Most végre elengedhetnek olyan múltbeli sérelmeket vagy terheket, amelyeket régóta cipelnek. Ez a felszabadulás nemcsak érzelmileg hozhat megkönnyebbülést, hanem új lendületet adhat a jövőbeli terveiknek is.

Vízöntő (01.21–02.19)

Mivel a telihold a saját jegyükben ragyog fel, a Vízöntők érzik meg legerősebben ennek az időszaknak az energiáit. Fontos felismerések érkezhetnek arról, kik is valójában, és milyen életet szeretnének élni. Sokaknál most indulhat el egy teljes életmódváltás, egy új projekt vagy egy olyan döntés, amely hosszú évekre meghatározhatja a jövőjüket.

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