Ez a szezon legmenőbb frizurája: dúsít és fiatalít a curtain crop

A nyár vége sokak számára egyet jelent a megújulással, és ilyenkor nemcsak a ruhatár, hanem a frizura is gyakran új külsőt kap. Idén ősszel azonban nem a hosszú rétegek vagy az extra dús hajkoronák kerülnek reflektorfénybe, hanem egy rövid, lezser fazon, amely egyszerre idézi a kilencvenes évek hangulatát és a modern, minimalista stílust.

A curtain crop a legmenőbb frizura a nyár utolsó hónapjában.

Forrás: Shutterstock

A curtain crop a pixie és a bubi tökéletes keveréke.

Egyszerre vagány, nőies és meglepően könnyen kezelhető.

Mutatjuk, kinek áll jól, és hogyan érdemes viselni az ősz legtrendibb frizuráját.

A szezon legdivatosabb nyári frizurája a curtain crop

A curtain crop már most feltűnt London és New York legdivatosabb negyedeiben, és a fodrászok szerint egyre többen ezt kérik a szalonokban. Tulajdonképpen egy retró fazon, a klasszikus pixie frizura modernebb, lazább változata. Nem olyan rövid, mint a hagyományos pixie, inkább egy lenőtt, réteges vágás, amelyet a középen elválasztott, függönyszerű frufru tesz igazán különlegessé. A végeredmény egyszerre természetes, játékos és vagány.

A curtain crop egyik legnagyobb előnye, hogy rendkívül sokoldalú. Egyszerre hordoz nőies és fiús jegyeket, így könnyedén alkalmazkodik a viselője stílusához. A londoni fodrászok szerint jelenleg ez az egyik leggyakrabban kért rövid hajvágás, ráadásul sokan még a nevét sem ismerik: egyszerűen egy laza, réteges bubit vagy egy puha pixie-t kérnek. A frizura népszerűségét az is magyarázza, hogy nem kell tökéletesen belőni. Minél természetesebbnek hat, annál divatosabb.

A szakemberek szerint a curtain crop szinte minden hajtípuson működik. Az egyenes tincseken letisztult és elegáns, a hullámos hajon lazább, bohém hatást kelt, míg a dús hajból gyönyörű textúrát lehet kialakítani. Az életkor sem jelent akadály. Az 50 év feletti nők számára a hosszabb, függönyfrufrus rész fiatalosabbá és frissebbé teheti az arcot, miközben nem igényel bonyolult formázást.

A rövid haj sokak számára a magabiztosság jelképe. Egy új frizura gyakran egy új életszakasz kezdetét is szimbolizálja, ezért az ősz – amikor sokan új célokat tűznek ki maguk elé – tökéletes időszak lehet a váltásra. A curtain crop ráadásul átmenetet képez a nagyon rövid pixie és a klasszikus bubi között, így azoknak is jó választás lehet, akik még csak most ismerkednek a rövidebb hajjal.