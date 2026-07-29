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Megszólalt Michael Schumacher barátja: fájdalmas dolgot mondott a legenda állapotáról

forma-1 barát Michael Schumacher állapot
Nagy Anna
2026.07.29.
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Tizenhárom évvel a súlyos síbaleset után is rengeteg kérdés övezi a hétszeres Forma–1-es világbajnok állapotát. Michael Schumacher egyik régi ismerőse most őszintén beszélt arról, szerinte miért titkolózik ennyire a legenda családja.

A 2013-as síbaleset óta Michael Schumacher egészségi állapotáról csak nagyon kevés hivatalos információ látott napvilágot. A Schumacher család következetesen védi a hétszeres világbajnok magánéletét, így a rajongók és a Forma–1 világának szereplői is csak ritkán kapnak bármilyen betekintést a legendás versenyző jelenlegi életébe.

Michael Schumacher 2012-ben.
Michael Schumacher 2012-ben.
Forrás: NORTHFOTO/Tom Jaeger

Michael Schumacher állapota: ezt mondta egy régi ismerőse

Christian Danner korábbi Forma–1-es versenyző, aki ma szakértőként dolgozik, egy friss interjúban arról beszélt, hogy minden bizonytalanság ellenére szeretné újra látni Michael Schumachert.

„Bárhogyan is néz ki Michael, vagy bármilyen állapotban van – mert ezt nem tudom –, szeretném újra látni” – mondta. 

Danner szerint Schumacher hosszú évek óta tartó teljes visszavonultsága és a család titkolózása arra utal, hogy az egykori világbajnok valószínűleg nincs jó egészségi állapotban

„Az, hogy sehol sem jelenik meg, valószínűleg azt jelzi, hogy nincs túl jó állapotban"árulta el, majd hozzátette, ennek ellenére úgy gondolja, hogy a a Forma–1 közössége is szeretné látni a sztárt, hiszen Michael Schumacher nemcsak a sportág egyik legsikeresebb versenyzője, hanem a Forma–1 történetének egyik legnagyobb ikonja is

Michael Schumacher miatt a család továbbra is teljes titoktartást kér

A Schumacher család az elmúlt több mint egy évtizedben rendkívül szigorúan őrizte a legenda magánéletét. A nyilvánosság előtt továbbra sem ismert sem Michael Schumacher pontos egészségi állapota, sem az, hogy jelenleg hol él. Korábban többször is felmerült, hogy a család Mallorcán rendezkedett be, sőt évekkel ezelőtt arról is szóltak a hírek, hogy ott alakítottak ki számára megfelelő körülményeket. Ezeket az értesüléseket azonban a család soha nem erősítette meg. Danner azt is elárulta, hogy időről időre beszél Schumacher feleségével, Corinnával, de tőle sem tud meg többet.

„Amikor Corinnával beszélek, ő nem említi ezt. Amikor pedig másokkal beszélek, akik esetleg tudhatnák, ők sem mondanak semmit.”

A korábbi versenyző szavai jól mutatják, milyen szigorúan védi a család Michael Schumacher magánéletét. Információk csak a legszűkebb bizalmi kör tagjaihoz jutnak el, akik közé olyan régi barátok tartoznak, mint Jean Todt vagy Luca Badoer.

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