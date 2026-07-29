Megszólalt Michael Schumacher barátja: fájdalmas dolgot mondott a legenda állapotáról

A 2013-as síbaleset óta Michael Schumacher egészségi állapotáról csak nagyon kevés hivatalos információ látott napvilágot. A Schumacher család következetesen védi a hétszeres világbajnok magánéletét, így a rajongók és a Forma–1 világának szereplői is csak ritkán kapnak bármilyen betekintést a legendás versenyző jelenlegi életébe.

Michael Schumacher 2012-ben.

Forrás: NORTHFOTO/Tom Jaeger

Michael Schumacher állapota: ezt mondta egy régi ismerőse

Christian Danner korábbi Forma–1-es versenyző, aki ma szakértőként dolgozik, egy friss interjúban arról beszélt, hogy minden bizonytalanság ellenére szeretné újra látni Michael Schumachert.

„Bárhogyan is néz ki Michael, vagy bármilyen állapotban van – mert ezt nem tudom –, szeretném újra látni” – mondta.

Danner szerint Schumacher hosszú évek óta tartó teljes visszavonultsága és a család titkolózása arra utal, hogy az egykori világbajnok valószínűleg nincs jó egészségi állapotban.

„Az, hogy sehol sem jelenik meg, valószínűleg azt jelzi, hogy nincs túl jó állapotban" – árulta el, majd hozzátette, ennek ellenére úgy gondolja, hogy a a Forma–1 közössége is szeretné látni a sztárt, hiszen Michael Schumacher nemcsak a sportág egyik legsikeresebb versenyzője, hanem a Forma–1 történetének egyik legnagyobb ikonja is

Michael Schumacher miatt a család továbbra is teljes titoktartást kér

A Schumacher család az elmúlt több mint egy évtizedben rendkívül szigorúan őrizte a legenda magánéletét. A nyilvánosság előtt továbbra sem ismert sem Michael Schumacher pontos egészségi állapota, sem az, hogy jelenleg hol él. Korábban többször is felmerült, hogy a család Mallorcán rendezkedett be, sőt évekkel ezelőtt arról is szóltak a hírek, hogy ott alakítottak ki számára megfelelő körülményeket. Ezeket az értesüléseket azonban a család soha nem erősítette meg. Danner azt is elárulta, hogy időről időre beszél Schumacher feleségével, Corinnával, de tőle sem tud meg többet.

„Amikor Corinnával beszélek, ő nem említi ezt. Amikor pedig másokkal beszélek, akik esetleg tudhatnák, ők sem mondanak semmit.”

A korábbi versenyző szavai jól mutatják, milyen szigorúan védi a család Michael Schumacher magánéletét. Információk csak a legszűkebb bizalmi kör tagjaihoz jutnak el, akik közé olyan régi barátok tartoznak, mint Jean Todt vagy Luca Badoer.