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Motorbalesetben meghalt az Oscar-díjas zenész: a tragédia megrázta a zenei világot

gyász Oscar-díj zenész
Life.hu
2026.07.29.
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Ötvenhat éves korában elhunyt Glen Hansard ír énekes, színész és dalszerző. A Once (Egyszer) című, 2007-ben készült filmmel világhírűvé vált zenész Dublinban szenvedett halálos motorbalesetet.

Glen Hansard halálhírét az ügynöksége közölte. „Megtört szívvel jelentjük be, hogy Glen Hansard elhunyt” – írták a közleményben. Hozzátették, hogy a művész családját mélyen megrázta a tragédia, ezért arra kérik a nyilvánosságot, tartsa tiszteletben a gyászukat és a magánéletüket.

HOLLYWOOD - FEBRUARY 24: ***NO ONLINE, NO INTERNET, EMBARGOED FROM INTERNET AND TELEVISION USAGE UNTIL THE CONCLUSION OF THE LIVE OSCARS TELECAST*** Actor/musician Glen Hansard recieves the award for Best Song for their performance in "Once" during the 80th Annual Academy Awards held at the Kodak Theatre on February 24, 2008 in Hollywood, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images) (Photo by Kevin Winter / Getty Images North America / Getty Images via AFP)
Glen Hansard zenei munkásságát 2008-ban Oscar-díjjal jutalmazták
Forrás: AFP

A rendőrség tájékoztatása szerint a baleset a kora reggeli órákban történt Dublin nyugati részén. Hansard egyedül motorozott, a helyszínre érkező mentők azonban már nem tudták megmenteni az életét. A tragédia pontos körülményeit vizsgálják.

Utcazenészből lett Oscar-díjas világsztár Glen Hansard

Glen Hansard Dublin utcáin kezdett zenélni, később pedig megalapította a The Frames együttest. Nemzetközi ismertséget a Once (Egyszer) című film hozott számára, amelyben színészként és zenészként is közreműködött.

Once 2007 Real John Carney Glen Hansard Marketa Irglova. Collection Christophel © Bord Scannan na heireann / Irish Film Board (Photo by Bord Scannan na heireann / Irish / Collection ChristopheL via AFP)

A produkcióhoz Markéta Irglovával közösen írta a Falling Slowly című dalt. A szerzemény 2008-ban elnyerte a legjobb betétdalnak járó Oscar-díjat.

Glen Hansard több mint három évtizeden keresztül volt meghatározó alakja az ír és a nemzetközi zenei életnek. A zenészt felesége, Maire Saaritsa és közös gyermekük gyászolja.

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