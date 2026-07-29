Motorbalesetben meghalt az Oscar-díjas zenész: a tragédia megrázta a zenei világot

Glen Hansard halálhírét az ügynöksége közölte. „Megtört szívvel jelentjük be, hogy Glen Hansard elhunyt” – írták a közleményben. Hozzátették, hogy a művész családját mélyen megrázta a tragédia, ezért arra kérik a nyilvánosságot, tartsa tiszteletben a gyászukat és a magánéletüket.

Glen Hansard zenei munkásságát 2008-ban Oscar-díjjal jutalmazták

Forrás: AFP

A rendőrség tájékoztatása szerint a baleset a kora reggeli órákban történt Dublin nyugati részén. Hansard egyedül motorozott, a helyszínre érkező mentők azonban már nem tudták megmenteni az életét. A tragédia pontos körülményeit vizsgálják.

Utcazenészből lett Oscar-díjas világsztár Glen Hansard

Glen Hansard Dublin utcáin kezdett zenélni, később pedig megalapította a The Frames együttest. Nemzetközi ismertséget a Once (Egyszer) című film hozott számára, amelyben színészként és zenészként is közreműködött.

A produkcióhoz Markéta Irglovával közösen írta a Falling Slowly című dalt. A szerzemény 2008-ban elnyerte a legjobb betétdalnak járó Oscar-díjat.

Glen Hansard több mint három évtizeden keresztül volt meghatározó alakja az ír és a nemzetközi zenei életnek. A zenészt felesége, Maire Saaritsa és közös gyermekük gyászolja.

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