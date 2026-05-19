Nem virágzik a leandered? Valószínű, te is EZT a hibát követted el – Mutatjuk a megoldást

A leander tipikusan az a növény, amelyik elsőre úgy tűnik, hogy „elvan magában”. Kap egy kis vizet, néha tápoldatot, aztán majd virágzik, mint az olasz tengerpartokon. Vagy mégsem? Ha a bokor gyönyörűen zöldell, de virágot nagyítóval sem találsz rajta, könnyen lehet, hogy ugyanabba a hibába estél, mint rengeteg másik leander-tulajdonos.

A leander metszése lehet a kulcs, hogy sok virágot hozzon.

A rosszul időzített vagy túl erős metszés gyakran a virágok eltűnésének oka.

A leander napfény- és vízigényes növény, árnyékban ne várjunk tőle csodát.

Egy apró gondozási hiba miatt egész nyáron virág nélkül maradhat.

Nem virágzik a leandered? Szinte minden tulajdonos ezt az egy hibát követi el

A leggyakoribb baklövés ugyanis a rosszul végzett metszés. Sokan tavasszal jó alaposan visszavágják a növényt, mondván: „majd attól szebb lesz”.

Csakhogy a leander az előző évi hajtásokon hozza a virágait, így ha az ágvégeket túlzott lelkesedéssel lenyisszantjuk, a virágkezdeményektől is búcsút inthetünk.

Az eredmény? Szép, dús bokor, virágok nélkül.

Nem csak a metszésen múlik minden

A leander igazi napimádó. Árnyékos sarokban inkább csak túlél, mint pompázik. Emellett elképesztően szomjas növény, nyáron akár napi kétszeri öntözést is igényelhet, de a pangó vizet egyáltalán nem tolerálja vagyis az arany középút itt tényleg életmentő.

A szakértők szerint az is fontos, hogy rendszeresen kapjon tápanyagot, és időnként átültessük, mert a gyors növekedés miatt hamar kinőheti a cserepét. Egy dolgot azonban ne felejtsünk el! A leandernek kevesebb néha több. Ha túlzásba visszük a metszést, könnyen lehet, hogy a növény „megsértődik”, és egy teljes szezont kihagy virágzás nélkül.

