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David Attenborough figyelmezteti az embereket: egy fontos dolgot mindenképpen tegyenek meg a kertben

Dave Benett Library - Dave Benett
növényi sokféleség biológiai sokféleség kertész Sir David Attenborough
Jónás Ágnes
2026.06.09.
A természetfilmes szerint a vörösbegyek, a kékcinegék és a létfontosságú beporzó rovarok túlélése múlhat azon, ha idén tavasszal és nyáron felhagyunk egy berögzült, hagyományos kerti szokásunkkal. David Attenborough egyetlen egyszerű, de radikális változtatást kér, amellyel bárki megmentheti a pusztuló vadvilágot. Mutatjuk, mi ez!
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Egyes kertek szerinte olyan változatos élővilágnak adnak otthont, mint a trópusi esőerdők, ezért még a legkisebb zöldterület is sokat számíthat a biodiverzitás megőrzésében. Legyen szó hatalmas kertről, veteményesről vagy csupán egy kisebb füves területről, David Attenborough úgy véli, minden kert hozzájárulhat a természet támogatásához. 

David Attenborough kertészedés
David Attenborough úgy véli: a változatos növényvilág vonzza a méheket és a természetes ragadozókat, amelyek kordában tartják a levéltetveket és más kártevőket.
Forrás: Shutterstock
  • A természetfilmes szerint a kertek összterülete hatalmas, ezért kulcsszerepük lehet a vadon élő állatok védelmében.
  • A ritkább fűnyírás és a vadon hagyott gyepek több rovarnak, madárnak és kisebb emlősnek biztosíthatnak élőhelyet.
  • A madarak védelmében az etetők biztonságos elhelyezése rengeteget segíthet.

David Attenborough szerint a madarak védelmében ez az egyik legfontosabb teendő

Többek között az, hogy a macskák kevésbé tudjanak vadászni rájuk. Nagy-Britanniában a becslések szerint a macskák évente mintegy 55 millió madarat pusztítanak el.

  • Azt is javasolja, hogy a madáretetőket magasabbra, a ragadozók számára nehezen elérhető helyre tegyük. 
  • Ennél is egyszerűbb megoldás lehet egy kis csengő a macska nyakörvén, amely – Attenborough szerint – akár egyharmaddal is csökkentheti a macskák vadászati sikerét. 

A vörösbegyek és a kékcinegék különösen kedvelik a magas energiatartalmú táplálékokat, például a lisztkukacot és a faggyúgolyókat, emellett fontos számukra a folyamatos friss víz biztosítása is. A kékcinegék szívesen használják a függő etetőket, és mindkét madárfaj számára ideális a kisebb röpnyílású odú.

David Attenborough kertészkedés
Folyamatos víz és élelem biztosítása a kertünkben vendégeskedő madaraknak.
Forrás: Shutterstock

Attenborough további egyszerű tanácsa

Ne nyírjuk túl gyakran a füvet!” Ennek kapcsán hivatkozik az egyre népszerűbb No Mow May mozgalomra, amely arra ösztönzi az embereket, hogy májusban hagyják szabadon nőni a gyepet, így több rovarnak és kisebb állatnak adhatnak élőhelyet. A természetfilmes − aki idén májusban töltötte be 100. életévét − szerint ezt akár egész nyáron is érdemes folytatni.

A Titkos kertek Attenborough-dokumentumfilm-sorozat egyik epizódjában egy pocok próbál menekülni egy robotfűnyíró elől, jól mutatva, milyen veszélyekkel kell szembenézniük a kertekben élő állatoknak. 

A műsor egy másik kertet is bemutat Oxfordshire-ben, ahol a tulajdonosok hagyták vadon nőni a füvet. Ennek köszönhetően vidrák, jégmadarak és vadkacsák is megjelentek náluk.

Attenborough szerint a kertek összterülete nagyobb, mint az ország összes természetvédelmi területének együttes mérete, ezért óriási szerepük lehet abban, hogy több vadon élő állat találjon biztonságos élőhelyet a jövőben.

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