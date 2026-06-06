2 ruhadarab, amiben még nyáron se repülj soha – Életveszélyes lehet egy légiutas-kísérő szerint

A repülés egy igazi csoda, amit sokan szeretnek méltó outfitekkel "ünnepelni". A legtöbben a kényelmet vagy a divatot tartják szem előtt, pedig ez komoly hiba. Egy stewardess most elárulta, mi az a két tökéletesen hétköznapi és logikus ruhadarab, amely kifejezetten veszélyes lehet a fedélzeten. Ezeket inkább a bőröndödben vidd magaddal, de semmiképp se viseld őket egy repülőúton!

Egy légiutas-kísérő szerint nem mindegy, milyen outfitet választasz a repülés során.

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Amit sokan elrontanak a repülés során Nem minden kényelmes ruhadarab biztonságos.

A bőr védelme vészhelyzetben kulcsfontosságú.

A lábbeli és a ruhahossz is számít.

A praktikum sokszor fontosabb, mint a trendiség.

A stílusos outfit repüléshez sokkal többről szól, mint a divat vagy a komfort. Bár a legtöbben a laza, nyári darabokra esküsznek, egy spanyol légiutas-kísérő tippjei szerint ezt nagyon rosszul teszik. Vannak olyan ruhák, amelyek miatt akár ki is záratnak a repülésből, de akadnak olyanok is, amelyek szó szerint hatalmas kockázatot jelenthetnek – nemcsak extrém helyzetekben, hanem akár egy átlagos utazás során is.

Mi az abszolút tiltott outfit repüléshez?

Az köztudott, hogy egy repülőút nem minden esetben maga a leányálom. A repülőn szárazabb és hűvösebb a levegő, a fapados járatokon pedig csak nagy ritkán tudunk kérni pokrócot. A melegebb, teljes testet elfedő ruházat tehát szinte adja magát. Ám Claudia Cuerdo szerint nem ez az első számú ok, amiért ajánlott elkerülni a rövidnadrág és a szandál viselését a fedélzeten. A fiatal légiutas-kísérő a TikTok oldalán osztotta meg, hogy miért is rossz ötlet a repülés során a könnyű, szellős öltözet. Ezek közül is kifejezetten két ruhadarabot emelt ki.

A rövid nadrág és a papucs/szandál elsőre ideális kombinációnak tűnik egy hosszabb repülőútra, de Claudia óva int mindenkit ettől az outfittől.

Miért kerülhet akár az életedbe is, ha ezeket viseled a repülés során?

Az egyik leggyakoribb hiba a túl rövid ruházat. Bár kényelmes és hűsítő, komoly veszélyt jelenthet például egy evakuáció során. Ilyenkor az utasok gyakran vészcsúszdán hagyják el a gépet, amelyen nagy sebességgel csúsznak le. Fedetlen bőrrel ezen a durva felületen könnyen szerezhetsz horzsolásokat vagy égési sérüléseket. Tehát minél több bőrfelületet fed a ruhád, annál nagyobb a védelem.