2 ruhadarab, amiben még nyáron se repülj soha – Életveszélyes lehet egy légiutas-kísérő szerint

A repülés egy igazi csoda, amit sokan szeretnek méltó outfitekkel "ünnepelni". A legtöbben a kényelmet vagy a divatot tartják szem előtt, pedig ez komoly hiba. Egy stewardess most elárulta, mi az a két tökéletesen hétköznapi és logikus ruhadarab, amely kifejezetten veszélyes lehet a fedélzeten. Ezeket inkább a bőröndödben vidd magaddal, de semmiképp se viseld őket egy repülőúton!
Amit sokan elrontanak a repülés során
- Nem minden kényelmes ruhadarab biztonságos.
- A bőr védelme vészhelyzetben kulcsfontosságú.
- A lábbeli és a ruhahossz is számít.
- A praktikum sokszor fontosabb, mint a trendiség.
A stílusos outfit repüléshez sokkal többről szól, mint a divat vagy a komfort. Bár a legtöbben a laza, nyári darabokra esküsznek, egy spanyol légiutas-kísérő tippjei szerint ezt nagyon rosszul teszik. Vannak olyan ruhák, amelyek miatt akár ki is záratnak a repülésből, de akadnak olyanok is, amelyek szó szerint hatalmas kockázatot jelenthetnek – nemcsak extrém helyzetekben, hanem akár egy átlagos utazás során is.
Mi az abszolút tiltott outfit repüléshez?
Az köztudott, hogy egy repülőút nem minden esetben maga a leányálom. A repülőn szárazabb és hűvösebb a levegő, a fapados járatokon pedig csak nagy ritkán tudunk kérni pokrócot. A melegebb, teljes testet elfedő ruházat tehát szinte adja magát. Ám Claudia Cuerdo szerint nem ez az első számú ok, amiért ajánlott elkerülni a rövidnadrág és a szandál viselését a fedélzeten. A fiatal légiutas-kísérő a TikTok oldalán osztotta meg, hogy miért is rossz ötlet a repülés során a könnyű, szellős öltözet. Ezek közül is kifejezetten két ruhadarabot emelt ki.
A rövid nadrág és a papucs/szandál elsőre ideális kombinációnak tűnik egy hosszabb repülőútra, de Claudia óva int mindenkit ettől az outfittől.
Miért kerülhet akár az életedbe is, ha ezeket viseled a repülés során?
Az egyik leggyakoribb hiba a túl rövid ruházat. Bár kényelmes és hűsítő, komoly veszélyt jelenthet például egy evakuáció során. Ilyenkor az utasok gyakran vészcsúszdán hagyják el a gépet, amelyen nagy sebességgel csúsznak le. Fedetlen bőrrel ezen a durva felületen könnyen szerezhetsz horzsolásokat vagy égési sérüléseket. Tehát minél több bőrfelületet fed a ruhád, annál nagyobb a védelem.
A másik problémás kategória a nyitott lábbeli. Papucsban vagy szandálban kényelmes lehet az utazás, de vészhelyzetben komoly hátrányt jelent. Egy gyors evakuáció során előfordulhat, hogy komoly akadályt jelentenek. Főként, ha törmeléken, forró felületen vagy akár csúszós talajon keresztül kell elérned a biztonságos zónába. Egy zárt cipő tehát alapvető védelmet ad egy menekülés során.
Ráadásul nemcsak extrém helyzetekben jelentenek hátrányt. A fedélzeten a higiéniai körülmények sem mindig ideálisak, így a fedetlen bőr könnyebben érintkezik szennyezett felületekkel. Ez különösen hosszabb utaknál lehet kellemetlen és egészségtelen. Érdekesség, hogy más ruhadarabok is kerülhetnek tiltólistára, például a műszálas, szűk ruhák, amelyek tűz esetén ráolvadhatnak a bőrre, súlyos égési sérüléseket okozva.
Miben utazzunk repülőn?
A repülős utazás tudnivalók között előbb találjuk meg, hogy mekkora lehet a poggyász súlya vagy mérete, mint azt, hogy miben tanácsos nekivágni a repülőútnak. Mi azonban itt vagyunk, hogy ebben is segítsünk neked, így nekem már csak a nyaralás megtervezésével kell törődnöd. A repüléshez a legjobb választás a réteges, természetes anyagú, kényelmes, de nem túl szellős öltözet, valamint a stabil, zárt cipő. Egy ilyen outfit repüléshez nemcsak a komfortérzetet növeli, de egy esetleges váratlan vészhelyzetben is biztonságosabb.
A tanulság egyszerű: ami a reptéri váróban vagy a nyaraláson tökéletes outfitnek tűnik, az a repülés során már nem biztos, hogy jó választás. Néha egy kicsit több anyag ugyanis – szó szerint – életmentő lehet.
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