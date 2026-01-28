A mezítlábas és a piás: 5 utastípus, akiket ki nem állhatnak a légiutas-kísérők

A repülés izgalmas, gyors és fantasztikus módja annak, hogy felfedezd a világot. Nem mindegy azonban, hogy miként viselkedsz, hiszen a repülésnek is megvan a maga etikettje. Egy tapasztalt légiutas-kísérő most elárulta, milyen típusú utasokat hagyna szíve szerint a chek-in kapu előtt. Vajon te is köztük vagy?

A légiutas-kísérő felfedte, kik a legirritálóbb utasok.

A légiutas-kísérő kitálalt

A repülőgép egy különleges mikrotársadalom, amelyet a légiutas-kísérők igazgatnak. Ők azok, akikhez fordulhatsz, ha a kényelmeden szeretnél javítani, kérdésed van, problémád támadna vagy stresszmentesebbé tennéd a kisgyerekes utazásodat. Mindent látnak, és meg is jegyeznek, különösen a legundorítóbb dolgokat, amiket az utasok műveltek. Egy légiutas-kísérőként nyolc éve dolgozó hölgy most összeszedte azokat az utastípusokat, akiket, ha tehetne, egészen biztosan nem kérne a saját járataira.

1. Aki fittyet hány a higiéniára

Első ránézésre logikusnak tűnik a legkényelmesebb lábbelit húzni egy repülés során, de van, aki még ezt is soknak érzi. Ő az, aki mezítláb vagy zokniban megy a vécére − ha tetézni akarja, akkor a tilos feketét viselve. Otthon ez teljesen rendben van, de ahol század magával használja az illemhelyiséget, ez igen aggályos. Amanda Delarosa légiutas-kísérő szerint ez nemcsak kényelmetlen a többi utas számára, de higiéniai rémálom is lehet. A turbulencia ugyanis pont akkor érkezhet, amikor a legkevésbé számítasz rá, a padlóra kifröccsenő – jó esetben – víz, pedig biztosan nem hiányzik senki talpára se.

2. Aki ugráltatja a személyzetet

A légiutas-kísérők a kényelemért is felelnek, de elsődleges feladatuk a fedélzeti biztonság megteremtése. Az az utas, aki képes csak azért megnyomni a hívógombot, hogy egy csokipapírt kidobasson a repülőgép személyzetével, nem lesz a kedvencük. Főként úgy, hogy a légiutas-kísérők rendszeresen mennek végig a sorok közt egy szemetessel.

A repüléssel bizony együtt jár egy utazó etikett, amit érdemes betartani.

3. Aki nem tud mértéket tartani

Egy még belefér, de amikor valaki folyamatosan rendeli az alkoholos italokat, az már nagyon nincs rendben. Több ezer méter magasan teljesen másként hat a szervezetre, ráadásul kontrollvesztéssel járhat, ami se neki, se a többi utasnak, se a repülőgép személyzetének nem fog vidám perceket okozni.

4. Aki imád kötekedni

Akár habitusból, akár unalomból, akár az alkohol hatására, van, aki imád vitát kezdeményezni a légiutas-kísérőkkel. Ez a viselkedés nemcsak rém illetlen, de könnyen jogi következményekhez is vezethet. Hiszen a kötözködés és az agresszió kéz a kézben járnak egymással, egy ütés vagy verekedés pedig sosem marad a levegőben.

5. Aki szerint a biztonsági öv bekötése csak ajánlás

A tapasztalt légiutas-kísérőt talán ez a típus képes a leginkább feldühíteni. Aki, hiába a biztonsági öv bekapcsolását jelző fény, simán feláll, és elmegy például a mosdóba. Ez nem csak idegesítő, de veszélyes is lehet, hiszen a repülőgépeken csak indokolt esetben kérik az övek bekapcsolását.

A legirritálóbb utasok Utazni klassz dolog, de jobb, ha nem hagyod otthon a jó modorodat. A légiutas-kísérők nem azért vannak, hogy kiszolgáljanak, boxzsáknak használd őket vagy figyelmen kívül hagyd a kéréseiket. Az a feladatuk, hogy te és valamennyi utas biztonságban elérjétek az úti célotokat. Ha legközelebb repülőre szállsz, érdemes nem magadra húzni az imént felsorolt idegesítő és veszélyes típusok jellemzőit.

