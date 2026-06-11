Több órányi takarítást spórolsz meg velük: ez a 3 robotporszívó szinte mindent megcsinál helyetted

Hazaesel a munkából, és a sok teendő mellett a takarítás az, amire a legkevésbé marad erőd: ismerős, igaz? Sokunkkal van ez így, de valahogy általában akkor sem tudjuk elhessegetni a koszos, morzsás padló vagy a szöszös, állatszőrös szőnyeg látványát. És persze jobb is, ha nem tesszük, mert a tiszta lakás nem csak esztétikai, hanem egészségügyi kérdés is. De akkor mi a megoldás? Eláruljuk: egy szuper robotporszívó.

A robotporszívók különösen nagy segítséget nyújtanak azoknak, akiknek vannak házikedvenceik vagy gyermekeik.

Forrás: Shutterstock

A robotporszívók ma már nemcsak porszívóznak, hanem fel is mosnak, sőt egyes modellek önmagukat is tisztítják.

Egy jól megválasztott készülékkel heti több órányi takarítást spórolhatsz meg.

Az okos funkcióknak köszönhetően akár akkor is rend lehet otthon, amikor nem vagy a lakásban.

Mutatunk három robotporszívót, amelyekkel könnyebbé és kényelmesebbé válhat a mindennapi takarítás.

A robotporszívók már rég nem számítanak luxuscikknek: egy jól megválasztott modellel heti több órányi takarítást spórolhatsz meg. A legújabb készülékek ráadásul nemcsak porszívóznak, hanem fel is mosnak, automatikusan ürítik a portartályukat, sőt egyes darabok még a felmosófejet is kitisztítják maguk után. Ha eleged van abból, hogy a szabadidődet házimunkával töltöd, ezzel a 3 robotporszívóval érdemes megismerkedned.

A legjobb robotporszívók körképe árakkal

Eufy Omni C28

A görgős felmosó technológiában vezető eufy bemutatta az Omni C28-at, amelyet kifejezetten a mindennapi kosszal küzdő, háziállatot tartó családok számára terveztek. A HydroJet öntisztító görgős felmosó rendszerrel és ebben az árszegmensben a leghosszabb felmosóhengerrel a leghatékonyabb felmosást kínálja a kategóriájában. A DuoSpiral bontókefék egy négylépcsős gubancolódásgátló rendszerrel akadályozzák meg a hajszálak feltekeredését, míg a 15000 Pa szívóteljesítmény erőfeszítések nélkül biztosít alapos tisztítást.

Az eufy Omni C28 javasolt bruttó fogyasztói ára: 249 900 Ft

Forrás: eufy

Az 5 az 1-ben többfunkciós Omni bázisállomás automatizálja a karbantartást, üríti a portartályt, kimossa és megszárítja a felmosóhengert, utántölti a vizet, összegyűjti a szennyvizet és tölti a robotot, ezzel jelentősen csökkentve a házimunkát. Feltérképezi a területet, mindent szuperül kikerül, nem kell félned, hogy bárminek nekimegy, vagy bármiben elakad. Szintén nagy előnye, hogy applikációval is irányíthatod, és ennek köszönhetően még okosabbá, tökéletesebbé válik vele a takarítás. Bármikor bekapcsolhatod, még akkor is, ha nem vagy otthon, és mire hazaérsz, morzsa-, por- és állatszőrmentes lakás fogad majd.