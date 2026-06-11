Több órányi takarítást spórolsz meg velük: ez a 3 robotporszívó szinte mindent megcsinál helyetted

Hazaesel a munkából, és a sok teendő mellett a takarítás az, amire a legkevésbé marad erőd: ismerős, igaz? Sokunkkal van ez így, de valahogy általában akkor sem tudjuk elhessegetni a koszos, morzsás padló vagy a szöszös, állatszőrös szőnyeg látványát. És persze jobb is, ha nem tesszük, mert a tiszta lakás nem csak esztétikai, hanem egészségügyi kérdés is. De akkor mi a megoldás? Eláruljuk: egy szuper robotporszívó.
- A robotporszívók ma már nemcsak porszívóznak, hanem fel is mosnak, sőt egyes modellek önmagukat is tisztítják.
- Egy jól megválasztott készülékkel heti több órányi takarítást spórolhatsz meg.
- Az okos funkcióknak köszönhetően akár akkor is rend lehet otthon, amikor nem vagy a lakásban.
- Mutatunk három robotporszívót, amelyekkel könnyebbé és kényelmesebbé válhat a mindennapi takarítás.
A robotporszívók már rég nem számítanak luxuscikknek: egy jól megválasztott modellel heti több órányi takarítást spórolhatsz meg. A legújabb készülékek ráadásul nemcsak porszívóznak, hanem fel is mosnak, automatikusan ürítik a portartályukat, sőt egyes darabok még a felmosófejet is kitisztítják maguk után. Ha eleged van abból, hogy a szabadidődet házimunkával töltöd, ezzel a 3 robotporszívóval érdemes megismerkedned.
A legjobb robotporszívók körképe árakkal
Eufy Omni C28
A görgős felmosó technológiában vezető eufy bemutatta az Omni C28-at, amelyet kifejezetten a mindennapi kosszal küzdő, háziállatot tartó családok számára terveztek. A HydroJet öntisztító görgős felmosó rendszerrel és ebben az árszegmensben a leghosszabb felmosóhengerrel a leghatékonyabb felmosást kínálja a kategóriájában. A DuoSpiral bontókefék egy négylépcsős gubancolódásgátló rendszerrel akadályozzák meg a hajszálak feltekeredését, míg a 15000 Pa szívóteljesítmény erőfeszítések nélkül biztosít alapos tisztítást.
Az 5 az 1-ben többfunkciós Omni bázisállomás automatizálja a karbantartást, üríti a portartályt, kimossa és megszárítja a felmosóhengert, utántölti a vizet, összegyűjti a szennyvizet és tölti a robotot, ezzel jelentősen csökkentve a házimunkát. Feltérképezi a területet, mindent szuperül kikerül, nem kell félned, hogy bárminek nekimegy, vagy bármiben elakad. Szintén nagy előnye, hogy applikációval is irányíthatod, és ennek köszönhetően még okosabbá, tökéletesebbé válik vele a takarítás. Bármikor bekapcsolhatod, még akkor is, ha nem vagy otthon, és mire hazaérsz, morzsa-, por- és állatszőrmentes lakás fogad majd.
Dreame X50 Ultra
A Dreame X50 Ultra egy fejlett takarítórobot, amely könnyedén leküzdi az olyan akadályokat, mint a küszöbök vagy a szőnyegek, és zökkenőmentes mozgással robog végig az otthonodban. 20 000 Pa szívóerőt biztosít, így könnyedén eltávolítja a port, az allergéneket, a szőrt és az egyéb szennyeződéseket a legkülönbözőbb felületekről. A felmosórongy a tisztítás során elemzi a vízszennyezettség mértékét, és dinamikusan beállítja a vízfogyasztást, kiválasztva az optimálisat a 32 intenzitási szint közül. Erősebb szennyeződés észlelésekor a robot automatikusan meghosszabbítja a tisztítási időt és növeli a mop öblítésének gyakoriságát, így biztosítva a legnagyobb hatékonyságot túlzott víz- és energiafogyasztás nélkül.
A navigációs rendszer pedig lehetővé teszi az alacsony bútorok alatti alapos tisztítást, kiküszöbölve az elakadás veszélyét. Keféjének köszönhetően kiválóan kezeli a szőrszálakat, a 8 az 1-ben PowerDock állomás pedig automatizálja a robot karbantartását, így minimálisra csökkentve a te munkádat vele. 207 perces munkaideje lehetővé teszi, hogy átfogóan megtisztítsa az egész lakást, ráadásul kényelmesen vezérelhető az alkalmazás, illetve a hangutasítások segítségével.
Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro EU
A Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro elülső HD kamerával és AI akadályelkerüléssel navigál az otthonodban. Az RGB kamerával, két infravörös kamerával és egy infravörös 3D pontkivetítővel felszerelt robotporszívó pontosan érzékeli a szennyeződéseket, és valós időben érzékeli a környezetet, így rugalmas, intelligens tisztítást tesz lehetővé precíz mozgás mellett.
A teljesen új, intelligens visszahúzható radar automatikusan leereszkedik, amikor kis magasságú területre ér, így a robotporszívó ultravékony egységgé válik, amely akár 9,5 cm-es területekhez is képes hozzáférni a hatékonyabb tisztítás érdekében. A 20 000 Pa szívóteljesítmény és a gubancmentes kefék hatékonyan távolítják el a szennyeződéseket. Az öntisztító bázisállomás forró vizes mosással és levegős szárítással teszi gondtalanná a karbantartást.
Szerkesztőségünk kedvence a Eufy Omni C28, hiszen ár-érték arányban szuper, ráadásul nemcsak porszívózik, hanem fel is mos, és magának üríti a portartályt, kimossa, megszárítja a felmosóhengert, így alig marad vele dolgunk. Az itt bemutatott termékek azonban a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.
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