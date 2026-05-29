Eddig te is rosszul porszívóztál, csak nem tudtál róla - Kiderült, hogyan kell valójában

Otthonunk takarításának egyik alapeleme az olykor sok nyűggel járó porszívózás. Noha a találmány bámulatosan felpörgette a takarítás hatékonyságát, sokan még mindig nem tudják helyesen elvégezni – legalábbis ez derült ki egy szakértő nyilatkozatából. Tarts velünk, és tudd meg, miért porszívóztál rosszul eddigi életedben! Annyit elárulunk, hogy nem az „Előbb a portörlés vagy porszívózás"” örökbecsű kérdésére kaptunk választ.

A szívóerő mellett a technika, a fej megfelelő mozgatása is sokat számít.

Egy szakértő szerint létezik egy bűvös időtartam, amely minden korábbinál tisztábbá varázsolja otthonainkat.

Eddig rosszul porszívóztál?

Mindannyian szeretnénk mihamarabb letudni a takarítást, ezért sokan elnagyoltan, gyors mozdulatokkal szaladnak át a különböző felületeken a porszívóval. Ezzel jókora hibát követnek el, mivel így pont a szőnyeg mélyén megragadt por, valamint hajszál marad benne, amik folyamatosan egészségünket ostromolják. Katie Lillywhite padlóápolási szakértő szerint a „túl gyors porszívózás csökkenti az érintkezési időt, ami azt jelenti, hogy a porszívó nem tudja felszívni a nagyobb törmeléket, illetve a finom port.”

További problémának tartja, hogy sokan nem ellenőrzik a porzsákot, ahogy a szűrő esetleges tisztításáról sem gondoskodnak, pedig ezek jelentősen rontják a szívóerőt. Éppen ezért javasolt havonta-kéthavonta kimosni a porszívó szűrőjét. Arra is érdemes figyelni, hogy milyen és mekkora tárgyakat szippantunk fel porszívónkkal, hisz a nagyobb éles tárgyak megakadhatnak benne, és eltömíthetik. A hamu, a föld, az üvegszilánk, a fűrészpor szigorúan tiltólistás.

A lényeg az, hogy ügyesebben dolgozzunk, ne pedig keményebben.

Ezek a tökéletes porszívózás szabályai

Lillywhite nem hagyott minket parlagon, hanem megosztotta velünk, hogyan emeljük a porszívózást a legmagasabb szintre. „Ha a legjobb eredményt szeretnéd, érdemes lassítani, átfedésben és több irányban porszívózni.” - fogalmazott a szakértő. Ahhoz, hogy a mélyen ülő szennyeződések is eltávolításra kerüljenek, türelem szükséges. Többször át kell menni az adott felületen, méghozzá legalább 30 másodpercen keresztül.