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tisztítás

A takarítók leghatásosabb ablaktisztítási titka: ezzel a konyhai maradékkal tüntetheted el a csíkokat az üvegről

tisztítás trükk ablaktisztítás
Nem kell drága tisztítószer a ragyogó üveghez. A szakértők szerint az ablaktisztítás tudománya a teáscsészédben kezdődik. Mutatjuk a receptet!

Valószínűleg a nagymamád neked is azt tanította, hogy az ecet az ablaktisztítás koronázatlan királya. De most már lehet, hogy itt az ideje új kedvencet választani, hogy ne legyen orrfacsaró bűz napokig a lakásban. A takarítási szakértők szerint ugyanis a csíkmentes üveg titka nem más, mint a használt fekete teafilter. Hogy miért? Íme a válasz!

Ablaktisztítás természetesen, vegyszerek és ecetszag nélkül.
Ablaktisztítás természetesen, vegyszerek és ecetszag nélkül. 
Forrás:  123rf

Hagyd abba az ecettel való ablaktisztítást: ez a két anyag teljesen csíkmentessé teszi az üveget

  • A szakértők szerint az ecetnél is létezik hatékonyabb természetes megoldás az ablakok tisztítására.
  • A titkos összetevő valószínűleg már most is ott lapul a konyhádban.
  • A megfelelő törlési technika is legalább annyira fontos, mint maga a tisztítószer.

A módszer elsőre furcsán hangozhat, de a szakértők állítása szerint hosszú kísérletezés után jutottak erre a receptre. A trükk lényege, hogy 10-15 darab, már lefőzött (ez nagyon fontos!) fekete teafiltert kell összegyűjteni.

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A házi tisztítószer elkészítéséhez forralj fel körülbelül 300 ml vizet, áztasd bele a teafiltereket, majd adj hozzá 20-50 ml hagyományos üvegtisztítót (ez akár el is hagyható). Az így kapott keveréket töltsd szórófejes flakonba, és már használhatod is.

A takarítok szerint a siker kulcsa nemcsak a keverékben rejlik. Az ablakot érdemes bőségesen befújni, majd egy puha szivaccsal áttörölni. Ezután jöhet az öblítés és az újabb permetezés. A szárításhoz egy  lehúzó vagy akár egy újságpapír is tökéletes választás lehet. Sőt, az újságpapír különösen jól működik a kisebb foltok és zsíros szennyeződések eltávolításánál, míg a lehúzóval gyorsabban érhető el a kristálytiszta hatás. Szóval, ha eleged van a makacs csíkokból, a következő csésze tea után talán nem a kukába kerül majd a teafilter. És persze, még az illat is jobb lesz a lakásban. 

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