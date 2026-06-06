A takarítók leghatásosabb ablaktisztítási titka: ezzel a konyhai maradékkal tüntetheted el a csíkokat az üvegről

Valószínűleg a nagymamád neked is azt tanította, hogy az ecet az ablaktisztítás koronázatlan királya. De most már lehet, hogy itt az ideje új kedvencet választani, hogy ne legyen orrfacsaró bűz napokig a lakásban. A takarítási szakértők szerint ugyanis a csíkmentes üveg titka nem más, mint a használt fekete teafilter. Hogy miért? Íme a válasz!

Ablaktisztítás természetesen, vegyszerek és ecetszag nélkül.

Forrás: 123rf

Hagyd abba az ecettel való ablaktisztítást: ez a két anyag teljesen csíkmentessé teszi az üveget A szakértők szerint az ecetnél is létezik hatékonyabb természetes megoldás az ablakok tisztítására.

A titkos összetevő valószínűleg már most is ott lapul a konyhádban.

A megfelelő törlési technika is legalább annyira fontos, mint maga a tisztítószer.

A módszer elsőre furcsán hangozhat, de a szakértők állítása szerint hosszú kísérletezés után jutottak erre a receptre. A trükk lényege, hogy 10-15 darab, már lefőzött (ez nagyon fontos!) fekete teafiltert kell összegyűjteni.

A házi tisztítószer elkészítéséhez forralj fel körülbelül 300 ml vizet, áztasd bele a teafiltereket, majd adj hozzá 20-50 ml hagyományos üvegtisztítót (ez akár el is hagyható). Az így kapott keveréket töltsd szórófejes flakonba, és már használhatod is.

A takarítok szerint a siker kulcsa nemcsak a keverékben rejlik. Az ablakot érdemes bőségesen befújni, majd egy puha szivaccsal áttörölni. Ezután jöhet az öblítés és az újabb permetezés. A szárításhoz egy lehúzó vagy akár egy újságpapír is tökéletes választás lehet. Sőt, az újságpapír különösen jól működik a kisebb foltok és zsíros szennyeződések eltávolításánál, míg a lehúzóval gyorsabban érhető el a kristálytiszta hatás. Szóval, ha eleged van a makacs csíkokból, a következő csésze tea után talán nem a kukába kerül majd a teafilter. És persze, még az illat is jobb lesz a lakásban.

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