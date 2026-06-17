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Ezzel az 1 különleges tulajdonsággal minden sikeres ember rendelkezik: benned megvan?

fejlődés sikeres karrier rugalmasság
Komáromi Bence
2026.06.17.
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A szakértők szerint egy dolog közös minden sikeres emberben: mindannyian rendelkeznek egy olyan tulajdonsággal, amely lehetővé teszi, hogy a kihívások ellenére képesek legyenek a fejlődésre. De valójában mi a siker titka és hogyan lehet kifejleszteni magunkban ezt a képességet? Máris mutatjuk!

Mindegy, hogy a karrieredben, a magánéletedben, vagy a hobbidban akarsz sikeres lenni, egy dolog biztos: rengeteget kell dolgozni azért, hogy elégedett legyél a teljesítményeddel és siker koronázza az erőfeszítéseidet. De vajon mi a sikeres emberek titka? Miért tartanak ki akkor is, ha nehézzé válik az út? Vajon, miért tudnak a hibákból is gyarapodni, ahelyett, hogy gödörbe kerülnének? A szakértők szerint egyetlen tulajdonságnak köszönhetik ezt.

A szakértők szerint minden sikeres ember rendelkezik egy közös tulajdonsággal
A szakértők szerint minden sikeres ember rendelkezik egy közös tulajdonsággal.
Forrás: Shutterstock

Mi a közös a sikeres emberekben?

Joe Palmer 2002 óta dolgozik üzleti- és életvezetési coachként és karrierje során számtalan embernek mutatta meg a sikerhez vezető utat. A szakértő szerint van egy képesség, amellyel minden ember rendelkezett, aki a segítségével elért valamit az életében. Joe Palmer iránymutatásai alapján a siker titka nem más, mint a rugalmasság egyik alfaja, az úgynevezett lelki rugalmasság, a reziliencia.

„A reziliencia a stressz és az érzelmek kezelésének képessége. Ez a fajta rugalmasság hatékonnyá teszi a kommunikációt a kihívások esetén és abban is segít, hogy pozitív és nyitott képes fessünk le saját magunkról. A karrierünk és az életünk több területén is jelen van a reziliencia, amely hozzásegít ahhoz minket, hogy kitartóak legyünk és ellenállóak a környezetünkből érkező kihívásokkal szemben. Bár sokan születésük óta rendelkeznek ezzel a tulajdonsággal, a legtöbb embernek ki kell fejlesztenie magában. Ehhez pedig 5 kérdést kell feltenniük önmaguknak" árulta el a szakértő. Palmer szerint a következő 5 kérdés gyakori feltevésével és átgondolásával rengeteget tehetsz azért, hogy kifejleszd magadban a lelki rugalmasságot. A tanulási folyamat során nem a kudarcokat kell felelevenítened újra és újra, hanem az azokra adott válaszokat. A fájdalom ugyanis csak a sikerhez vezető út mellékterméke.

  1. Érezted már magadat igazán sikeresnek a múltban? Ha igen, milyen viselkedésmódok eredményezték ezt?
  2. Éltél már át igazán nagy kudarcot, vagy bukást az életedben? Mit tanultál belőle?
  3. A jelenlegi sikereidben része volt azoknak a tapasztalataidnak, amelyeket a kudarcaid során éltél át? Hasznosítani tudtad az életedben a bukásaid során levont tanulságokat?
  4. Beszélgetsz rendszeresen olyan emberekkel, vagy szeretteiddel, akik mindig őszintén megmondják a véleményüket és segítenek, hogy motivált maradj?
  5. Felelősséget vállalsz az életedért és a tetteidért? Tisztában vagy vele, hogy csak te vagy a saját sikereid és bukásaid okozója?

Ha ezeket a kérdéseket sokszor ismételgeted, és egyre többször adsz rájuk pozitív választ, akkor jó úton jársz! A szakértő szerint ugyanis a sikerhez vezető út egyik legfontosabb lépése a reziliencia kifejlesztése.

„A válaszadás és a reakciók közötti választás a legfontosabb a kívánt eredmény eléréséhez. A legtöbb kudarc azért következik be, mert az emberek vagy nem terveznek tudatosan, vagy nem kommunikálják hatékonyan a terveiket magukkal szemben sem. Szemétkupacként vagy ékszerhegyként tekintesz az álmaidra? Ez már a te döntésed. Válaszd a rugalmasságot" – zárta sorait a coach.

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