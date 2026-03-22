Dobd ki a naptárad: a sikeres emberek új titka a soft planning

Egy új év kezdetén sokan kényszeresen próbálnak teljesen átalakulni, új célokat kitűzni, vagy akár karriert, kapcsolataikat és napi rutinjukat is felforgatni. A szakértők szerint azonban ez a fajta tervezés gyakran irreális, túl merev célokat eredményez, amelyek eleve kudarcra vannak ítélve. A soft planning, azaz a rugalmas, folyamatosan változó tervezés módszere azonban sokkal célravezetőbb hosszú távon. Mutatjuk, hogyan csináld, és miért jó!

A soft planning rugalmas, folyamatosan alkalmazkodó tervezést jelent.

Az éves tervekben gyakran túl merev, irreális célokat fogalmazunk meg, amelyek eleve kudarcra vannak ítélve.

A soft planning, azaz a rugalmas, folyamatosan alkalmazkodó tervezés hosszú távon sokkal célravezetőbb.

Ez a módszer a merev határidők helyett a megfigyelésre, fokozatos alkalmazkodásra és belső egyensúlyra épít.

Ezzel elkerülhetjük a kiégést, a túlzott stresszt, és a kisebb, rugalmas lépések hosszú távon is sikerélményt biztosítanak.

Soft planning: ezért jó, és így kezdj hozzá!

A „új év, új én” szlogent már biztosan sokszor hallottad te is. Ez a megközelítés sokszor arra készteti az embereket, hogy túl sokat vállaljanak, még akkor is, ha a kitűzött célok irreálisak vagy teljesen bizonytalanok, netán rajtunk kívül álló dolgokon múlik. A túlzott elköteleződések ráadásul gyakran érzelmi kompenzációként jelennek meg, mintha a nagy célok ideiglenes kitűzése elűzné a jelen problémáit egy rövid időre. Pedig a nagy célok gyakran vezetnek kiégéshez, frusztrációhoz és csalódáshoz. Az elavult tervezés helyett azonban itt van a soft planning!

Mi az a soft planning?

A soft planning módszer egy rugalmas, alacsony nyomással kialakított célkitűzési eszköz, amely a megfigyelést és a fokozatos alkalmazkodást helyezi előtérbe a merev határidőkkel és fix elvárásokkal szemben. A célok nem teljesítménykényszert jelentenek, hanem támogatást, rugalmasságot, és segítenek a belső egyensúly megtalálásban.

A legegyszerűbb, ha egy példán keresztül szemléltetjük a módszer lényegét: ahelyett, hogy napi egyórás edzést kötelezően előírnánk magunknak, a soft planning arra ösztönöz, hogy az edzéseket mindig az adott pillanathoz igazítsuk.

Fedezz fel új mozgásformákat vagy nyugodtan eddz csak 30 percet, ha az egy óra túl soknak tűnik. Szintén remek példa a munkahelyi előrelépés gondolata: ha szeretnéd, hogy előléptessenek, de nem úgy haladnak a dolgok, akkor változtass: keress kisebb célokat, feladatokat, és legyen sikerélmény, ha eléred azokat. Így elkerülhető a munkahelyi stressz és az irreális munkahelyi elvárásoknak való megfelelés.