Nincs meg a vakáció helyszíne? TOP 5 legolcsóbb és leggyönyörűbb úti cél nyárra

Ha olcsó nyaralást akarunk kifogni, akkor ismerni kell a megfelelő helyeket. Ebben a nagy kánikulában pedig már alig bírjuk kivárni a vakáció idejét. Ne is habozz tovább! Tervezd meg a nyaralást, mi pedig mutatjuk a legjobb európai tengerpartokat.

Olcsó nyaralásra vágysz? Mutatjuk, hova érdemes ellátogatni!

Olcsó nyaralás Európában Ha nyáron tengerparton nyaralnál, azt olcsón is megteheted.

Európában több olyan ország is van, ahol kevesebb a turista és megfizethetőbb a vakáció.

Mutatjuk a TOP 5-ös listánkat.

Megfizethető nyaralás? Még szép!

Már előre felkészülhettünk arra, hogy idén szinte minden meleg rekord megdől. De amikor valóban eljön a 30 fok, akkor csak arra tudunk gondolni: „Tengert! Tengert ide, de azonnal!” Ne aggódj, mi most levesszük a terhet a válladról, és megmutatjuk azokat a titkos európai tengerpartokat, melyek nemcsak álomszépek, hanem megfizethetőek is, vagyis tökéletes nyári úti célok! Neked már csak meg kell venned a jegyet, és irány Horány – de a megfelelő erősségű naptejet még pakold be a poggyászodba!

Legjobb európai tengerpartok

Városnéző vagy? Vagy inkább egész nap ki sem jönnél a vízből? Ne aggódj, ezeken a helyeken mindkettőt megteheted. Készülj fel, mert a listánkon megtalálhatóak Európa legszebb tengerpartjai is!

1. Albánia

Minden, amit szeretsz Horvátországban, azt megtalálhatod olcsóbbért Albániában (és néhol szebbért is, de ezt csak félve írjuk le). Csodálatos ételek, gyönyörű természet és az Adriai-tenger türkizkék bája. Ezek várnak rád Albániában. Bár kevés a turista (ami egyértelműen csak a pro listát erősíti), attól még a kedvenc turistahely Sarandë, és a közelében lévő Kék-szem forrás. A képen a másik favorit tengerpartot, Ksamilt láthatod, melyet az „albán Maldív-szigeteknek” is hívnak.

Ksamil gyönyörű tengerpartja a Maldív-szigetek atmoszféráját idézi.

2. Montenegró

Tengerpartok, nemzeti parkok és középkori városok – van itt minden, ami kell! A legnépszerűbb úti cél a Kotori-öböl, melyet a Földközi-tenger ékszerének is neveznek. Innen nem messze található a képen látható Sveti Stefan település, ahol a különleges városszerkezeten felül a térségre jellemző vörös cseréptetős kőházakban is gyönyörködhetünk, melyek a középkori halászfalu atmoszféráját idézik vissza.