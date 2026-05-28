Nincs meg a vakáció helyszíne? TOP 5 legolcsóbb és leggyönyörűbb úti cél nyárra

Ha olcsó nyaralást akarunk kifogni, akkor ismerni kell a megfelelő helyeket. Ebben a nagy kánikulában pedig már alig bírjuk kivárni a vakáció idejét. Ne is habozz tovább! Tervezd meg a nyaralást, mi pedig mutatjuk a legjobb európai tengerpartokat.
Olcsó nyaralás Európában
- Ha nyáron tengerparton nyaralnál, azt olcsón is megteheted.
- Európában több olyan ország is van, ahol kevesebb a turista és megfizethetőbb a vakáció.
- Mutatjuk a TOP 5-ös listánkat.
Megfizethető nyaralás? Még szép!
Már előre felkészülhettünk arra, hogy idén szinte minden meleg rekord megdől. De amikor valóban eljön a 30 fok, akkor csak arra tudunk gondolni: „Tengert! Tengert ide, de azonnal!” Ne aggódj, mi most levesszük a terhet a válladról, és megmutatjuk azokat a titkos európai tengerpartokat, melyek nemcsak álomszépek, hanem megfizethetőek is, vagyis tökéletes nyári úti célok! Neked már csak meg kell venned a jegyet, és irány Horány – de a megfelelő erősségű naptejet még pakold be a poggyászodba!
Legjobb európai tengerpartok
Városnéző vagy? Vagy inkább egész nap ki sem jönnél a vízből? Ne aggódj, ezeken a helyeken mindkettőt megteheted. Készülj fel, mert a listánkon megtalálhatóak Európa legszebb tengerpartjai is!
1. Albánia
Minden, amit szeretsz Horvátországban, azt megtalálhatod olcsóbbért Albániában (és néhol szebbért is, de ezt csak félve írjuk le). Csodálatos ételek, gyönyörű természet és az Adriai-tenger türkizkék bája. Ezek várnak rád Albániában. Bár kevés a turista (ami egyértelműen csak a pro listát erősíti), attól még a kedvenc turistahely Sarandë, és a közelében lévő Kék-szem forrás. A képen a másik favorit tengerpartot, Ksamilt láthatod, melyet az „albán Maldív-szigeteknek” is hívnak.
2. Montenegró
Tengerpartok, nemzeti parkok és középkori városok – van itt minden, ami kell! A legnépszerűbb úti cél a Kotori-öböl, melyet a Földközi-tenger ékszerének is neveznek. Innen nem messze található a képen látható Sveti Stefan település, ahol a különleges városszerkezeten felül a térségre jellemző vörös cseréptetős kőházakban is gyönyörködhetünk, melyek a középkori halászfalu atmoszféráját idézik vissza.
3. Horvátország
Sok helyen nem nagyon jönne össze az „olcsó” rész, de magyarként nem lehet kihagyni a szomszédos tengerpartunkat. Horvátország olyan csodaszép tengerpartokkal kecsegtet, hogy még egy elhagyatott partmenti út szélén is megállhatsz, és olyan partszakasz tárul eléd, mintha az a legexkluzívabb utazási iroda címlapjáról került volna oda. A különleges horvát ételeket pedig mindig imádni fogjuk. A képen a csodás Brela egyik partszakaszát, a Podraće tengerpartot láthatod, de ha valami extrán különleges élményre vágysz, akkor a Krka Nemzeti Parkot sem szabad kihagynod!
4. Portugália
Portugáliának annyira gyönyörű szigetei vannak, hogy ezekről már külön cikket is írtunk. A legmesebelibb szigetek között első helyen szerepelnek a Madeira-szigetek, az Azori-szigetek, és a Pico-sziget. Ha viszont a szárazföldön keresnél magadnak élvezetes tengerpartot, akkor Lisszabontól pár órára található a képen látható Praio do Camilo tengerpart. Itt a kristálytiszta vízen felül, a térségre jellemző vöröses homok és sziklák fognak elkápráztatni.
5. Bulgária
A fehér homokos tengerpartot a Fekete-tengernél is meglelheted, ráadásul mindezt Bulgáriában jó olcsón teheted meg – például a képen látható Sozopolnál. Ha a kultúrára is kíváncsi vagy, akkor kihagyhatatlan hely a főváros, Szófia vagy a Rilai-kolostor, mely Bulgária egyik legjelentősebb látnivalója. A balkán konyha pedig szokás szerint olyan ízekkel kecsegtet, hogy megnyalod mind a tíz ujjadat. Vagyis Bulgária tipikusan az a hely, ahol ugyanannyi pénzből kétszer akkor nyaralást lehet kihozni.
