Nincs meg a vakáció helyszíne? TOP 5 legolcsóbb és leggyönyörűbb úti cél nyárra

Derült égből villámcsapásként ért el hozzánk a kánikula. Az aszfaltról visszaverődő hőség, az irodai légkondi, a nyári papucsok és jeges italok pedig mind-mind elérhetőbb közelségbe helyezik a nagybetűs nyári vakációt! Ha még nem döntöttétek el, hogy hova utazzatok, akkor nyugi, most segítünk! Olcsó nyaralásra vágysz? Mutatjuk a TOP 5 legjobb európai tengerpartot.

Ha olcsó nyaralást akarunk kifogni, akkor ismerni kell a megfelelő helyeket. Ebben a nagy kánikulában pedig már alig bírjuk kivárni a vakáció idejét. Ne is habozz tovább! Tervezd meg a nyaralást, mi pedig mutatjuk a legjobb európai tengerpartokat.

Olcsó nyaralásra vágysz? Mutatjuk, hova érdemes ellátogatni!
Olcsó nyaralás Európában

  • Ha nyáron tengerparton nyaralnál, azt olcsón is megteheted.
  • Európában több olyan ország is van, ahol kevesebb a turista és megfizethetőbb a vakáció.
  • Mutatjuk a TOP 5-ös listánkat.

Megfizethető nyaralás? Még szép!

Már előre felkészülhettünk arra, hogy idén szinte minden meleg rekord megdől. De amikor valóban eljön a 30 fok, akkor csak arra tudunk gondolni: „Tengert! Tengert ide,  de azonnal!” Ne aggódj, mi most levesszük a terhet a válladról, és megmutatjuk azokat a titkos európai tengerpartokat, melyek nemcsak álomszépek, hanem megfizethetőek is, vagyis tökéletes nyári úti célok! Neked már csak meg kell venned a jegyet, és irány Horány – de a megfelelő erősségű naptejet még pakold be a poggyászodba!

Legjobb európai tengerpartok

Városnéző vagy? Vagy inkább egész nap ki sem jönnél a vízből? Ne aggódj, ezeken a helyeken mindkettőt megteheted. Készülj fel, mert a listánkon megtalálhatóak Európa legszebb tengerpartjai is!

1. Albánia

Minden, amit szeretsz Horvátországban, azt megtalálhatod olcsóbbért Albániában (és néhol szebbért is, de ezt csak félve írjuk le). Csodálatos ételek, gyönyörű természet és az Adriai-tenger türkizkék bája. Ezek várnak rád Albániában. Bár kevés a turista (ami egyértelműen csak a pro listát erősíti), attól még a kedvenc turistahely Sarandë, és a közelében lévő Kék-szem forrás. A képen a másik favorit tengerpartot, Ksamilt láthatod, melyet az „albán Maldív-szigeteknek” is hívnak.

Ksamil, Albánia
Ksamil gyönyörű tengerpartja a Maldív-szigetek atmoszféráját idézi.
2. Montenegró

Tengerpartok, nemzeti parkok és középkori városok – van itt minden, ami kell! A legnépszerűbb úti cél a Kotori-öböl, melyet a Földközi-tenger ékszerének is neveznek. Innen nem messze található a képen látható Sveti Stefan település, ahol a különleges városszerkezeten felül a térségre jellemző vörös cseréptetős kőházakban is gyönyörködhetünk, melyek a középkori halászfalu atmoszféráját idézik vissza.

Sveti Stefan town. Summer beach travel in Budva, Montenegro, Europe
Sveti Stefan egy középkori halászfalu, mely a mai napig megőrizte autentikus hangulatát.
3. Horvátország

Sok helyen nem nagyon jönne össze az „olcsó” rész, de magyarként nem lehet kihagyni a szomszédos tengerpartunkat. Horvátország olyan csodaszép tengerpartokkal kecsegtet, hogy még egy elhagyatott partmenti út szélén is megállhatsz, és olyan partszakasz tárul eléd, mintha az a legexkluzívabb utazási iroda címlapjáról került volna oda. A különleges horvát ételeket pedig mindig imádni fogjuk. A képen a csodás Brela egyik partszakaszát, a Podraće tengerpartot láthatod, de ha valami extrán különleges élményre vágysz, akkor a Krka Nemzeti Parkot sem szabad kihagynod!

Podraće tengerpart Brelánál, Horvátország
A Brelánál található Podraće tengerpart egy igazi csoda: itt még a Mamma Mia-életérzés is megkörnyékezhet.
4. Portugália

Portugáliának annyira gyönyörű szigetei vannak, hogy ezekről már külön cikket is írtunk. A legmesebelibb szigetek között első helyen szerepelnek a Madeira-szigetek, az Azori-szigetek, és a Pico-sziget. Ha viszont a szárazföldön keresnél magadnak élvezetes tengerpartot, akkor Lisszabontól pár órára található a képen látható Praio do Camilo tengerpart. Itt a kristálytiszta vízen felül, a térségre jellemző vöröses homok és sziklák fognak elkápráztatni.

Praia do Camilo, Portigália
A Praio do Camilo tengerpart igazán különleges, a vörös és a tengerkék találkozása teljesen el fog kábítani.
5. Bulgária

A fehér homokos tengerpartot a Fekete-tengernél is meglelheted, ráadásul mindezt Bulgáriában jó olcsón teheted meg – például a képen látható Sozopolnál. Ha a kultúrára is kíváncsi vagy, akkor kihagyhatatlan hely a főváros, Szófia vagy a Rilai-kolostor, mely Bulgária egyik legjelentősebb látnivalója. A balkán konyha pedig szokás szerint olyan ízekkel kecsegtet, hogy megnyalod mind a tíz ujjadat. Vagyis Bulgária tipikusan az a hely, ahol ugyanannyi pénzből kétszer akkor nyaralást lehet kihozni.

Sozopol, Bulgária
Bulgária is felkerült a listánkra a csodálatos tengerpartjai és izgalmas városai miatt.
A napfény néha nem az ablakon süt be, hanem a képernyőn keresztül érnek a sugarai! Ezek az olasz filmek instant nyarat hoznak az életedbe.

Egy rövid nyaralás előtt sokan még mindig úgy pakolnak, mintha minimum egy hónapra költöznének el otthonról. Pedig néhány praktikus trükkel, jól átgondolt ruhatár- és kozmetikumválasztással egy kisebb bőröndbe vagy akár egy kézipoggyászba is kényelmesen beférhet minden, amire valóban szükségünk lehet.

 

