Hány éves korban éri el az agy a csúcsteljesítményét? Eddig teljesen rosszul tudtuk

Évtizedekig úgy gondolták a kutatók, hogy a mentális teljesítmény fiatal felnőttkorban tetőzik. Egy új tanulmány azonban azt mutatja, hogy a szellemi képességek összességében csak jóval később, akár az ötvenes évek végén érhetik el a csúcspontjukat.

A szellemi képességek fejlődése sokkal tovább tarthat, mint korábban hittük.

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A mentális csúcsteljesítmény nem fiatalkorban érkezik el.

Több fontos képesség még idősebb korban is tovább erősödhet.

A tapasztalat és az érzelmi érettség ellensúlyozhatja a lassulást.

Meglepő fordulat: a szellemi képességek nem 25 évesen tetőznek

Ha azt gondoltad, hogy az agyad 25 éves korod körül volt a legjobb formában, van egy meglepő hírünk: a tudósok szerint ez egyáltalán nem így van.

Évtizedek óta él a köztudatban az a nézet, hogy az ember szellemi teljesítménye a húszas évei közepén tetőzik, utána pedig lassú, de folyamatos hanyatlás következik. Egy friss kutatás azonban arra jutott, hogy a mentális csúcsteljesítmény valójában jóval később érkezik el, sokaknál csak az ötvenes éveik végén.

A kutatók szerint az emberi elme fejlődését eddig túl egyszerűen értelmeztük. Igaz, hogy bizonyos képességek, például a gyors reakcióidő vagy az információk villámgyors feldolgozása fiatalabb korban erősebb lehet, de ez csak egy része a teljes képnek. A való életben ugyanis nem kizárólag a gyorsaság számít. A jó döntésekhez, a problémák átlátásához, az érzelmek kezeléséhez és a tapasztalatok hasznosításához jóval összetettebb képességekre van szükség. Ezek pedig az évek múlásával gyakran nem gyengülnek, hanem erősödnek.

A tudósok 16 különböző pszichológiai tényezőt vizsgáltak, köztük az intelligenciát, az érzelmi intelligenciát, az erkölcsi gondolkodást, a felelősségtudatot és a személyiség fő jellemzőit. Az eredmények alapján egy összesített mutatót is létrehoztak, amely azt mutatta meg, mikor lehetünk összességében a legjobb szellemi formában.



A végeredmény sokakat meglephet: a mentális csúcspont nem 25, nem 30, de még csak nem is 40 éves kor körül következik be. A kutatás szerint az általános mentális teljesítmény 55 és 60 éves kor között éri el a maximumát.

Vagyis amikor sokan már az öregedés első jeleit keresik magukon, az agy bizonyos szempontból éppen akkor teljesíthet a legjobban.

A kutatók szerint ennek egyik oka, hogy a tapasztalat, az önismeret és az érzelmi érettség az életkor előrehaladtával egyre nagyobb szerepet kap. Míg egy huszonéves gyorsabban reagálhat egy helyzetre, addig egy idősebb ember gyakran jobban átlátja annak következményeit, és megalapozottabb döntést hoz.

A vizsgálat arra is rámutatott, hogy egyes tulajdonságok meglepően későn érik el a csúcspontjukat. A felelősségtudat például nagyjából 65 éves korban a legerősebb, míg az érzelmi stabilitás akár 75 éves korig is javulhat.

Mindez teljesen új megvilágításba helyezi az öregedéssel kapcsolatos sztereotípiákat. A kutatás szerint az életkor nem feltétlenül a szellemi hanyatlásról szól. Sokkal inkább arról, hogy bizonyos képességek átadják a helyüket másoknak, amelyek legalább ugyanannyira fontosak a mindennapi életben.

A szakértők szerint ezért téves az a gondolat, hogy a legjobb éveink kizárólag a fiatalsághoz kötődnek. Az emberi agy nem egyszerűen leépül az idő múlásával, hanem folyamatosan változik és alkalmazkodik.

Úgy tűnik tehát, hogy a bölcsesség nem csak egy jól hangzó mondás. A tudomány szerint nagyon is lehet benne igazság: az agy csúcsteljesítménye sokunknál akkor érkezik el, amikor korábban már azt hittük, rég túl vagyunk rajta.

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